[RUMEUR] Vers une fermeture de Compulsion Games, et potentiellement aussi Arkane (Blade)

Plus on va s'approcher de l'échafaud, plus les langues vont se délier, et commençons ce soir quand Insider Gaming affirme que ce n'est pas un mais deux studios Xbox qui vont fermer « avant la fin d'année », rajoutant que l'un « sera une surprise pour tout le monde ».Selon les sources recoupées :- Compulsion Games sera quoi qu'il arrive un des deux (Kotaku).- Arkane pourrait être le deuxième (Insider Gaming), sans que rien ne soit encore sûr.Si c'est confirmé pour le deuxième, on pourra cette fois le dire :est maudit.