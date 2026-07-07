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NSO : trois jeux GB de plus dont Wario Land
Pendant que PlayStation comme Xbox se font démolir la tronche dans les commentaires sur les réseaux sociaux, Nintendo qui vit dans son propre monde indique que la nouvelle salve de jeu « Classics » est en cours de déploiement sur le service NSO.

Pas de Starfox Adventures pour les trois du fond qui comptaient sur un bon sens du timing, mais trois jeux Game Boy dont le tout premier Wario Land pour se faire une culture avant un éventuel retour dans un projet tout neuf (qui sait, si le perso apparaît un jour au cinéma…). Notons aussi une compilation Dr Mario x Puzzle League sur GBA.

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publié le 08/07/2026 à 01:26 par Gamekyo
commentaires (1)
burningcrimson publié le 08/07/2026 à 02:16
C est cool mais j aimerais un peu plus de jeux GBA et Game Cube ainsi que l'ajout de la Sega Saturne...
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