Game Pass : les prochains jeux du service

Microsoft a dévoilé la liste des prochains jeux à débarquer dans le service Game Pass et le moins que l'on puisse dire, c'est que le programme n'est pas là pour compenser le bordel actuel, bien que l'on n'oubliera pas le Day One deà la fin du mois.Dès le Game Pass Premium :(disponible)(9 juillet)(9 juillet)(10 juillet, lancement de la 1.0)(14 juillet)(15 juillet)(16 juillet)(17 juillet)(21 juillet)(21 juillet)Exclusivement Game Pass Ultimate :(13 juillet)(17 juillet, uniquement PC)