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Final Fantasy XV : un portage Switch 2 serait de l'ordre du possible malgré des ''contraintes techniques''
Alors qu'on se demande si Final Fantasy XVI n'arrivera pas lui aussi sur Nintendo Switch 2, c'est lors d'un entretien fait avec les actionnaires qu'un autre épisode fut évoqué : le fameux Final Fantasy XV.

Rien n'est acté, ou en tout cas officiellement, mais il est intéressant de voir que face à la question sur la possibilité d'un portage de cet épisode assez décrié (comme chaque FF depuis longtemps en fait), la réponse de l'éditeur fut tout sauf négative, de type « Nous regardons vers l'avenir », pour plutôt nous dire que ça n'avait rien d'impossible et que la suggestion sera aussitôt transmise aux équipes de développement.

Square Enix ajoute néanmoins un petit détail : si le portage devrait être mis en place, il devra faire avec diverses « contraintes matérielles » et sans entrer dans les détails, on sait effectivement que si la Switch 2 pourrait sans problème le faire tourner, toute la problématique sera de savoir si les équipes auront le courage de rentre compatible les outils de l'oublié Luminous Engine, ce moteur propriétaire abandonné depuis Forspoken. Un jeu qui aura au moins intéressé une personne dans le monde.

Pour le fun, on vous remet le trailer reveal dont la quasi-totalité de ce qui est montré n'est pas dans le produit final. Ce qui n'a pas empêché 10 millions de ventes (en 6 ans et avec une masse de promo certes).

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publié le 06/07/2026 à 08:11 par Gamekyo
commentaires (19)
rogeraf publié le 06/07/2026 à 08:18
Lol il est sorti il y a tellement longtemps, fallait le sortir sur SW1 a l'epoque de son existence pas 20 ans apres
captainjuu publié le 06/07/2026 à 08:22
Rebootez Versus XIII
neetsen publié le 06/07/2026 à 08:40
te ça y est ! on remet une baffe à Forspoken

j'ai beaucoup aimé ce jeu malgré ses défauts, il y avait un beau potentiel qui aurait mérité d'être peaufiner via des MAJ, ou de voir une suite rattrapant les choses (même si ça aurait été une grosse prise de risque)
j'y ai ressenti un bon feeling Infamous en mediéval fantasy
cubia publié le 06/07/2026 à 09:04
Ce serait surtout cool qu'ils ajoutent les DLC de Luna et Noctis. Parait qu'ils devaient faire une fin alternative etc. J'espère qu'ils sortiront un jour
masharu publié le 06/07/2026 à 09:09
rogeraf Il est sorti sur NS1, mais dans sa version jeu mobile .
natedrake publié le 06/07/2026 à 09:11
captainjuu C'est en cours, ce sera KH IV ou le prochain Verum Rex.
rogeraf publié le 06/07/2026 à 09:12
masharu version mobile ... Miam miam . Pourquoi pas un FF16 mobile lol
tripy73 publié le 06/07/2026 à 09:20
Ce faire chier à porter un moteur mort pour seulement 1 voir 2 jeux s’ils osent porter Forspoken, ce serait quand même une décision sacrément débile...
51love publié le 06/07/2026 à 09:21
Forcement, avec leur moteur maison de merde... a porter sur l'archi ARM de la Switch

Pour au final y mettre les 2 seuls jeux commerciaux qui y feront des ventes tres faibles (Forspoken et FF15), car le moteur n'a visiblement plus aucun avenir...
saram publié le 06/07/2026 à 09:30
Moi, je veux une version PS5 boosté lol
brook1 publié le 06/07/2026 à 09:40
Il mériterait un remake.
rendan publié le 06/07/2026 à 09:54
Qu'ils fassent une Définitive Edition avec la vraie fin ainsi tous les défauts corrigés et tout le monde sera content
captainjuu publié le 06/07/2026 à 10:03
natedrake Haha c'est vrai ! Versus XIII est devenu un genre à lui tout seul entre Verum Rex/KHIV, Reynatis, Lost Soul Aside, et FFXV lui même... y'a des morceaux du projet un peu partout. Ca restera un regret éternel de ne pas pouvoir toucher au "vrai jeu"
jeanouillz publié le 06/07/2026 à 10:17
Ce n'est pas parcequ'ils peuvent le faire qu'ils doivent le faire
C'était un des pires FF avec le 13...
derno publié le 06/07/2026 à 10:20
contrainte technique=pas assez de place dans la mémoire interne pour faire tenir le jeu en GKC
pimoody publié le 06/07/2026 à 10:56
Qu’il fasse direct FFXIII Versus tant qu’à faire
guiguif publié le 06/07/2026 à 11:11
Un jeu qui aura au moins intéressé une personne dans le monde.

Merci pour la dédicace
mwaka971 publié le 06/07/2026 à 12:28
J ai bien aimé le XV perso des musiques Épiques, des boss et invocations gigantesques et un jeu ajd tj propre
burningcrimson publié le 06/07/2026 à 12:34
En attendant ils peuvent porter la trilogie FF 13 hein
Gras
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Fiche descriptif
Final Fantasy XV
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Nom : Final Fantasy XV
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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