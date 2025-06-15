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[RUMEUR] Vers une fermeture de Compulsion Games, et potentiellement aussi Arkane (Blade)
Plus on va s'approcher de l'échafaud, plus les langues vont se délier, et commençons ce soir quand Insider Gaming affirme que ce n'est pas un mais deux studios Xbox qui vont fermer « avant la fin d'année », rajoutant que l'un « sera une surprise pour tout le monde ».

Selon les sources recoupées :

- Compulsion Games sera quoi qu'il arrive un des deux (Kotaku).
- Arkane pourrait être le deuxième (Insider Gaming), sans que rien ne soit encore sûr.

Si c'est confirmé pour le deuxième, on pourra cette fois le dire : Blade est maudit.

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kisukesan
publié le 15/06/2026 à 17:16 par Gamekyo
commentaires (21)
shanks publié le 15/06/2026 à 17:19
Compulsion, aucun regret, car à un moment...

Arkane ça ferait bien chier, et ça expliquerait pourquoi les rumeurs indiquaient une non présence au showcase pour "autre chose que des problèmes de développement".

Après, si Xbox n'avait pas racheté Bethesda, je pense que Arkane aurait déjà été enterré vu le quadruple flop de Dishonored 2, Wolfenstein Youngblood, Prey et Redfall.
xynot publié le 15/06/2026 à 17:19
Wesley Snipes n'a pas menti, il restera le seul Blade
negan publié le 15/06/2026 à 17:20
shanks Apres pour Arkane faut aussi blâmer les joueurs.

Car hormis redfall et Youngblood c'est tous des gros jeux qui ont flop.
ouroboros4 publié le 15/06/2026 à 17:20
https://www.videogameschronicle.com/news/xbox-is-reportedly-shutting-down-south-of-midnight-studio-compulsion-games/
bennj publié le 15/06/2026 à 17:31
"Update 1:15pm ET: According to one source at the studio, Compulsion leadership is in ‘negotiations’ with Microsoft over the studio’s fate, but the details of these negotiations have not been disclosed."

Source : https://kotaku.com/xbox-shuttering-south-of-midnight-peabody-award-compulsion-games-2000706065
nigel publié le 15/06/2026 à 17:32
Comme pour Sony, ça reste un move de gros bâtard vu que overall l'entité Xbox fait du cash et est rentable.

Mais comme dab', jamais assez au goût des investisseurs...
yanssou publié le 15/06/2026 à 17:36
Et ninja therory s'en sort indemne, je peux pas le croire, supprimer Blade pour le prochain Senua
romgamer6859 publié le 15/06/2026 à 17:37
On connait pas le dev de blade, si ça se trouve c'est un enfer.
On en a pas reparlé mais ils ont injecté des centaines de millions dans the initiative visiblement, pour rien
tristram publié le 15/06/2026 à 17:40
vous avez oubliez l'atypique DEATHLOOP d'Arkane ... bref sa sent le paté pour le JV français et cette année pire que les précédentes .
altendorf publié le 15/06/2026 à 17:41
romgamer6859 Putain The Initiative quel échec après avoir teasé le studio pendant des années comme le premier à faire du AAAA avec un recrutement façon Dream Team
wickette publié le 15/06/2026 à 17:44
Beaucoup de studios n’ont pas été à la hauteur niveau productivité ou qualité mais c’est vraiment pas agréable ce genre de news.

On le redoutait mais c’est toujours triste, j’espère au moins certains studios peuvent etre revendus ou bien leurs effectifs dispatchés là où ça marche mieux
gamjys publié le 15/06/2026 à 17:58
Arkane ? S'ils font ça, ils cherchent à détruire la marque , c'est n'importe quoi. Après, venant de Xbox (Microsoft), leurs décisions peuvent parfois surprendre, donc tout est possible, surtout avec l'état actuel du marché.
ravyxxs publié le 15/06/2026 à 17:58
bennj Merci
piratees publié le 15/06/2026 à 18:10
abusé pour compultion game car South of Midnight était sympa et je l'ai fini
mithrandir publié le 15/06/2026 à 18:16
Je serais deg s'ils ferment Arkane, c'est un studio avec une vraie vision artistique et qui maîtrise le gameplay je croise les doigts...
akinen publié le 15/06/2026 à 18:24
J’peux parler, je l’ai fais le mois dernier. Sans son aspect graphique et quelques musiques, c’est nul et répétitif. Tout a été bousillé sur l’hotel de la futilité. Oui il y a de la diversité, quelque musiques cool et ça parle de folklore de de la nouvelle orlean, mais à coté, les combats sont anecdotiques, inutiles et absolument pas calibrés. Les musiques sont souvent hors sujet, la narration tire larme est en opposition avec le caractère black sista de l’héroïne, les monologues de la mère insupportable (south park tiers), tous les personnages secondaires n’ont aucune raison d’être presents dans l’aventure (sauf 2 pour le scenario principal), le monde n’a aucune coherence, les scenes de poursuite sont soporifique et anticlimax au possible et le jeu est trop long!

Je l’ai fais avec ma femme et on s’est plaint de la fin de l’intro jusqu’à la fin.

Acheté sans promo sur le pstore.

Bravo
oreillesal publié le 15/06/2026 à 18:43
Qui aurait pu prédire ?
sino publié le 15/06/2026 à 18:44
Si cela est vrai, extrêmement dégouté pour Arkane ; ils ont un vrai talent et ça s’en ressent dans leurs jeux.
raoh38 publié le 15/06/2026 à 18:48
Non en plus blade doit etre bien avancé..... espérons mes frères
terminagore publié le 15/06/2026 à 18:58
Putain... J'étais déjà dégoûté pour Arkane Austin, mais là ce serait le coup de grâce...
alucardhellsing publié le 15/06/2026 à 19:26
arkane bordel quel gachis on ne reverra plus jamais corvo attano
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South of Midnight
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Nom : South of Midnight
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Compulsion Games
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X
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