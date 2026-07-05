[RUMEUR] id Software privé de moteur maison, et Obsidian réduit à ne faire que du Grounded ?

On continue dans les mauvaises nouvelles ? Après tout on est tellement bien partie tiens. Donc concernant la restructuration/boucherie en cours chez Xbox dont on a déjà eu de premiers éléments officiels, apprenons tout d'abord via le fondateur d'Aftermath que si id Software survivra finalement bien à la purge, l'éditeur ayant l'intention de faire perdurer la franchisetout commechez Machine Games (Jason Schreier l'a également confirmé), ce ne sera pas avec « tout le monde ».L'homme rapporte que le studio serait actuellement « dévasté » par les licenciements et que « la majorité, sinon la totalité, des ingénieurs et codeurs du moteur id Tech ont été licenciés ». Vous le voyez venir lesous Unreal Engine 5 ou 6 ?Encore ? Alors ça se passe cette fois du côté de notre confrère Gautoz, indiquant que Obsidian est l'un des studios les plus frappés par les licenciements, et qu'aux dernières nouvelles, le studio se concentrerait désormais sur la franchise. Alors certes, il faut bien reconnaître que depuis x années, le jeu de survie est le seul succès commercial du studio (il a même trouvé son petit public sur PS5 et Switch 1) mais si confirmé, ça fera mal pourvu l'excellent deuxième épisode.