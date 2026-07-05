Final Fantasy XV : un portage Switch 2 serait de l'ordre du possible malgré des ''contraintes techniques''

Alors qu'on se demande sin'arrivera pas lui aussi sur Nintendo Switch 2, c'est lors d'un entretien fait avec les actionnaires qu'un autre épisode fut évoqué : le fameuxRien n'est acté, ou en tout cas officiellement, mais il est intéressant de voir que face à la question sur la possibilité d'un portage de cet épisode assez décrié (comme chaque FF depuis longtemps en fait), la réponse de l'éditeur fut tout sauf négative, de type « Nous regardons vers l'avenir », pour plutôt nous dire que ça n'avait rien d'impossible et que la suggestion sera aussitôt transmise aux équipes de développement.Square Enix ajoute néanmoins un petit détail : si le portage devrait être mis en place, il devra faire avec diverses « contraintes matérielles » et sans entrer dans les détails, on sait effectivement que si la Switch 2 pourrait sans problème le faire tourner, toute la problématique sera de savoir si les équipes auront le courage de rentre compatible les outils de l'oublié Luminous Engine, ce moteur propriétaire abandonné depuis. Un jeu qui aura au moins intéressé une personne dans le monde.Pour le fun, on vous remet le trailer reveal dont la quasi-totalité de ce qui est montré n'est pas dans le produit final. Ce qui n'a pas empêché 10 millions de ventes (en 6 ans et avec une masse de promo certes).