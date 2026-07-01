The Relic : First Guardian fait un point complet sur sa proposition avant la sortie

se montre encore plus transparent qu'il ne l'a été durant le Summer Game Fest avec une présentation de 12 minutes pour montrer un peu tout ce que l'on doit attendre de ce nouveau Soulsborne dont la principale particularité viendra de l'évolution du personnage. Ici, pas de points d'xp ou de stats, mais des runes à débusquer un peu partout dans le monde et plus particulièrement dans les donjons.Et bien entendu, nous aurons ce qu'il faut d'équipement à forger et de compétences à débloquer pour cette nouvelle licence qui verra le terrain de jeu s'agrandir en accomplissant des donjons, ceux-là même qui oseront proposer un peu plus d'énigmes que dans d'autres jeux du genre.A vérifier le 31 juillet, uniquement sur PC/PS5 dans un premier temps, puis plus tard dans l'année sur Xbox Series et Nintendo Switch 2, au prix moindre de 54,99€.