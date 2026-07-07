Game Pass : les prochains jeux du service

Microsoft a dévoilé la liste des prochains jeux à débarquer dans le service Game Pass et le moins que l'on puisse dire, c'est que le programme n'est pas là pour compenser le bordel actuel, bien que l'on n'oubliera pas le Day One de Halo : Campaign Evolved à la fin du mois.
(Note : sauf contre-indication, c'est aussi dans le Game Pass PC)
Dès le Game Pass Premium :
- Winds of Arcana : Ruination (disponible)
- Gears of War : Reloaded (9 juillet)
- Tamashika (9 juillet)
- Palworld (10 juillet, lancement de la 1.0)
- PBA Pro Bowling 2026 (14 juillet)
- Quarantine Zone : The Last Check (15 juillet)
- Mavrix by Matt Jones (16 juillet)
- FixForce (17 juillet)
- The Planet Crafter (21 juillet)
- Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (21 juillet)
Exclusivement Game Pass Ultimate :
- Ascend to ZERO (13 juillet)
- Fogpiercer (17 juillet, uniquement PC)