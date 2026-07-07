Xbox Helix : Microsoft est encore en réflexion concernant la présence ou non d'un lecteur physique Xbox Helix : Microsoft est encore en réflexion concernant la présence ou non d'un lecteur physique

Le mutisme de PlayStation depuis bientôt une semaine montre bien à quel point le média n'était peut-être pas tout à fait près au tout dématérialisé, même s'il reste et restera clairement majoritaire, et pendant que l'entreprise prend coups et moqueries de toutes parts, chez Xbox, l'heure serait plutôt à la réflexion.



Les sources de The Verge indiquent en effet qu'actuellement, l'entreprise continue d'évaluer les choses concernant le support disque pour la future Xbox Helix, que ce soit nativement ou en accessoire vendu à part, le second cas restant d'ailleurs le plus probable pour compenser le prix probablement très élevé de la Next Gen.



L'espoir subsiste donc pour les pro-physiques, en ironisant tout de même sur l'éventualité de rayons soudainement plus larges pour Xbox que PlayStation dans les grandes surfaces et (rares) boutiques spécialisées. Mais dans tous les cas moins larges que pour Nintendo.