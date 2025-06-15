Quelques jours après le reveal de Senua, le studio Ninja Theory va fermer
Il faut trouver un sens à toute chose, mais là, on avoue qu'on ne comprend absolument rien à la stratégie marketing de Xbox : à peine quelques jours après avoir officialisé Senua (spin-off de Hellblade, cette fois purement action/aventure), le pauvre studio Ninja Theory fait face à une fermeture.
Les employés ont été informés par l'entreprise (dont certains ont balancé l'information à The Verge) et gardent espoir d'un repreneur, situation que rencontrerait également Double Fine et Compulsion Games selon Bloomberg.
L'été va faire mal pour les effectifs Xbox Games Studios, ça se sent...
ninja theory ca me parait etre du pipeau étant donné qu'ils sortent un jeu l'annee prochaine
starfoulay
J'espère qu'ils arriveront tout de même a trouver un accord pour redevenir indépendant, par contre quel intérêt de montrer Senua pour les faire caner une semaine plus tard ?
Compulsion, Double Fine et Ninja Theory, c'est Booty qui a été les chercher, le type doit sauter.
Un studio qui aurait dû s'apercevoir que le gameplay fait partit de l'expérience de jeu.
C’est bien beau les promesses mais comment les croire avec un timing aussi désastreux.
Décidément, y’a vraiment rien qui va chez XBOX et c’est les promesses d’un avenir meilleur n’engagent que ceux y croient.
Mais putain MS c'est n'importe quoi là. Ah c'est bien beau hein d'acheter des studios de partout pour ensuite les fermer (ça vaut pour tous les éditeurs). Vraiment bravo quoi...
J'espère qu'il y aura une alternative pour le studio ou du moins les employés car franchement c'est dégueulasse.
S'ils ont prévu de sortir en 2027, je doute quand même...
J'adore Arkane mais les jeux ne se vendent pas...
Inxile
Undead labs c'est pareil, ils arrivent ENFIN à bientôt sortir des jeux mais t'as vu le temps ???
Je ne suis pas surpris du tout.
De toute façon, ce n’était pas vraiment des jeux vidéo, surtout le deuxième Hellblade.
Bien evidemment, ils ferment mais gardent les IP j’imagine
"De toute façon, ce n’était pas vraiment des jeux vidéo, surtout le deuxième Hellblade."
Hier j'ai fait un article "Wolverine, est-ce du jeu vidéo ?"
https://www.gamekyo.com/blog_article486295.html
bientot
Mais oui je le pense (avec des tonnes de déclinaisons du type halo MMO etc.)
Ouais, t’inquiète, j’avais vu.
J’ai aussi surtout vu beaucoup de personnes s’en prendre à toi pour pas grand-chose.
Mais bon, on n’y peut rien.
double fine sois disant bosse sur quelquechose de plus ambitieux
donc certe mérité pour la productivité eclatax , mais ils méritaient aussi une autre chance
Les mecs aiment tellement jeter l'argent par les fenêtres, on dirait l'État français...
midomashakil À part Nintendo qui a son propre modèle « autosuffisant » mais néanmoins risqué, le concept de la Switch a permi d'attenuer fortement le risque d'echec.. Si un jour le concept ne fonctionne plus, ça sera compliqué de rebondir comme constructeur...
Je vois le modèle économique de PlayStation et Microsoft régresser sur next-gen, au profit du jeu mobile et, dans une moindre mesure, du PC, et un peu de Nintendo aussi.
Ce qui a fait la force des consoles historiquement, c'est le catalogue, mais maintenant que tous les jeux sont partout ?
Très difficile de se différencier. Et les jeux maison... ils sont pris dans un étau entre des coûts de prod toujours plus élevés et une rentabilité toujours plus risquée en se privant d'une grosse partie du marché.
Ils veulent se refaire la guéguerre, mais ils vont, je pense, l'un comme l'autre être rattrapés par la réalité économique...
Et puis ce business des consoles subventionnées, ça devient tellement ringard. On te vend une console « chère » desormais , même si subventionnée, et on te nique après sur les jeux et les services.
Le public se lasse de plus en plus de ce business similaire aux imprimantes et aux cartouches À force, il comprend la ruse...
Certains auraient déjà fermé depuis longtemps j’imagine
Entre incertitudes sur les jeux first party qui sont exclusifs ou pas, les tête importantes qui soit se font dégagé, soit démissionnent... les studios qui essaient de se détacher de Xbox pour ne pas mourir...
A part pour Coalition, Halo Studio, Playground Games, Mojang et World's Edge ça pu pour tous les autres en 2027/2028...
Même chez Bethesda... et Activision moins de risque vu qu'ils n'ont plus que des studios qui bossent sur du call of duty...
Blizzard ils peuvent t'annoncer une excellente nouvelle comme une très mauvaise en peu de temps donc c'est incertains.
Quel bordel.
Ils veulent se racheter une image, y'a des beaux discours, et tu ne peux pas faire ça...
Comment perdre toute crédibilité aux yeux du public
Quelle bande de breles chez Microsoft, j'ai jamais vu ça, ils auraient du mieux choisir les jeux à presenter dans leur show...
compulsion ninja et double fine c'est 400 ans de prod pour des jeux fini en un week end
Certains sur x chialent pour compulsion en disant que c’était top, faut arrêter, j’ai aimé l’histoire et la musique mais le gameplay et le level design font vieux jeu, tu sentais aucun impact…
Tu peux pas justifier 6 ou 7 ans de dev pour ça ; certains prédisaient la mort des AAA mais ce sont les AA qui font crever car à part copier les AAA en moins bien c’est chaud
ya aussi un truc c'est que quand tu retourne aux exclusivités ces production n'ont pas de sens mais bon je vais pas non plus chercher une logique yen a pas , suffit de constater qu'ils ferment un studio le lendemain de l'annonce d'un jeu qui serait sorti l'annee pro
Il y a à peine 10 jours ils présentaient un jeu et voilà qu'hop, fermeture. Un bain de sang.
et la sony les rachète et leur fait faire heavenly sword 2
C'est vraiment un jeu de niche.