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Contrairement à beaucoup d'autres, la 1.0 de Palworld ne rimera pas avec hausse de prix
Nous sommes à environ 24h du lancement de la 1.0 de Palworld et l'équipe nous annonce en bonne nouvelle que contrairement à la majorité des jeux passant préalablement par l'accès anticipé, il n'y aura pas de hausse de prix pour la version finalisée : ce sera toujours 29,99€, sur PC, PS5, XBS et même Xbox One (ainsi que dans le Game Pass, que le produit n'a pas quitté depuis ses débuts).

Bon c'est très gentil tout ça mais il serait peut-être temps aussi que l'on nous montre à quoi ressembleront les nouvelles zones et bestioles de la MAJ finale, ainsi que la prétendue « dimension cinématographique » dont l'opening ci-dessous est un simple exemple.

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publié le 09/07/2026 à 01:13 par Gamekyo
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PalWorld
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Nom : PalWorld
Support : PC
Editeur : Pocket Pair
Développeur : Pocket Pair
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X
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