[RUMEUR] Vers une fermeture de Compulsion Games, et potentiellement aussi Arkane (Blade)
Plus on va s'approcher de l'échafaud, plus les langues vont se délier, et commençons ce soir quand Insider Gaming affirme que ce n'est pas un mais deux studios Xbox qui vont fermer « avant la fin d'année », rajoutant que l'un « sera une surprise pour tout le monde ».
Selon les sources recoupées :
- Compulsion Games sera quoi qu'il arrive un des deux (Kotaku).
- Arkane pourrait être le deuxième (Insider Gaming), sans que rien ne soit encore sûr.
Si c'est confirmé pour le deuxième, on pourra cette fois le dire : Blade est maudit.
Arkane ça ferait bien chier, et ça expliquerait pourquoi les rumeurs indiquaient une non présence au showcase pour "autre chose que des problèmes de développement".
Après, si Xbox n'avait pas racheté Bethesda, je pense que Arkane aurait déjà été enterré vu le quadruple flop de Dishonored 2, Wolfenstein Youngblood, Prey et Redfall.
Car hormis redfall et Youngblood c'est tous des gros jeux qui ont flop.
Source : https://kotaku.com/xbox-shuttering-south-of-midnight-peabody-award-compulsion-games-2000706065
Mais comme dab', jamais assez au goût des investisseurs...
On en a pas reparlé mais ils ont injecté des centaines de millions dans the initiative visiblement, pour rien
On le redoutait mais c’est toujours triste, j’espère au moins certains studios peuvent etre revendus ou bien leurs effectifs dispatchés là où ça marche mieux
Je l’ai fais avec ma femme et on s’est plaint de la fin de l’intro jusqu’à la fin.
Acheté sans promo sur le pstore.
Bravo