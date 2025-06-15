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Quelques jours après le reveal de Senua, le studio Ninja Theory va fermer
Il faut trouver un sens à toute chose, mais là, on avoue qu'on ne comprend absolument rien à la stratégie marketing de Xbox : à peine quelques jours après avoir officialisé Senua (spin-off de Hellblade, cette fois purement action/aventure), le pauvre studio Ninja Theory fait face à une fermeture.

Les employés ont été informés par l'entreprise (dont certains ont balancé l'information à The Verge) et gardent espoir d'un repreneur, situation que rencontrerait également Double Fine et Compulsion Games selon Bloomberg.

L'été va faire mal pour les effectifs Xbox Games Studios, ça se sent...

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publié le 15/06/2026 à 21:40 par Gamekyo
commentaires (47)
negan publié le 15/06/2026 à 21:45
Comme pour Double Fine et Compulsion Games c'est malheureux mais mérité.
drockspace publié le 15/06/2026 à 21:49
Vu leur bizarrerie que personne achète, à qui la faute ?
skuldleif publié le 15/06/2026 à 21:49
skuldleif publié le 15/06/2026 à 22:49
ninja theory ca me parait etre du pipeau étant donné qu'ils sortent un jeu l'annee prochaine


starfoulay
spartan1985 publié le 15/06/2026 à 21:50
Ah ouais ca ne plaisantait pas avec le mot ''reset''.
J'espère qu'ils arriveront tout de même a trouver un accord pour redevenir indépendant, par contre quel intérêt de montrer Senua pour les faire caner une semaine plus tard ?

Compulsion, Double Fine et Ninja Theory, c'est Booty qui a été les chercher, le type doit sauter.
xynot publié le 15/06/2026 à 21:50
J'aimerai bien faire le Senua quand même donc j'espère qu'ils seront racheté.
skuldleif publié le 15/06/2026 à 21:50
on allait avoir senua mais..... c'est nimp putin WTF
yanssou publié le 15/06/2026 à 21:51
À coup sûr le trailer du Summer Game Fest était une demo monté comme avec Perfect Dark.

Un studio qui aurait dû s'apercevoir que le gameplay fait partit de l'expérience de jeu.
walterwhite publié le 15/06/2026 à 21:52
Ils annoncent un jeu y’a une semaine et aujourd’hui ils ferment le studio.

C’est bien beau les promesses mais comment les croire avec un timing aussi désastreux.

Décidément, y’a vraiment rien qui va chez XBOX et c’est les promesses d’un avenir meilleur n’engagent que ceux y croient.
maxx publié le 15/06/2026 à 21:52
C'est une blague ? Mais c'est quoi ce délire? Ils présentent un jeu, qui est censé sortir rapidement, un jeu fait pour justement plus convaincre et le studio est fermé?
Mais putain MS c'est n'importe quoi là. Ah c'est bien beau hein d'acheter des studios de partout pour ensuite les fermer (ça vaut pour tous les éditeurs). Vraiment bravo quoi...
J'espère qu'il y aura une alternative pour le studio ou du moins les employés car franchement c'est dégueulasse.
romgamer6859 publié le 15/06/2026 à 21:53
Le jeu est quasi fini et est prêt à sortir et ils l'ont mis l'année pro à cause du planning OU c'est bullshit et ce sera annulé ?
guiguif publié le 15/06/2026 à 21:53
Et la Asha veut qu'on achète une Xbox, ça annonce un jeu devant des millions de gens pour au final fermer le studio une semaine après
jenicris publié le 15/06/2026 à 21:54
Et malheureusement ça semble pas être le seul
nigel publié le 15/06/2026 à 21:57
yanssou À coup sûr le trailer du Summer Game Fest était une demo monté comme avec Perfect Dark

S'ils ont prévu de sortir en 2027, je doute quand même...
walterwhite publié le 15/06/2026 à 21:57
Y’a une vibe post e3 2013 depuis leur showcase c’est terrible, les mauvaises nouvelles s’enchaînent à une vitesse folle et je sais pas comment ils se disent, tient, les joueurs qu’on a perdu vont se ruer sur des Xbox parcequ’on a rendu Gears et Clockwork exclu.
kratoszeus publié le 15/06/2026 à 21:59
Voilà pourquoi les studios doivent rester indépendant. Quelle honte cette entreprise
ouroboros4 publié le 15/06/2026 à 22:00
jenicris Et encore d'après Schreier le pire reste à venir en juillet
nobleswan publié le 15/06/2026 à 22:01
6 ans pour faire un walking simulator nul et coûteux avec une com basé sur des zooms sur la gueule et les dents de la héroïne, ça pouvait pas passer au final.
yanssou publié le 15/06/2026 à 22:03
nigel ah j'ai pas fait gaffe, bon c'est encore plus incompréhensible...
romgamer6859 publié le 15/06/2026 à 22:04
jenicris après désolé mais les studios ont peut être été mal gérés, mais tout ça pour ça ? On en parle de rare ? Compulsion avec leurs jeux moyens pour rester poli. Ninja theory aurait pu faire des jeux d'action et il se sont touchés avec leur walking simulator de possédé...

J'adore Arkane mais les jeux ne se vendent pas...
romgamer6859 publié le 15/06/2026 à 22:05
jenicris
Inxile
Undead labs c'est pareil, ils arrivent ENFIN à bientôt sortir des jeux mais t'as vu le temps ???
metroidvania publié le 15/06/2026 à 22:06
Apres une annonce d'un jeu pas encore sorti. Logique Microsoft
adamjensen publié le 15/06/2026 à 22:08
La vraie surprise, c’est surtout qu’ils aient pu tenir aussi longtemps.
Je ne suis pas surpris du tout.
De toute façon, ce n’était pas vraiment des jeux vidéo, surtout le deuxième Hellblade.
akinen publié le 15/06/2026 à 22:13
J’attends l’article recap de la famille xbox et de la liste faramineuse des studios « acquis ».

Bien evidemment, ils ferment mais gardent les IP j’imagine
nicolasgourry publié le 15/06/2026 à 22:13
adamjensen
"De toute façon, ce n’était pas vraiment des jeux vidéo, surtout le deuxième Hellblade."
Hier j'ai fait un article "Wolverine, est-ce du jeu vidéo ?"
https://www.gamekyo.com/blog_article486295.html
midomashakil publié le 15/06/2026 à 22:13
Je pense que c'est le début d fin des consoles
skuldleif publié le 15/06/2026 à 22:14
romgamer6859 on va revenir a la boucle halo gears forza
bientot
romgamer6859 publié le 15/06/2026 à 22:14
skuldleif + elder scrolls / fallout

Mais oui je le pense (avec des tonnes de déclinaisons du type halo MMO etc.)
skuldleif publié le 15/06/2026 à 22:17
je rappel quand meme qu'ils ont annoncé la Series X avec Hellblade 2
adamjensen publié le 15/06/2026 à 22:18
nicolasgourry
Ouais, t’inquiète, j’avais vu.
J’ai aussi surtout vu beaucoup de personnes s’en prendre à toi pour pas grand-chose.
Mais bon, on n’y peut rien.
skuldleif publié le 15/06/2026 à 22:19
romgamer6859 c'est triste parceque tu vois senua ca avait du charme et ca devait arriver 2027
double fine sois disant bosse sur quelquechose de plus ambitieux

donc certe mérité pour la productivité eclatax , mais ils méritaient aussi une autre chance
masharu publié le 15/06/2026 à 22:24
Quand on sait que Microsoft a donc fait enlever un trailer du State of Play à la dernière minute, ça n'a rien d'étonnant. Les mecs sont complètement à l'ouest depuis la Xbox One. Mais ça reste ouf d'annoncer un jeu d'un studio puis de le fermer. Ils pensent que les gens s'en foutent ? Est-ce que les gens s'en foutent ?
51love publié le 15/06/2026 à 22:26
Annoncé pour 2027, mis en wishlist, annulé quelques jours après...

Les mecs aiment tellement jeter l'argent par les fenêtres, on dirait l'État français...

midomashakil À part Nintendo qui a son propre modèle « autosuffisant » mais néanmoins risqué, le concept de la Switch a permi d'attenuer fortement le risque d'echec.. Si un jour le concept ne fonctionne plus, ça sera compliqué de rebondir comme constructeur...

Je vois le modèle économique de PlayStation et Microsoft régresser sur next-gen, au profit du jeu mobile et, dans une moindre mesure, du PC, et un peu de Nintendo aussi.

Ce qui a fait la force des consoles historiquement, c'est le catalogue, mais maintenant que tous les jeux sont partout ?

Très difficile de se différencier. Et les jeux maison... ils sont pris dans un étau entre des coûts de prod toujours plus élevés et une rentabilité toujours plus risquée en se privant d'une grosse partie du marché.

Ils veulent se refaire la guéguerre, mais ils vont, je pense, l'un comme l'autre être rattrapés par la réalité économique...

Et puis ce business des consoles subventionnées, ça devient tellement ringard. On te vend une console « chère » desormais , même si subventionnée, et on te nique après sur les jeux et les services.

Le public se lasse de plus en plus de ce business similaire aux imprimantes et aux cartouches À force, il comprend la ruse...
romgamer6859 publié le 15/06/2026 à 22:29
skuldleif oui mais Xbox les a laissés faire sans supervision…t’as des petits studios et ils ont eu leur liberté creative voilà le résultat.
Certains auraient déjà fermé depuis longtemps j’imagine
aozora78 publié le 15/06/2026 à 22:29
Tu sens que c'est n'importe quoi chez Xbox.

Entre incertitudes sur les jeux first party qui sont exclusifs ou pas, les tête importantes qui soit se font dégagé, soit démissionnent... les studios qui essaient de se détacher de Xbox pour ne pas mourir...

A part pour Coalition, Halo Studio, Playground Games, Mojang et World's Edge ça pu pour tous les autres en 2027/2028...

Même chez Bethesda... et Activision moins de risque vu qu'ils n'ont plus que des studios qui bossent sur du call of duty...

Blizzard ils peuvent t'annoncer une excellente nouvelle comme une très mauvaise en peu de temps donc c'est incertains.


Quel bordel.
romgamer6859 publié le 15/06/2026 à 22:31
skuldleif ce sera terminé pour obsidian ; ils aideront pour fallout / elder scrolls ; terminé lez avowed voilà ce que j’en pense
51love publié le 15/06/2026 à 22:32
En tout cas, premier tres gros faux pas de communication sous l'ère Asha à mes yeux.

Ils veulent se racheter une image, y'a des beaux discours, et tu ne peux pas faire ça...

Comment perdre toute crédibilité aux yeux du public

Quelle bande de breles chez Microsoft, j'ai jamais vu ça, ils auraient du mieux choisir les jeux à presenter dans leur show...
liberty publié le 15/06/2026 à 22:33
guiguif on s'en fout d'Asha ... Que Capcom les rachetes qu'ils fassent un nouveau DMC
brook1 publié le 15/06/2026 à 22:34
Ils vont se focaliser sur leur grosse licence. Les autres studios qui font des jeux avec des licences de moindre envergure vont dégager
skuldleif publié le 15/06/2026 à 22:39
romgamer6859 obsidian est tres productif donc deja meme en faisant du support ils peuvent faire autre chose , ils ont sortie 3 jeux l'annee précédente
skuldleif publié le 15/06/2026 à 22:42
tu remarque qu'ils reste que des XGS qui pondent des jeux a grosse duree de vie

compulsion ninja et double fine c'est 400 ans de prod pour des jeux fini en un week end
romgamer6859 publié le 15/06/2026 à 22:52
skuldleif skuldleif tu n’aimes pas le jeu de poterie ? ????????????

Certains sur x chialent pour compulsion en disant que c’était top, faut arrêter, j’ai aimé l’histoire et la musique mais le gameplay et le level design font vieux jeu, tu sentais aucun impact…

Tu peux pas justifier 6 ou 7 ans de dev pour ça ; certains prédisaient la mort des AAA mais ce sont les AA qui font crever car à part copier les AAA en moins bien c’est chaud
skuldleif publié le 15/06/2026 à 23:01
romgamer6859 qu'est ce que j'en ai a foutre d'un pvp destiné a clamser

ya aussi un truc c'est que quand tu retourne aux exclusivités ces production n'ont pas de sens mais bon je vais pas non plus chercher une logique yen a pas , suffit de constater qu'ils ferment un studio le lendemain de l'annonce d'un jeu qui serait sorti l'annee pro
guiguif publié le 15/06/2026 à 23:02
liberty Vu le bide du reboot, tu peux attendre
sino publié le 15/06/2026 à 23:10
J'ai une folle envie de rire, rien que pour le cynisme de la situation.
Il y a à peine 10 jours ils présentaient un jeu et voilà qu'hop, fermeture. Un bain de sang.
romgamer6859 publié le 15/06/2026 à 23:14
skuldleif oui focus sur les gros jeux vendeurs comme avant en gros
stardustx publié le 15/06/2026 à 23:41
ce plot twist...

et la sony les rachète et leur fait faire heavenly sword 2
grospich publié le 16/06/2026 à 00:13
Faut dire qu'il n'y avait pas une grosse hype à l'annonce d'un Hellblade 3 et les ventes de Hellblade 2 ont montré le peu d'intérêt du public envers ce Walking Simulator.
C'est vraiment un jeu de niche.
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Senua
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Nom : Senua
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Ninja Theory
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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