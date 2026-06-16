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Don't Nod pourra t-il connaître 2027 ?
Il n'y a pas que chez Xbox que l'on vit une année difficile. On abordait par exemple ce matin dans les infos flash la fermeture de Big Bad Wolf chez Nacon (Cthulhu : The Cosmic Abyss) après celle de Spiders, il faut maintenant se rendre chez Don't Nod qui entrevoit doucement la ténébreuse ombre de la guillotine.

On savait déjà que la situation était loin d'être extraordinaire chez ceux qui ont réussi à marquer les esprits avec le premier Life is Strange avant d'enchaîner des projets parfois sympathiques mais au rendement peu élevé (Vampyr, Banishers…) et alors que Lost Records : Bloom & Rage est passé un peu inaperçu, notre confrère Gautoz rapporte les choses suivantes :

- Mise en place d'une procédure d'alerte financière
- Tencent abandonne peu à peu l'entreprise
- Aucun deal majeur signé avec un gros tiers avant la deadline du 31 mai
- La trésorerie devrait être épuisée avant la toute fin d'année

Une assemblée générale aura lieu demain dans la matinée pour tenter de mettre en place des solutions rapides pour espérer que Don't Nod puisse voir la couleur de 2027.
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Qui a aimé ?
publié le 16/06/2026 à 11:00 par Gamekyo
commentaires (13)
altendorf publié le 16/06/2026 à 11:04
Le studio n’a jamais su trouver sa voie après Remember Me et la première saison de Life is Strange.
rider288 publié le 16/06/2026 à 11:11
Etonnant avec toute la thune que leur file Microsoft pour mettre leur jeux sur GamePass.
ravyxxs publié le 16/06/2026 à 11:24
Un studio qui pêche ENORMEMENT dans le gameplay, une critère aussi important et qui pêche depuis Life is Strange (gameplay lourd alors que c'est surtout des choix faut le faire) et Vampyr. Moi j'ai toujours aimé leurs jeux, mais mon dieu, que c'est répétitif et chiant à un moment, c'est dommage...

2027 faut vraiment que beaucoup se remettent en question et arrête de vivre sur un nuage...le jeu vidéo rapporte mais à vous de vous surpasser, à un moment ça va quoi...stop les conneries.
ouroboros4 publié le 16/06/2026 à 11:31
Déjà fait
gasmok2 publié le 16/06/2026 à 11:45
rider288
Commentaire un peu débile, car même si les ventes sur Xbox ne sont pas à compter (jeux sur GP) vu les ventes foireuses des consoles.

Du coup ils sont ou tous les acheteurs Playstation, où même PC?

Il est là le problème, personne n'achète leurs production et le thune du GP ne peut pas tout couvrir non plus.

A un moment il faut arrêter d'être un fanboy et essayé de réfléchir un peu, juste un peu hein, toi-même tu peux le faire
romgamer6859 publié le 16/06/2026 à 11:46
Je leur reproche de faire du AA peu inspiré, ils ont trop cherché à faire du AAA tout en en n'ayant pas les moyens
kenpokan publié le 16/06/2026 à 11:47
ouroboros4 Tu as fait la même chose pour l'article sur Ninja Theory
zanpa publié le 16/06/2026 à 12:25
À force de faire des « bides » tous ces studio non que le révère de la médaille … quand tu t’entêtes à faire de jeux de niche forcément
keiku publié le 16/06/2026 à 14:01
peu de chance je dirais, ils ont vogué sur une tendance, la tendance a changée, il n'ont pas sur s'addapter...

et beaucoup de studio dans le même genre vont subir le même destin ( je pense a ceux derrière among us ou fall guy)
keiku publié le 16/06/2026 à 14:07
romgamer6859 leur productions sont plutot passé de l'indé au AA je dirais... parce que life is strange c'est pas du AA
romgamer6859 publié le 16/06/2026 à 14:09
keiku
oui, mais à quoi bon faire du AA générique qui ne fait que copier des AAA sans atteindre le niveau de ce qu'ils ont pu faire il y a 10 ans ?
Banishers c'est clairement inspiré de god of war...
keiku publié le 16/06/2026 à 14:16
romgamer6859 essayer d'avoir la clientelle AAA, avec le cout du AA ? comme je dis souvent l'argent facile, la chute rapide
sasquatsch publié le 16/06/2026 à 14:39
Remember me même si répétitif était vraiment bien... Life strange même pas fini car trop lourd malgré histoire vraiment sympa... Et vampyr essayé via ps+... Sans plus... Après on passera autre chose...
Il y a du public pour leur prods c'est sur... Mais pas assez pour remplir les caisses...
En tout cas ça fait longtemps que j'ai lâché prise sans jamais m'avoir convaincu de loin qu'il fallait réessayer...
Réduisez vos effectifs... Faites du indie et une fois tous les 5-6 ans un AA solide au gameplay accrocheur
Gras
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Fiche descriptif
Lost Records : Bloom & Rage
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Nom : Lost Records : Bloom & Rage
Support : PC
Editeur : DONTNOD
Développeur : DONTNOD Entertainment
Genre : Narration
Autres versions : Xbox Series X
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