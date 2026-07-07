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Game Pass : les prochains jeux du service
Microsoft a dévoilé la liste des prochains jeux à débarquer dans le service Game Pass et le moins que l'on puisse dire, c'est que le programme n'est pas là pour compenser le bordel actuel, bien que l'on n'oubliera pas le Day One de Halo : Campaign Evolved à la fin du mois.

(Note : sauf contre-indication, c'est aussi dans le Game Pass PC)

Dès le Game Pass Premium :

- Winds of Arcana : Ruination (disponible)
- Gears of War : Reloaded (9 juillet)
- Tamashika (9 juillet)
- Palworld (10 juillet, lancement de la 1.0)
- PBA Pro Bowling 2026 (14 juillet)
- Quarantine Zone : The Last Check (15 juillet)
- Mavrix by Matt Jones (16 juillet)
- FixForce (17 juillet)
- The Planet Crafter (21 juillet)
- Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (21 juillet)

Exclusivement Game Pass Ultimate :

- Ascend to ZERO (13 juillet)
- Fogpiercer (17 juillet, uniquement PC)











  • Game Pass : les prochains jeux du service
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publié le 08/07/2026 à 05:06 par Gamekyo
commentaires (2)
shanks publié le 08/07/2026 à 05:07
Le rogue-deck avec des trains est le truc qui m'intéresse le plus, je me sens vieux.
soulfull publié le 08/07/2026 à 06:14
Vraiment mauvais quand on voit le nombre de hits de cette année.
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Nom : PalWorld
Support : PC
Editeur : Pocket Pair
Développeur : Pocket Pair
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X
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