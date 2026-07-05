Square Enix appuie ses intentions de sauver les assets de ses jeux mobiles enterrés

En l'espace de quelques jours, la « préservation du jeu vidéo » en a pris un sacré coup dans la gueule, déjà après que des propositions de lois imposant des solutions alternatives à la fermeture de serveur aient été déboutées coup sur coup par l'Union Européenne et le Sénat US, puis bien entendu l'affaire « PlayStation » et la porte désormais grande ouverte vers le 100 % numérique avec tous les risques que cela implique.Au milieu de tout cela, toute bonne nouvelle est bonne à prendre, et il est notamment satisfaisant de voir Square Enix évoquer face aux actionnaires ses intentions de « sauver » d'une certaine façon leurs jeux mobiles enterrés (et faut reconnaître qu'il y en a un paquet chez eux), par exemple pour un jeu narratif en récupérant toutes les cinématiques pour les proposer gratuitement sur Youtube, ou dans le meilleur des cas ce que l'on a pu voir avecet en octobre prochain, donc de la récupération d'assets et d'éléments scénaristiques pour en faire des expériences purement solo et techniquement accessibles à jamais. On pourrait également évoquer le cas de, bien que le suivi (transposer les extensions) semble aujourd'hui un peu au point mort.Bref, le fait de voir le producteur Keisuke Nakashima parler de tout cela montre que l'entreprise a de la suite dans les idées, et on notera d'ailleurs que cette conversation est en lien avec un projet fanmade pour ressusciter(aujourd'hui officiellement inaccessible). Qui sait si lui aussi ne reviendra pas prochainement pour tous ?