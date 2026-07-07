Granblue Fantasy Relink : Endless Ragnarok s'offre une dernière bande-annonce à J-2

Cygames diffuse une dernière bande-annonce pour, la grosse extension attendu ce jeudi 9 juillet sous la forme d'une extension payante à 30€ sur PC et supports PlayStation, mais également à 60€ pour la totale réunissant le jeu de base, et pour la première fois sur Nintendo Switch 2.L'extension proposera un nouveau scénario ouvrant les portes à deux nouveaux personnages jouables (29 au total), des nouveautés de gameplay dont un système d'invocations ainsi qu'un mode secondaire sous la forme d'un rogue-lite. Enfin, une MAJ gratuite déboulera le même jour pour tous, avec de nouvelles quêtes secondaires et un rééquilibrage global.