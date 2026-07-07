Les infos flash du 07/07/2026

Comme chaque jour où presque, retrouvez dans ce type d'articles un condensé des brèves qui ne méritent pas plus de quelques lignes. Pas forcément moins importantes que le reste, et peut-être même que l'on reviendra sur certaines lorsque l'occasion se présentera.Les brèves du 07/07/2026 :- Bonne nouvelle pour ceux qui veulent se taper de petits délires humoristiques un peu à la façon de la série Red VS Blue :intégrera cette fois nativement le mode Machinima permettant de bénéficier notamment d'une caméra libre et de la possibilité de baisser ses armes pour faire des enregistrement vidéos. Ce sera disponible partout mais évidemment, ce sera toujours plus simple sur PC rien qu'avec le montage.prend doucement forme et il va être enfin temps pour, après 10 ans de suivi, de raccrocher les gants : l'ultime DLC sort aujourd'hui avec deux persos (Chronoa et Goku sous une 36e forme), une nouvelle salve de missions Extra et deux nouvelles quêtes parallèles. A quand l'édition Complete ?- Au Royaume-Uni,est le deuxième meilleur lancement de la franchise en physique (-16,8 % par rapport à l'épisode DS).vient de passer GOLD, assurant son lancement pour le 27 août prochain (PC, PS5, XBS, Game Pass).- Hier à 21h, Domino's Pizza indiquait avoir vendu dans le monde plus de 172 millions de pizzas depuis que PlayStation s'est muré dans le silence sur les réseaux sociaux.