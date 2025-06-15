Quelques jours après le reveal de Senua, le studio Ninja Theory va fermer

Il faut trouver un sens à toute chose, mais là, on avoue qu'on ne comprend absolument rien à la stratégie marketing de Xbox : à peine quelques jours après avoir officialisé(spin-off de, cette fois purement action/aventure), le pauvre studio Ninja Theory fait face à une fermeture.Les employés ont été informés par l'entreprise (dont certains ont balancé l'information à The Verge) et gardent espoir d'un repreneur, situation que rencontrerait également Double Fine et Compulsion Games selon Bloomberg.L'été va faire mal pour les effectifs Xbox Games Studios, ça se sent...