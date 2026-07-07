Xbox Helix : Microsoft est encore en réflexion concernant la présence ou non d'un lecteur physique
Le mutisme de PlayStation depuis bientôt une semaine montre bien à quel point le média n'était peut-être pas tout à fait près au tout dématérialisé, même s'il reste et restera clairement majoritaire, et pendant que l'entreprise prend coups et moqueries de toutes parts, chez Xbox, l'heure serait plutôt à la réflexion.
Les sources de The Verge indiquent en effet qu'actuellement, l'entreprise continue d'évaluer les choses concernant le support disque pour la future Xbox Helix, que ce soit nativement ou en accessoire vendu à part, le second cas restant d'ailleurs le plus probable pour compenser le prix probablement très élevé de la Next Gen.
L'espoir subsiste donc pour les pro-physiques, en ironisant tout de même sur l'éventualité de rayons soudainement plus larges pour Xbox que PlayStation dans les grandes surfaces et (rares) boutiques spécialisées. Mais dans tous les cas moins larges que pour Nintendo.
publié le 07/07/2026 à 08:56 par Gamekyo
les mecs qui voulaient imposer le gamepass hésiteraient
Dans 1 an jour pour jour ils annonceront la vente ou l'arrêt de la branche Xbox, il n'y aura pas de Helix.
Par contre, dématérialisé majoritaire. C'est faux. Regardez les vidéo de conkerax qui montre la manipulation des chiffres.
Les magasins ont déjà transformé les rayons Xbox pour des goodies. En 2028, ce sera aussi le cas progressivement avec les rayons PlayStation. Y aura que Nintendo avec ses key cards dans les rayons jv neufs.
skuldleif eh ben, je suis 100% d'accord
De toute façon, qu'ils mettent ou non un lecteur physique ne changera pas grand chose, à partir du moment ou le leader du domaine va pousser tous les éditeurs et développeurs vers du code-in-the-box, ceux-ci vont se démocratiser et se généraliser y compris sur Xbox et NS2.
Il n'y aura pas de dernier bastion, Rockstar et Sony ont ouvert la boîte de pandore, c'est trop tard maintenant.
Au moment où l'on se parle et avec les dernières prises de décisions concernant les studios, si la Helix sortaient en 2027 y'auraient quoi comme je AAA de prêt pour le lancement...illeurs studios sont tous en restructuration et un AAA c'est 5 ans minimum aujourd'hui à développer...leur Helix connaitra une traversée du désert en terme de soutien software par les studio Xbox ( sans parler que le moral dans tous le studios doit être merdique).
En plus un lecteur directement intégré dans la machine, ça doit coûter dans les 30 euros si acheté en masse, c'est que dalle par rapport aux composants électroniques.
Rappelant quelque part la gestion du studio Arkane Austin avec Redfall...
A la fin le studios et employés sont mais ne savent pas à quoi s'attendre demain, ils développent des projets sans convictions et passions, se demandent si ils seront encore là demain...
Alors je le dis mais on peut imaginer que les mecs qui n'ont pas été viré doivent pour beaucoup déjà postuler ailleurs et si l'occasion se présente partiront immédiatement vers un endroit plus safe!
khazawi cest tout simplement car Xbox a décide jusqu'à maintenant de pousser le demat. Quand tas pas le choix d'acheter du physique forcément tu te rabas sur du demat.
On parle d'une console qui fait moins de ventes que la One, des rayons JV réduits à néant parfois, une politique tout démat avec le GP en tête de gondole, le play anywhere etc...
Déjà que les ventes sur le store MS de jeux ne sont pas fameuses, alors en physique...
Dans tous les cas, le prix de base de la Helix sera prohibitif et donc peu de gens achèteront, lecteur ou pas
Sympa ta boule de crystal.. Personne n'en a aucune idée la console sortira dans 1 a 2 ans.
Pour le reste je suis d'accord avec toi, rien n'est moins sur que Xbox revienne dans le physique surtout vu les conditions actuelles.
faut stopper le believe
je rappelle que m est le premier a vouloir imposer une 100 pour cent demat
On avait dit que la politique du GP ne marcherait pas bien avant les controverses de ces derniers temps.
bennj parce que tu crois encore que la Helix va coûter 500e ? On est à 600e pour Series X full démat en 2026. 400 pour la Series S.
Regarde le prix des steam machine...
aucun espoir , que des peches ou des fap
Le souci est que les consoles Series font à peine mieux que la moitié des ventes de la One...alors j'imagine même pas la Helix
Après si ça peut calmer les ardeurs de Sony c'est pas plus mal
Sur 360 on a eu 4 jeux Gears of war, maintenant on attend une gen pour en avoir un seul.
Des GTA sur PS2 on a eu 3 etc...
Et avoir de la variété avec des jeux de plate-forme par ex, quand tu as les licences de RARE comme Banjo, Kameo, Conker, Perfect Dark etc cie...faites-en un truc bordel!!!
Bref, quelque chose qui se rapproche de l'époque 360.
MS sait ce qui a marché, à eux de le (re)faire...
Si Steam est dispo, ok ça serait cool mais quelle plus-value pour Xbox ?
Sans parler de l’image de la marque …
Ils n’ont aucune solution en réalité.
Le milieu le sait très bien, la ils vont essuyer des plâtres et puis suffira de sortir Last Of Us 3 et God of war 12 et les toutou retourneront à la niche.
Pour moi, ils ont les licences pour réussir, le xbox live était la référence en matière de online et ils peuvent faire du bon matos que ce soit la console ou le pad.
Tout est là, mais ils foutent tout en l'air avec leur démat et leurs mauvais choix à la con.
C'est le merdier dans quasiment tous les studios ID software, Halo Studios, etc etc etc...et toi tu penses qu'il y a une puce secrète dans la machine qui te sortir du chapeau des jeux qui n'ont pas encore été annoncé...bah oui Fable aura mis du temps et est pas encore sortie et on imagine bien une sortie multi avec en lead la serie X et la Helix...mais faudrait que la Helix sort début 2027.
Donc d'après le dernie rShowcase
Gears of Wers - e-day va sortir...
Fable va sortir...
Halo remake...
etc
et cela pendant que tous tes studios sont en pourparler dans les bureaux de la rh.
donc cite moi un gros titre du catalogue qui pourrait sortir...à part classiquement un Forza et un projet chez RARE (car bon les pirates c'est sympa mais toute une gen où RARE ne sort qu'un seul jeu c'est déjà anormal donc oui on peut espérer un projet même si ils ont abandonné un gros projet dernièrement).
Au moment où l'on apprend justement que des projets pourraient être annulé comme The Elder Scrolls Online.
Qu'ID software va perdre la moitié de ses effectifs...Arkane Lyon est encore dans l'incertitude.
Y'a tellement de choses à dire tellement sur ce qui se passe est vraiment gigantesque...State of Decay 3 n'est plus une licence Xbox et d'ailleurs Xbox a laissé partir plusieurs autres licences...
Tu penses qu'un florilège d'annonce va arriver avec la Helix... Perfect Dark on a vu la bérézina et on est pas prêt de revoir le bout du nez de la licence.
en conclusion au moment où la maison brûle toi tu dis qu'on peut quand même prendre un thé dans le salon tranquillement?
Rassure moi as tu entendu qu'on parle de la plus grande restructuration de l'histoire du JV ou pas?
L'expression un bain de sang est vraiment adapté car pour l'instant hormis Blizzard tout est passé à la moulinette....fermeture, vente, réduction d'effectif à la hache, abandon de moteur maison, annulation de projets.... et tu penses sérieusement que cela va bien se passer dans un avenir proche si la Helix sort...je le répète ce qui se passe est de l'acide sulfurique! N'importe quel mec qui peut se barrer de chez Xbox va le faire.
La Helix c'est donc déjà la galère avant même de commencer... et le pire c'est que je n'ai pas aborder l'histoire des problèmes de prix en raison du marché des composants.
Gears of War: E-Day
Fable
Halo remake
Call of Duty: Modern Warfare 4
Clockwork Revolution
Indiana Jones
etc
sont sortis récemment ou vont sortir prochainement...dans le meilleur des cas rdv dans 4 ou 5 ans pour voir leurs prochains projets, je sais pas ans quel monde où Xbox part dernier sur la grille de départ cela pourrait bien se passer.
Et la purge n'est vraiment pas terminée ... si Clockwork Revolution fait un bide. Là sans surprise les employés d'InXile doivent tous avoir déjà avoir commencer à mettre leur CV sur le marché au cas où...
donc si tu peux fournir une liste de projets solides à venir au launch et sa première année de vie de la Helix (qui aujourd'hui d'ailleurs n'a toujours pas de date), je t'écoute...
Tu vois pas l'intérêt ? On va vite faire un exemple de niveau ultra basique.
en 2028 sort le nouveau EA FC, dispo sur ps6 et Xbox Helix. Sur les tore demat, pas de soucis c'est dispo sur tout les supports.
Allons maintenant dans le Leclerc où le Auchan du coin. Sony ne propose que du demat, donc 0 boite de jeu dans les rayons. Microsoft lui vend encore des jeux physique, donc même si il n'y en a pas beaucoup, la visibilité est forcément plus grande.
Les gens qui ne suivent pas l'actu gaming vont acheter le jeu et la console ou il y a une version physique, donc xbox
Éventuellement un add on lecteur pour de la rétro compatibilité mais pas plus...
1er degré,ça m'était completement sorti de ma tete
Ha oui tu fais parti des gens qui doivent cumuler 3 jobs pour pouvoir s'en sortir
Tu n'as pas la pieds sur terre tu ne sais comment fonctionne les grandes entreprises car tu n'y as jamais mets les pieds.
et le sujet c'est l'avenir Xbox et de la Helix, Sony a ses propres problèmes et tu m'as vu éluder alors que j'aime bien Playstation...
t'enchaine un HS sur ce que font ou pas les gens (et pour le coup sans savoir leur vie), ensuite tu tentes une diversion en voulant parler de Sony... donc en fait tu n'as pas d'arguments... la prochaine fois il reste les insulte gratuite
Helix proposé avec lecteur physique? Oui, mais en option pour assurer une certaine rétro-compatibilité des 4 générations précédentes.
- déjà le prix, la Helix va coûter une fortune, la 360 était super abordable à l'époque dès sa sortie.
- la variété des jeux vu que Asha veut désormais se concentrer sur leurs principales licences.
- l'image de marque qui est quasi dead
- et le fait que tout sorte sur PC day one contrairement a la 360 donc pas besoin de Helix, alors qu'on était obligé d'avoir une 360
Rire nerveux! Sérieux, le JV part totalement en couille lol.
Outre la difficulté de mise en oeuvre... il y aura un gros problème: les tiers devraient s'y opposer comme des morts de faim.
Avec le recul, on peut désormais dire que Sony a été trop vite. Aux autres maintenant de profiter de la maladresse des japonais. Enfin japonais on se comprend.
Déjà rien que leur image est devenue tellement désastreuse qu'il leur faudra des années pour revenir. Et encore
Et je me sens vieux tout à coup car une page se tourne...
Mais je ne me fais pas de souci par rapport à ce passe temps... C'est comme après un grand incendie... La faune reprend Vie
Et nous entre-temps on se défoule sur notre backlog pendant 10 ans
C'est très très hypothétique hein, et il faudrait que MS propose du vrai physique, ce qui n'est déjà pas le cas aujourd'hui puisque quasi tous leurs jeux sortent avec DL obligatoire. Mais si ça devait arriver, je serais tout à fait enclin à passer chez MS prochaine gen perso. Ce qui en plus réglerait pour moi le problème du risque d'exclu des jeux Bethesda.
Et bien sur que la comparaison avec Sony est valable. Car tu dis que si Xbox n'avait pas je ne sais combien d'exclus au lancement de leur nouvelle génération alors elle ne se vendrait pas. Je te compare donc ca avec Sony et sa PS5 pour te montrer que même sans des tonnes d'exclus maison tu peux très bien t'en sortir. Tu veux l'exemple de Nintendo aussi avec la switch 2 ?
Y a déjà quasi plus de jeux dans les rayons JV.
Même Yunie à fait une vidéo où elle visite 3 grandes enseignes au Canada et les rayons Xbox, c'est la misère.
Là où j'habite (une capitale), bah, les rayons Xbox c'est fini... Faut aller en boutique spécialisée.
Après les chances que MS prenne une direction pro physique sont quasi nulles, c'est juste de la théorie tout ça. Mais ça pourrait être marrant à voir.
Les rayons jv en magasin coté Xbox ne reviendront pas comme avant même avec la décision de Sony car ils ont déjà été affectés pour autre chose, dont Nintendo.
Ce serait ironique oui mais même si cela arrivait, c'est déjà trop tard.
Xbox est celui qui le ratio physique/démat le plus enclin vers le démat (90 à 95%).
Hi Fi Rush, Avowed et tant d'autres ne sont pas sortis en physique alors que ce sont leurs jeux (Hi Fi Rush est devenu indépendant depuis)
Si la PS6 fait du full demat, il n'y aura tout simplement plus de boites en magasin, si la Helix fait du physique, les boites Xbox prendront immédiatement la place des boites Playstation, lol.
Comme si une enseigne n'était pas capable de réorganiser ses rayons
Vous ne vous rendez pas compte que les jeux physique Xbox sont un casse tete pour les magasins car ils se vendent très peu et prennent de la place pour rien
Sinon j'acheterai un PC, ca sera le bon choix.
Vraiment, comment peut on prendre au sérieux de telles inpeties...
Il n'y a justement pas meilleur exemple que la 360.
C'est devenu "la console du joueur" parce qu'elle répondait aux attentes des joueurs contrairement à la Ps3, c'est grâce à ça qu'elle s'est fait une place sur le marché.
On pourrait prendre tes propos et les répéter avant son arrivée avec la quantité de jeux PS2 face aux jeux Xbox de l'époque Ne pas pas écouter le joueur, c'est aussi ce qui a tué la marque sur la génération suivante.
Donc non, ma comparaison est plus que pertinente, mais faut avoir un minimum de culture pour le comprendre.
La 360 a bénéficié du retard de la PS3
En 2005/2006, le support physique était encore la seul façon d'acheter ses jeux
Le niveau d'internet de l'époque ne permettait pas de jouer en ligne sur console et de consommer du démat comme aujourd'hui
La PS3 a fait la remontada en fin de gen
Vous nous avez déjà fait le coup de "la remontada" avec les Series mdr
La vérité est qu'ils ont perdu la gen pivot qu'est la PS4/One avec la création d'un compte ayant des jeux et sa liste d'amis et depuis, Xbox ne s'en ait jamais remis. Son image est dégradée et de moins en moins de gens achètent les consoles. Pire, on même pas besoin d'une console avec la sortie sur PC et même pas besoin d'acheter les jeux avec le GP.
Mais visiblement pour toi, on peut tout oublier et repartir comme il y a 20 ans mdr. C'est mignon