Don't Nod pourra t-il connaître 2027 ? Don't Nod pourra t-il connaître 2027 ?

Il n'y a pas que chez Xbox que l'on vit une année difficile. On abordait par exemple ce matin dans les infos flash la fermeture de Big Bad Wolf chez Nacon (Cthulhu : The Cosmic Abyss) après celle de Spiders, il faut maintenant se rendre chez Don't Nod qui entrevoit doucement la ténébreuse ombre de la guillotine.



On savait déjà que la situation était loin d'être extraordinaire chez ceux qui ont réussi à marquer les esprits avec le premier Life is Strange avant d'enchaîner des projets parfois sympathiques mais au rendement peu élevé (Vampyr, Banishers…) et alors que Lost Records : Bloom & Rage est passé un peu inaperçu, notre confrère Gautoz rapporte les choses suivantes :



- Mise en place d'une procédure d'alerte financière

- Tencent abandonne peu à peu l'entreprise

- Aucun deal majeur signé avec un gros tiers avant la deadline du 31 mai

- La trésorerie devrait être épuisée avant la toute fin d'année



Une assemblée générale aura lieu demain dans la matinée pour tenter de mettre en place des solutions rapides pour espérer que Don't Nod puisse voir la couleur de 2027.