Granblue Fantasy Relink : Endless Ragnarok s'offre une dernière bande-annonce à J-2
Cygames diffuse une dernière bande-annonce pour Granblue Fantasy Relink : Endless Ragnarok, la grosse extension attendu ce jeudi 9 juillet sous la forme d'une extension payante à 30€ sur PC et supports PlayStation, mais également à 60€ pour la totale réunissant le jeu de base, et pour la première fois sur Nintendo Switch 2.
L'extension proposera un nouveau scénario ouvrant les portes à deux nouveaux personnages jouables (29 au total), des nouveautés de gameplay dont un système d'invocations ainsi qu'un mode secondaire sous la forme d'un rogue-lite. Enfin, une MAJ gratuite déboulera le même jour pour tous, avec de nouvelles quêtes secondaires et un rééquilibrage global.
Il est pas question que je remette un centime dans ce DLC
Ils s’étaient quand même bien fichu de nous par rapport à ce qui était prévu