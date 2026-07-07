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Xbox Helix : Microsoft est encore en réflexion concernant la présence ou non d'un lecteur physique
Le mutisme de PlayStation depuis bientôt une semaine montre bien à quel point le média n'était peut-être pas tout à fait près au tout dématérialisé, même s'il reste et restera clairement majoritaire, et pendant que l'entreprise prend coups et moqueries de toutes parts, chez Xbox, l'heure serait plutôt à la réflexion.

Les sources de The Verge indiquent en effet qu'actuellement, l'entreprise continue d'évaluer les choses concernant le support disque pour la future Xbox Helix, que ce soit nativement ou en accessoire vendu à part, le second cas restant d'ailleurs le plus probable pour compenser le prix probablement très élevé de la Next Gen.

L'espoir subsiste donc pour les pro-physiques, en ironisant tout de même sur l'éventualité de rayons soudainement plus larges pour Xbox que PlayStation dans les grandes surfaces et (rares) boutiques spécialisées. Mais dans tous les cas moins larges que pour Nintendo.
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rendan
publié le 07/07/2026 à 08:56 par Gamekyo
commentaires (83)
saram publié le 07/07/2026 à 09:00
Ouais, enfin, un support physique pour la Hélix alors que les quantités de jeux en boîte sur Xbox sont de plus en plus faibles… Je vois pas bien l'intérêt. Les rayons Xbox sont souvent vides dans les magasins.
kikoo31 publié le 07/07/2026 à 09:01
Ben,ils attendent juste que l'orage passe
newtechnix publié le 07/07/2026 à 09:05
Xbox perdu pour perdu

les mecs qui voulaient imposer le gamepass hésiteraient

Dans 1 an jour pour jour ils annonceront la vente ou l'arrêt de la branche Xbox, il n'y aura pas de Helix.
supasaiyajin publié le 07/07/2026 à 09:06
Take my money. Mais bon, s'ils le font c'est certainement pour profiter du bad buzz de PlayStation depuis une semaine. A terme, ils passeront probablement au tout démat aussi. Au mieux, ce sera des Game Key Disc.
newtechnix publié le 07/07/2026 à 09:07
saram d'autant que les tiers (Square, Capcom, Ea,etc ) ne veulent plus entendre parler du physique.
taiko publié le 07/07/2026 à 09:07
Mais s'ils font un pied de nez à Sony, ils peuvent faire une remontada légendaire.
Par contre, dématérialisé majoritaire. C'est faux. Regardez les vidéo de conkerax qui montre la manipulation des chiffres.
romgamer6859 publié le 07/07/2026 à 09:07
saram ouais et c'est pas rare d'avoir des ruptures si tu préco pas un jeu (moins de jeux c'est moins de disponibilité en occasion aussi par extension...).
khazawi publié le 07/07/2026 à 09:08
taiko la remontada lol. Faut arrêter avec ça
taiko publié le 07/07/2026 à 09:08
Xbox a le champs libre pour récupérer tous les linéaires dans les magasins que Sony va leur laisser.
jeanouillz publié le 07/07/2026 à 09:11
newtechnix comment ça ?
skuldleif publié le 07/07/2026 à 09:12
ils ne vont pas en mettre pour la simple et bonne raison que sony va suivre et que donc ce move ne bénéficiera pas a xbox , xbox n'a pas vocation a etre un constructeur n'existant que pour etre un garde fou pour sony , ils ne gagneraient rien a faire ca
khazawi publié le 07/07/2026 à 09:12
Personne quasiment n'achète en physique sur Xbox. Le grand public n'en a rien faire des consoles Xbox depuis bien longtemps et ça ne changera en rien à l'avenir.
Les magasins ont déjà transformé les rayons Xbox pour des goodies. En 2028, ce sera aussi le cas progressivement avec les rayons PlayStation. Y aura que Nintendo avec ses key cards dans les rayons jv neufs.

skuldleif eh ben, je suis 100% d'accord
nyseko publié le 07/07/2026 à 09:13
C'est compliqué pour eux d'essayer de miser sur le physique alors que leur argument principal reste le GamePass.

De toute façon, qu'ils mettent ou non un lecteur physique ne changera pas grand chose, à partir du moment ou le leader du domaine va pousser tous les éditeurs et développeurs vers du code-in-the-box, ceux-ci vont se démocratiser et se généraliser y compris sur Xbox et NS2.

Il n'y aura pas de dernier bastion, Rockstar et Sony ont ouvert la boîte de pandore, c'est trop tard maintenant.
romgamer6859 publié le 07/07/2026 à 09:14
Perso ça m'est égal parce qu'il y a des arguments : play anywhere, GP si on s'y intéresse, site de clés, etc. On est pas contraint de payer plein pot un jeu sur le store, c'est ça que je veux dire.
newtechnix publié le 07/07/2026 à 09:18
jeanouillz il vont vendre c'est tout...

Au moment où l'on se parle et avec les dernières prises de décisions concernant les studios, si la Helix sortaient en 2027 y'auraient quoi comme je AAA de prêt pour le lancement...illeurs studios sont tous en restructuration et un AAA c'est 5 ans minimum aujourd'hui à développer...leur Helix connaitra une traversée du désert en terme de soutien software par les studio Xbox ( sans parler que le moral dans tous le studios doit être merdique).
abookhouseboy publié le 07/07/2026 à 09:21
Microsoft a carrément une opportunité à saisir, là.

En plus un lecteur directement intégré dans la machine, ça doit coûter dans les 30 euros si acheté en masse, c'est que dalle par rapport aux composants électroniques.
skuldleif publié le 07/07/2026 à 09:26
romgamer6859 de meme mais ces arguments doivent rester sinon ca sera PC
newtechnix publié le 07/07/2026 à 09:27
On ne s'en rends pas compte mais ce qui se passe actuellement (la purge) c'est de l'acide sulfurique pour les employés.

Rappelant quelque part la gestion du studio Arkane Austin avec Redfall...

A la fin le studios et employés sont mais ne savent pas à quoi s'attendre demain, ils développent des projets sans convictions et passions, se demandent si ils seront encore là demain...

Alors je le dis mais on peut imaginer que les mecs qui n'ont pas été viré doivent pour beaucoup déjà postuler ailleurs et si l'occasion se présente partiront immédiatement vers un endroit plus safe!
bennj publié le 07/07/2026 à 09:30
newtechnix car bien sur tu sais quels jeux sont en cours de développement et qui n'ont pas encore été annoncé.

khazawi cest tout simplement car Xbox a décide jusqu'à maintenant de pousser le demat. Quand tas pas le choix d'acheter du physique forcément tu te rabas sur du demat.
zekk publié le 07/07/2026 à 09:31
On sait bien qu'elle n'en n'aura pas...
ouroboros4 publié le 07/07/2026 à 09:32
Aucune chance. Le physique est mort depuis longtemps chez Xbox
e3ologue publié le 07/07/2026 à 09:34
Humm on hésite entre en vendre 5 avec physique ou 4 en démat
khazawi publié le 07/07/2026 à 09:37
bennj moi ce qui me fascine à chaque fois, c'est la capacité des gens à faire abstraction de tout ce qui s'est passé pour affirmer qu'une action va comme par magie relancer l'intérêt d'une marque...
On parle d'une console qui fait moins de ventes que la One, des rayons JV réduits à néant parfois, une politique tout démat avec le GP en tête de gondole, le play anywhere etc...
Déjà que les ventes sur le store MS de jeux ne sont pas fameuses, alors en physique...

Dans tous les cas, le prix de base de la Helix sera prohibitif et donc peu de gens achèteront, lecteur ou pas
bennj publié le 07/07/2026 à 09:42
khazawi "Dans tous les cas, le prix de base de la Helix sera prohibitif et donc peu de gens achèteront, lecteur ou pas"

Sympa ta boule de crystal.. Personne n'en a aucune idée la console sortira dans 1 a 2 ans.

Pour le reste je suis d'accord avec toi, rien n'est moins sur que Xbox revienne dans le physique surtout vu les conditions actuelles.
kikoo31 publié le 07/07/2026 à 09:45
il y a aucun monde ou Microsoft sort une console physique

faut stopper le believe

je rappelle que m est le premier a vouloir imposer une 100 pour cent demat
skuldleif publié le 07/07/2026 à 09:46
khazawi moi ce qui me fascine c'est ta constante négativité , que du négatif tout le temps, si tes pareil irl putin
khazawi publié le 07/07/2026 à 09:50
skuldleif négatif de quoi ? Qui a raté ses stratégies depuis 2013 et qui peine à encore exister dans le marché du jv ? Tu crois que tu peux tout balayer d'un revers de main ?
On avait dit que la politique du GP ne marcherait pas bien avant les controverses de ces derniers temps.

bennj parce que tu crois encore que la Helix va coûter 500e ? On est à 600e pour Series X full démat en 2026. 400 pour la Series S.
Regarde le prix des steam machine...
khazawi publié le 07/07/2026 à 09:51
kikoo31 y avait PlayStation avec la PSP Go en 2009 qui voulait déjà tenter le tout démat
skuldleif publié le 07/07/2026 à 09:54
fap sur les ventes/popularité , fap sur des analyses a caractere negatif , c'est que ca

aucun espoir , que des peches ou des fap
bennj publié le 07/07/2026 à 09:54
khazawi mais qui a dit quelle serait pas cher ? Elle sera peu être dans les tarifs attendu pour la prochaine ps6. Mais encore une fois personne n'est au courant.
greggy publié le 07/07/2026 à 09:54
Autant ne pas en mettre si c'est pour vendre des blu-ray vide comme ces dernières années.
pharrell publié le 07/07/2026 à 09:56
S'ils veulent se démarquer il faut laisser le support physique... Mais bon si Sony arrête le Blu-ray, Xbox n'aura pas le choix, ils vont quand même pas nous pondre un nouveau format propriétaire vu l'incertitude de l'avenir du physique
khazawi publié le 07/07/2026 à 09:59
bennj le prochaine gen fera moins de ventes que celle ci, que ce soit Sony ou MS. Une console à 700e sera un frein énorme. D'autant que l'on voit que la subvention des constructeurs s'amenuisent au fil de temps et donc on nous fait payer le prix fort.

Le souci est que les consoles Series font à peine mieux que la moitié des ventes de la One...alors j'imagine même pas la Helix
yurius publié le 07/07/2026 à 10:06
Si c'est pour avoir des gamekeydisc comme c'est déjà le cas sur 99% des jeux Xbox aucune utilité.
Après si ça peut calmer les ardeurs de Sony c'est pas plus mal
fiveagainstone publié le 07/07/2026 à 10:11
J'aimerais qu'ils changent de politique, arrêtent le forçage du démat' et des abos, retour aux exclusivités, retour au choix pour le joueur avec du physique, stopper cette course intenable à la puissance qui allonge les temps et coûts de dev' ce qui fait qu'on a peu de jeux d'un même studio.

Sur 360 on a eu 4 jeux Gears of war, maintenant on attend une gen pour en avoir un seul.
Des GTA sur PS2 on a eu 3 etc...

Et avoir de la variété avec des jeux de plate-forme par ex, quand tu as les licences de RARE comme Banjo, Kameo, Conker, Perfect Dark etc cie...faites-en un truc bordel!!!

Bref, quelque chose qui se rapproche de l'époque 360.
MS sait ce qui a marché, à eux de le (re)faire...
jenicris publié le 07/07/2026 à 10:20
fiveagainstone la 360 est une autre époque
suzukube publié le 07/07/2026 à 10:21
khazawi 499 dollars ici la series S elle a encore augmenté...
shambala93 publié le 07/07/2026 à 10:22
Je ne vois pas comment ils pourraient remonter la pente. Entre la perte de studios, la baisse des abonnés gamepass, les licences qui n’impriment plus hormis Forza horizon….

Si Steam est dispo, ok ça serait cool mais quelle plus-value pour Xbox ?

Sans parler de l’image de la marque …

Ils n’ont aucune solution en réalité.
khazawi publié le 07/07/2026 à 10:22
suzukube une dinguerie cette gen. Les consoles de 2020 coûtent plus chères en 2026...
mrvince publié le 07/07/2026 à 10:23
Qu'on le veuille ou non Sony est le numero 1 sur leur segment et si eux le font les éditeurs ect vont suivre donc Microsoft suivra aussi. Y'a que si Sony fait marche arrière que la règle changera mais sinon on est parti pour le démat 100%. De toute façon les pourcentages le montre bien, derrière le "bruit" des réseaux sociaux le grand public y est déjà passé. Le pourcentage d'achat démat ne cesse d'augmenter. Et peu auront vraiment le courage au niveau de leur indignation et continueront de jouer en démat. On connait.
Le milieu le sait très bien, la ils vont essuyer des plâtres et puis suffira de sortir Last Of Us 3 et God of war 12 et les toutou retourneront à la niche.
fiveagainstone publié le 07/07/2026 à 10:25
jenicris Effectivement, mais ça marchait. La première xbox est très bien aussi.

Pour moi, ils ont les licences pour réussir, le xbox live était la référence en matière de online et ils peuvent faire du bon matos que ce soit la console ou le pad.

Tout est là, mais ils foutent tout en l'air avec leur démat et leurs mauvais choix à la con.
newtechnix publié le 07/07/2026 à 10:28
bennj ha ben j'ai vu... ce que microsoft sait faire avec sa serie X et surtout que c'est que dernièrement qu'on voit sortir certains jeu...mais toi bien sur tu veux m'expliquer que ceux qui ont développé Indiana Jones vont te sortir un nouveau jeu dans 1 an c'est ça...

C'est le merdier dans quasiment tous les studios ID software, Halo Studios, etc etc etc...et toi tu penses qu'il y a une puce secrète dans la machine qui te sortir du chapeau des jeux qui n'ont pas encore été annoncé...bah oui Fable aura mis du temps et est pas encore sortie et on imagine bien une sortie multi avec en lead la serie X et la Helix...mais faudrait que la Helix sort début 2027.

Donc d'après le dernie rShowcase
Gears of Wers - e-day va sortir...
Fable va sortir...
Halo remake...
etc
et cela pendant que tous tes studios sont en pourparler dans les bureaux de la rh.

donc cite moi un gros titre du catalogue qui pourrait sortir...à part classiquement un Forza et un projet chez RARE (car bon les pirates c'est sympa mais toute une gen où RARE ne sort qu'un seul jeu c'est déjà anormal donc oui on peut espérer un projet même si ils ont abandonné un gros projet dernièrement).

Au moment où l'on apprend justement que des projets pourraient être annulé comme The Elder Scrolls Online.
Qu'ID software va perdre la moitié de ses effectifs...Arkane Lyon est encore dans l'incertitude.
Y'a tellement de choses à dire tellement sur ce qui se passe est vraiment gigantesque...State of Decay 3 n'est plus une licence Xbox et d'ailleurs Xbox a laissé partir plusieurs autres licences...

Tu penses qu'un florilège d'annonce va arriver avec la Helix... Perfect Dark on a vu la bérézina et on est pas prêt de revoir le bout du nez de la licence.

en conclusion au moment où la maison brûle toi tu dis qu'on peut quand même prendre un thé dans le salon tranquillement?

Rassure moi as tu entendu qu'on parle de la plus grande restructuration de l'histoire du JV ou pas?
L'expression un bain de sang est vraiment adapté car pour l'instant hormis Blizzard tout est passé à la moulinette....fermeture, vente, réduction d'effectif à la hache, abandon de moteur maison, annulation de projets.... et tu penses sérieusement que cela va bien se passer dans un avenir proche si la Helix sort...je le répète ce qui se passe est de l'acide sulfurique! N'importe quel mec qui peut se barrer de chez Xbox va le faire.

La Helix c'est donc déjà la galère avant même de commencer... et le pire c'est que je n'ai pas aborder l'histoire des problèmes de prix en raison du marché des composants.

Gears of War: E-Day
Fable
Halo remake
Call of Duty: Modern Warfare 4
Clockwork Revolution
Indiana Jones
etc
sont sortis récemment ou vont sortir prochainement...dans le meilleur des cas rdv dans 4 ou 5 ans pour voir leurs prochains projets, je sais pas ans quel monde où Xbox part dernier sur la grille de départ cela pourrait bien se passer.

Et la purge n'est vraiment pas terminée ... si Clockwork Revolution fait un bide. Là sans surprise les employés d'InXile doivent tous avoir déjà avoir commencer à mettre leur CV sur le marché au cas où...

donc si tu peux fournir une liste de projets solides à venir au launch et sa première année de vie de la Helix (qui aujourd'hui d'ailleurs n'a toujours pas de date), je t'écoute...
kenjushi publié le 07/07/2026 à 10:29
saram : Ouais, enfin, un support physique pour la Hélix alors que les quantités de jeux en boîte sur Xbox sont de plus en plus faibles… Je vois pas bien l'intérêt. Les rayons Xbox sont souvent vides dans les magasins.

Tu vois pas l'intérêt ? On va vite faire un exemple de niveau ultra basique.

en 2028 sort le nouveau EA FC, dispo sur ps6 et Xbox Helix. Sur les tore demat, pas de soucis c'est dispo sur tout les supports.
Allons maintenant dans le Leclerc où le Auchan du coin. Sony ne propose que du demat, donc 0 boite de jeu dans les rayons. Microsoft lui vend encore des jeux physique, donc même si il n'y en a pas beaucoup, la visibilité est forcément plus grande.

Les gens qui ne suivent pas l'actu gaming vont acheter le jeu et la console ou il y a une version physique, donc xbox
sasquatsch publié le 07/07/2026 à 10:30
Jamais de la vie... Ils ont annoncé en premier voulant aller sur le all Digital et ne vont pas changer de cap...
Éventuellement un add on lecteur pour de la rétro compatibilité mais pas plus...
kikoo31 publié le 07/07/2026 à 10:32
khazawi en effet,bien dit

1er degré,ça m'était completement sorti de ma tete
bennj publié le 07/07/2026 à 10:34
newtechnix mais sérieux tas pas de taf pour pondre des pavés pareil ?
bennj publié le 07/07/2026 à 10:39
newtechnix et surtout rappelle moi le nombre d'exclus unique a la ps5 venant de chez Sony au lancement de la ps5 ?
newtechnix publié le 07/07/2026 à 10:43
bennj t'es sérieux? ou t'es juste dégouté... on est le 7 juillet bonhomme

Ha oui tu fais parti des gens qui doivent cumuler 3 jobs pour pouvoir s'en sortir

Tu n'as pas la pieds sur terre tu ne sais comment fonctionne les grandes entreprises car tu n'y as jamais mets les pieds.

et le sujet c'est l'avenir Xbox et de la Helix, Sony a ses propres problèmes et tu m'as vu éluder alors que j'aime bien Playstation...

t'enchaine un HS sur ce que font ou pas les gens (et pour le coup sans savoir leur vie), ensuite tu tentes une diversion en voulant parler de Sony... donc en fait tu n'as pas d'arguments... la prochaine fois il reste les insulte gratuite
heracles publié le 07/07/2026 à 10:45
Microsoft peut continuer à prouver qu'ils sont des idiots finis en annonçant aussi la fin du physique sur leur future console.
khazawi publié le 07/07/2026 à 10:47
kenjushi il faudrait déjà acheter une xbox pour cela et c'est bien ça le problème. Si Sony n'a plus de rayon jv en magasin, il n'y aura que Nintendo
keiku publié le 07/07/2026 à 10:48
ils vont mettre un lecteur physique mais n'auront plus de blue ray pour imprimer leur jeu... sinon je pensais qu'ils avait annoncé revoir le concept de leur xbox helix
beppop publié le 07/07/2026 à 10:52
kenjushi Tu es au courant que même pour un jeu démat tu peux avoir un code avec une boite physique en magasin ? ( coucou GTA 6)
jobiwan publié le 07/07/2026 à 10:54
newtechnix les mecs qui voulaient imposer le gamepass hésiteraient Ne confonds pas imposer et favoriser.

Helix proposé avec lecteur physique? Oui, mais en option pour assurer une certaine rétro-compatibilité des 4 générations précédentes.
captaintoad974 publié le 07/07/2026 à 10:57
Quel jolie concerts de flûte, t'aura pas de lecteur CD dans la console, au mieu un externe pour la rétro... Et encore
jenicris publié le 07/07/2026 à 10:58
fiveagainstone le problème c'est qu'elle va perdre les principaux atouts de la 360:

- déjà le prix, la Helix va coûter une fortune, la 360 était super abordable à l'époque dès sa sortie.
- la variété des jeux vu que Asha veut désormais se concentrer sur leurs principales licences.
- l'image de marque qui est quasi dead
- et le fait que tout sorte sur PC day one contrairement a la 360 donc pas besoin de Helix, alors qu'on était obligé d'avoir une 360
commandermargulis publié le 07/07/2026 à 11:09


Rire nerveux! Sérieux, le JV part totalement en couille lol.
fiveagainstone publié le 07/07/2026 à 11:14
jenicris Complètement, ils ont tout détruit et revenir en arrière est quasi impossible.
newtechnix publié le 07/07/2026 à 11:21
jobiwan oui c'est la seule vraie idée qui a été dernièrement avancée... avec donc le droit d'obtenir une version numérique des jeux déjà possédés physiquement.

Outre la difficulté de mise en oeuvre... il y aura un gros problème: les tiers devraient s'y opposer comme des morts de faim.
grundbeld publié le 07/07/2026 à 11:32
Microsoft aurait tout intérêt à le faire. Alors évidemment son public est de loin celui qui est le plus acquis à la cause du full démat’ et ça je vais pas le nier. Mais au niveau de l’image que ça renverrait au public, ça pourrait potentiellement être un très bon coup pour eux.

Avec le recul, on peut désormais dire que Sony a été trop vite. Aux autres maintenant de profiter de la maladresse des japonais. Enfin japonais on se comprend.
ouroboros4 publié le 07/07/2026 à 11:48
jenicris C'est ça
Déjà rien que leur image est devenue tellement désastreuse qu'il leur faudra des années pour revenir. Et encore
khazawi publié le 07/07/2026 à 11:50
grundbeld l'image de Xbox est morte depuis longtemps déjà.
mattewlogan publié le 07/07/2026 à 11:56
Mdr Xbox qui voudrait sauver le physique, c’est quand même du foutage de gueule lol
ratchet publié le 07/07/2026 à 12:06
Certains ne comprennent vraiment pas ce qui arrive c’est dingue d’être aussi débile.
goldmen33 publié le 07/07/2026 à 12:25
Le retour du HD-DVD à poser au dessus de la console
sasquatsch publié le 07/07/2026 à 12:36
En tout cas... L'industrie en générale part en cou*"'*es...
Et je me sens vieux tout à coup car une page se tourne...
Mais je ne me fais pas de souci par rapport à ce passe temps... C'est comme après un grand incendie... La faune reprend Vie
Et nous entre-temps on se défoule sur notre backlog pendant 10 ans
adelfhitlor publié le 07/07/2026 à 12:36
saram Après, si on voit moins de jeux Xbox en rayons, c'est pas tant qu'il s'en vend moins qu'il y a moins de joueurs Xbox à qui les vendre. Dans l'optique où Xbox conserverait le support physique et que le bad buzz ferait énormément de mal à sony, ça pourrait créer un gros rééquilibrage entre sony et MS pour la prochaine gen. Et automatiquement, si les joueurs Xbox représentent une plus grosse part des joueurs, les magasins auront tout intérêt à remettre du jeu Xbox en rayon pour les attirer. La concurrence se remettrait à faire son office en fait.

C'est très très hypothétique hein, et il faudrait que MS propose du vrai physique, ce qui n'est déjà pas le cas aujourd'hui puisque quasi tous leurs jeux sortent avec DL obligatoire. Mais si ça devait arriver, je serais tout à fait enclin à passer chez MS prochaine gen perso. Ce qui en plus réglerait pour moi le problème du risque d'exclu des jeux Bethesda.
riddler publié le 07/07/2026 à 12:39
Proposer du physique pour des jeux sur pc il n’y a que moi qui ai du mal à voir comment concilier les deux?
bennj publié le 07/07/2026 à 12:45
newtechnix mais quest ce que tu me racontes coco je bosse dans une boite pharma qui emploi 60 000 personnes dans le monde. Il est mignon.

Et bien sur que la comparaison avec Sony est valable. Car tu dis que si Xbox n'avait pas je ne sais combien d'exclus au lancement de leur nouvelle génération alors elle ne se vendrait pas. Je te compare donc ca avec Sony et sa PS5 pour te montrer que même sans des tonnes d'exclus maison tu peux très bien t'en sortir. Tu veux l'exemple de Nintendo aussi avec la switch 2 ?
mwaka971 publié le 07/07/2026 à 12:58
Ils sortent déjà plus certains de leurs jeux en boîte et dans ce cas là faudrait qu'ils arrêtent le gamepass pour espérer revendre des jeux en physique
heracles publié le 07/07/2026 à 13:29
goldmen33 Ce sketch si ça arrive
khazawi publié le 07/07/2026 à 13:55
adelfhitlor Pas mal de vendeurs disent que c'est très compliqué de vendre des jeux Xbox, neuf ou d'occasion. C'est bien le faible volume des ventes qui ont amené les magasins à réorganiser les rayons. Ils ne reviendront pas en arrière car ils ont déjà supprimé 50 à 75% des rayons Xbox par des goodies ou plus de place pour Nintendo.
edarn publié le 07/07/2026 à 14:01
Perso, le tout démat est plus justifié pour Xbox que pour Playstation...

Y a déjà quasi plus de jeux dans les rayons JV.
Même Yunie à fait une vidéo où elle visite 3 grandes enseignes au Canada et les rayons Xbox, c'est la misère.

Là où j'habite (une capitale), bah, les rayons Xbox c'est fini... Faut aller en boutique spécialisée.
gamerdome publié le 07/07/2026 à 14:19
S'ils font une vidéo "Comment partagez un jeu sur Xbox Helix" en une étape, je meurs de rire.
adelfhitlor publié le 07/07/2026 à 14:23
khazawi Et s'il y a moins de ventes c'est parce qu'il y a moins d'acheteurs, pas l'inverse. Parce que le ratio actuel Xbox/PS5 est largement à l'avantage de la deuxième. C'est pas un secret. Si Xbox venait à, hypothétiquement bien sûr, devenir le principal marché du physique, bien sûr que si les magasins remettraient du vert dans leurs rayons, c'est comme ça que ça marche le commerce.

Après les chances que MS prenne une direction pro physique sont quasi nulles, c'est juste de la théorie tout ça. Mais ça pourrait être marrant à voir.
khazawi publié le 07/07/2026 à 14:30
adelfhitlor oui c'est ce que je dis, moins de ventes moins de places.
Les rayons jv en magasin coté Xbox ne reviendront pas comme avant même avec la décision de Sony car ils ont déjà été affectés pour autre chose, dont Nintendo.

Ce serait ironique oui mais même si cela arrivait, c'est déjà trop tard.

Xbox est celui qui le ratio physique/démat le plus enclin vers le démat (90 à 95%).
Hi Fi Rush, Avowed et tant d'autres ne sont pas sortis en physique alors que ce sont leurs jeux (Hi Fi Rush est devenu indépendant depuis)
raioh publié le 07/07/2026 à 14:45
Edarn : Je vois pas le rapport ?
Si la PS6 fait du full demat, il n'y aura tout simplement plus de boites en magasin, si la Helix fait du physique, les boites Xbox prendront immédiatement la place des boites Playstation, lol.
raioh publié le 07/07/2026 à 14:47
Khazawi : Vous racontez vraiment n'imp
Comme si une enseigne n'était pas capable de réorganiser ses rayons
khazawi publié le 07/07/2026 à 14:55
raioh Nintendo a déjà pris la place de Xbox dans mal de rayons. Le physique est mort depuis longtemps chez Xbox et le temps ne fait qu'accentuer. je ne sais pas dans quel monde tu vis mais y'a des choses dont on ne reviendra pas en arrière. Les rayons Sony disparaitront pour Nintendo et pour d'autres produits qui se vendent.
Vous ne vous rendez pas compte que les jeux physique Xbox sont un casse tete pour les magasins car ils se vendent très peu et prennent de la place pour rien
rogeraf publié le 07/07/2026 à 15:05
Pourvu qu'il le mette. Déja m'on fait chier avec la 3D. Donc j'ai gardé ma ONE X. Ensuite la Serie X pour les bluray 4K, si je prend la prochaine il me faut se lecteur pour revendre la ONE X !

Sinon j'acheterai un PC, ca sera le bon choix.
raioh publié le 07/07/2026 à 15:09
Khazawi : T'as pas du connaître la 360 à mon avis pour dire des inepties de ce style
khazawi publié le 07/07/2026 à 15:12
raioh Mdr c'est exactement ce que je dis, tu ne connais pas grand chose, tu me sors la 360 ! On est en 2026 mon gars, des choses se sont passées depuis. Xbox est quasi mort depuis dans les rayons, les consoles se vendent de moins en moins, le GP est mis en avant (et donc le démat a fond)

Vraiment, comment peut on prendre au sérieux de telles inpeties...
raioh publié le 07/07/2026 à 15:25
Khazawi : T'as vraiment un sacré grain entre les deux oreilles mon gars. Il suffit juste d'un succès et d'un échec pour chambouler un marché, t'as 10 piges pour pas réaliser ça ou quoi ?

Il n'y a justement pas meilleur exemple que la 360.
C'est devenu "la console du joueur" parce qu'elle répondait aux attentes des joueurs contrairement à la Ps3, c'est grâce à ça qu'elle s'est fait une place sur le marché.
On pourrait prendre tes propos et les répéter avant son arrivée avec la quantité de jeux PS2 face aux jeux Xbox de l'époque Ne pas pas écouter le joueur, c'est aussi ce qui a tué la marque sur la génération suivante.

Donc non, ma comparaison est plus que pertinente, mais faut avoir un minimum de culture pour le comprendre.
khazawi publié le 07/07/2026 à 15:34
raioh pour te rafrichire la mémoir mon ami :
La 360 a bénéficié du retard de la PS3
En 2005/2006, le support physique était encore la seul façon d'acheter ses jeux
Le niveau d'internet de l'époque ne permettait pas de jouer en ligne sur console et de consommer du démat comme aujourd'hui
La PS3 a fait la remontada en fin de gen

Vous nous avez déjà fait le coup de "la remontada" avec les Series mdr

La vérité est qu'ils ont perdu la gen pivot qu'est la PS4/One avec la création d'un compte ayant des jeux et sa liste d'amis et depuis, Xbox ne s'en ait jamais remis. Son image est dégradée et de moins en moins de gens achètent les consoles. Pire, on même pas besoin d'une console avec la sortie sur PC et même pas besoin d'acheter les jeux avec le GP.

Mais visiblement pour toi, on peut tout oublier et repartir comme il y a 20 ans mdr. C'est mignon
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