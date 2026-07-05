Le phénomène Meccha Chameleon est pour l'heure le plus gros succès de l'année

On sait tous quel sera le gros carton de fin d'année mais au rythme où vont les choses, on se demande si le jeu le plus vendu de l'année sera bien chez Rockstar tant le phénomènesemble être le nouveau chouchou de Twitch ces derniers temps, et le bouche-à-oreille fait son effet : en moins d'un mois, le truc a dépassé les 15 millions de ventes. Après c'est seulement 6€.De quoi en tout cas mettre financièrement à l'aise l'unique développeur (japonais) derrière ce projet qui n'est pas non plus de la première originalité car déjà vu dans plusieurs FPS (souvent sous la forme de mods) : vous incarnez un personnage qui doit se fondre dans le décor pour ne pas être retrouvé par les autres. La petite mention qui fait tout ici, et qui rend d'ailleurs difficilement l'expérience compatible avec les consoles (hors mode souris Switch 2 à la rigueur), c'est la possibilité de peindre et si possible très rapidement son personnage pour encore mieux passer inaperçu.