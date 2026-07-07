NSO : trois jeux GB de plus dont Wario Land

Pendant que PlayStation comme Xbox se font démolir la tronche dans les commentaires sur les réseaux sociaux, Nintendo qui vit dans son propre monde indique que la nouvelle salve de jeu « Classics » est en cours de déploiement sur le service NSO.Pas depour les trois du fond qui comptaient sur un bon sens du timing, mais trois jeux Game Boy dont le tout premierpour se faire une culture avant un éventuel retour dans un projet tout neuf (qui sait, si le perso apparaît un jour au cinéma…). Notons aussi une compilationsur GBA.