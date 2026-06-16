Don't Nod pourra t-il connaître 2027 ?
Il n'y a pas que chez Xbox que l'on vit une année difficile. On abordait par exemple ce matin dans les infos flash la fermeture de Big Bad Wolf chez Nacon (Cthulhu : The Cosmic Abyss) après celle de Spiders, il faut maintenant se rendre chez Don't Nod qui entrevoit doucement la ténébreuse ombre de la guillotine.
On savait déjà que la situation était loin d'être extraordinaire chez ceux qui ont réussi à marquer les esprits avec le premier Life is Strange avant d'enchaîner des projets parfois sympathiques mais au rendement peu élevé (Vampyr, Banishers…) et alors que Lost Records : Bloom & Rage est passé un peu inaperçu, notre confrère Gautoz rapporte les choses suivantes :
- Mise en place d'une procédure d'alerte financière
- Tencent abandonne peu à peu l'entreprise
- Aucun deal majeur signé avec un gros tiers avant la deadline du 31 mai
- La trésorerie devrait être épuisée avant la toute fin d'année
Une assemblée générale aura lieu demain dans la matinée pour tenter de mettre en place des solutions rapides pour espérer que Don't Nod puisse voir la couleur de 2027.
publié le 16/06/2026 à 11:00 par Gamekyo
2027 faut vraiment que beaucoup se remettent en question et arrête de vivre sur un nuage...le jeu vidéo rapporte mais à vous de vous surpasser, à un moment ça va quoi...stop les conneries.
Commentaire un peu débile, car même si les ventes sur Xbox ne sont pas à compter (jeux sur GP) vu les ventes foireuses des consoles.
Du coup ils sont ou tous les acheteurs Playstation, où même PC?
Il est là le problème, personne n'achète leurs production et le thune du GP ne peut pas tout couvrir non plus.
A un moment il faut arrêter d'être un fanboy et essayé de réfléchir un peu, juste un peu hein, toi-même tu peux le faire
et beaucoup de studio dans le même genre vont subir le même destin ( je pense a ceux derrière among us ou fall guy)
oui, mais à quoi bon faire du AA générique qui ne fait que copier des AAA sans atteindre le niveau de ce qu'ils ont pu faire il y a 10 ans ?
Banishers c'est clairement inspiré de god of war...
Il y a du public pour leur prods c'est sur... Mais pas assez pour remplir les caisses...
En tout cas ça fait longtemps que j'ai lâché prise sans jamais m'avoir convaincu de loin qu'il fallait réessayer...
Réduisez vos effectifs... Faites du indie et une fois tous les 5-6 ans un AA solide au gameplay accrocheur