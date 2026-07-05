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[RUMEUR] id Software privé de moteur maison, et Obsidian réduit à ne faire que du Grounded ?
On continue dans les mauvaises nouvelles ? Après tout on est tellement bien partie tiens. Donc concernant la restructuration/boucherie en cours chez Xbox dont on a déjà eu de premiers éléments officiels, apprenons tout d'abord via le fondateur d'Aftermath que si id Software survivra finalement bien à la purge, l'éditeur ayant l'intention de faire perdurer la franchise Doom tout comme Wolfenstein chez Machine Games (Jason Schreier l'a également confirmé), ce ne sera pas avec « tout le monde ».

L'homme rapporte que le studio serait actuellement « dévasté » par les licenciements et que « la majorité, sinon la totalité, des ingénieurs et codeurs du moteur id Tech ont été licenciés ». Vous le voyez venir le Doom 20XX sous Unreal Engine 5 ou 6 ?

Encore ? Alors ça se passe cette fois du côté de notre confrère Gautoz, indiquant que Obsidian est l'un des studios les plus frappés par les licenciements, et qu'aux dernières nouvelles, le studio se concentrerait désormais sur la franchise Grounded. Alors certes, il faut bien reconnaître que depuis x années, le jeu de survie est le seul succès commercial du studio (il a même trouvé son petit public sur PS5 et Switch 1) mais si confirmé, ça fera mal pour The Outer Worlds vu l'excellent deuxième épisode.

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publié le 06/07/2026 à 20:48 par Gamekyo
commentaires (7)
aozora78 publié le 06/07/2026 à 20:54
ça me fait tellement mal au cœur de lire ça au vu de succès critique et commercial de Doom depuis son retour magistral en 2016...

Là id Software c'est pas n'importe qui, ça fait mal au cul de voir des techos aussi talentueux être dégagés.
magneto860 publié le 06/07/2026 à 21:01
Chez Obsidian ils sont tenus de sortir deux DLCs pour The Outer Worlds 2. C'est inclus dans l'édition premium et donc c'est un suivi pour lesquels ils se sont engagés.
sosky publié le 06/07/2026 à 21:06
Toujours plus
stardustx publié le 06/07/2026 à 22:16
finalement ça serait surement mieux qu'ils les revendent ou les libèrent
bourbon publié le 06/07/2026 à 22:20
Alors que si Bethesda, Microsoft et Obsidian étaient d'accord pour le développement d'un New Vegas 2 ou d'un nouveau spin-off de Fallout, ils auraient pu toucher un large public grâce à la série et ça aurait permis d'éviter que la licence dorme jusqu'à l'apparition du "remake du 3" ou du prochain épisode qui sortira sans doute après TES VI...
jeanouillz publié le 06/07/2026 à 22:42
Courage au devs mis à la porte, surtout dans ce contexte extrêmement difficile depuis quelques années maintenant...
mibugishiden publié le 06/07/2026 à 22:44
Obsidian ils ont qu'à pas faire des jeux médiocres, ils sont l'ombre d'eux mêmes comparé à ce qu'ils produisaient y a 15 ans. Avowed ou The Outer Worlds 2 c'est une grosse blague.
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Nom : Grounded 2
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Obsidian Entertainment
Genre : Survie
Autres versions : Xbox Series X
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