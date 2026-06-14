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Jeux Vidéo
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nicolasgourry
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Wolverine, est-ce du jeu vidéo ?
Nous avons vu il y a peu le gameplay de Wolverine développé par Insomniac Games (développeur également de Marvel's Spider-Man). Tu m'étonnes qu'avec un nom comme ça, ça m'ait empêché de dormir.

Je repensais à une déclaration de Martin Scorsese qui parlait des Marvel qui sortaient au cinéma :
"Je ne les regarde pas. J'ai essayé, vous savez ? Mais ce n'est pas du cinéma. Honnêtement, ce à quoi ils ressemblent le plus, aussi bien faits soient-ils, avec des acteurs qui font de leur mieux étant donné les circonstances, ce sont des parcs d'attractions. Ce n'est pas le cinéma d'êtres humains essayant de transmettre des expériences émotionnelles et psychologiques à un autre être humain."

Il a précisé par la suite que ce qu'il aime, c'est un art fondé sur la "révélation", le "mystère" et le "danger émotionnel", des éléments qu'il estime absents des productions calibrées des franchises actuelles, contrairement aux œuvres portées par la vision singulière d'un artiste.

Donc, je me suis dit : "Wolverine, est-ce du jeu vidéo ?".
Un jeu vidéo, c'est l'interactivité avec un environnement qui nous domine, ce qui fait toute la quintessence de ce médium.
Dans un environnement que l'on domine sans effort, où le danger est neutralisé avant même d'être ressenti, que reste-t-il à explorer ?
Comment se dépasser quand le monde ne nous oppose aucune résistance ?

Est-ce que dans cette séquence de gameplay choisie par le développeur vous voyez ça ?



Est-ce que l'on se sent vulnérable ?
Est-ce que l’interaction est réelle ?
Est-ce que le gameplay est riche en possibilités ?
Est-ce que les litres de sang sont justifiés et apportent quelque chose ?
Est-ce que ça a du sens d'appuyer sur un bouton pour régénérer même ses vêtements ?
Est-ce qu'il y a une forme de puritanisme ?
Est-ce que le jeu a une dimension existentielle ?

La question ultime : jeu mature ou esbroufe désincarnée ?
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    posted the 06/14/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (96)
    masharu posted the 06/14/2026 at 06:04 PM
    C'est simple : Il y a deux écoles, le gameplay et la narration. Wolverine fait parti de la seconde.
    suzukube posted the 06/14/2026 at 06:05 PM
    ui
    levieuxjoueur posted the 06/14/2026 at 06:09 PM
    Avec toi on sait que temps que c'est pas estampillé nintendo rien n'est du jeu vidéo de toute façon

    Étrange de la part d'un mec qui vénère une marque et encensé des jeux d'une machine qu'il ne possède pas


    Les fanboys sont vraiment fascinant de bêtises
    gat posted the 06/14/2026 at 06:11 PM
    masharu Pokopia possède aucun de ces deux critères et se vend très bien. Donc non, il n’y pas « deux écoles ».
    jenicris posted the 06/14/2026 at 06:11 PM
    levieuxjoueur le soucis c'est qu'il tombe sans cesse sur ceux qui donnent un avis négatif sur Nintendo. Mais après va faire se genre de topic
    defcon5 posted the 06/14/2026 at 06:12 PM
    Il y a beaucoup de vanité dans le JV d'aujourd'hui (vanité dans le sens de "vain").
    Clairement, j'ai l'impression qu'une bonne partie du cahier des charges des AAA modernes se résume à flatter l'égo des acheteurs de carte graphiques à 1300 balles.
    altendorf posted the 06/14/2026 at 06:13 PM
    Le philosophe carrément
    battossai posted the 06/14/2026 at 06:13 PM
    Est ce qu'on demande à un jeu Marvel d'être Réaliste ?

    On va pas demander à Wolverine de cuire des fruits pour gagner de la vie ou de faire des proses..

    Comme quand on achète un Mario on sait qu'on aura pas de scènes grand spectacle ou de lore..

    Mais bon je pense que tu le sais déjà et tes grands questionnements tournent toujours autour d'une marque.
    masharu posted the 06/14/2026 at 06:15 PM
    gat Stardiew Valley ou Minecraft n'est ni gameplay focus ni narration focus selon toi ? Je ne suis pas d'accord.

    Le jeu vidéo n'a pas été que du gameplay, je ne t'apprend rien à dire que dès les premières on a eu des jeux à texte qui ont évolu en point&click ou visual novel.

    The Last of Us, Marvel's Wolverine/Spider-man, God of War Ragnarok, il y a clairement une volonté de singer le cinéma. Ecole narration.
    negan posted the 06/14/2026 at 06:15 PM
    Toujours plus que certaines merde Nintendo en tout cas
    jenicris posted the 06/14/2026 at 06:16 PM
    negan tu me surprends
    gat posted the 06/14/2026 at 06:17 PM
    masharu Donc t’es d’accord avec moi sur le fait de dire qu’il n’existe pas seulement « deux écoles »
    zekk posted the 06/14/2026 at 06:19 PM
    Qu'est ce qu'on peut lire comme bêtise ici...
    nicolasgourry posted the 06/14/2026 at 06:21 PM
    levieuxjoueur je ne savais pas que "ICO" et "Shadow of the Colossus" étaient des jeux Nintendo.
    kameofever posted the 06/14/2026 at 06:22 PM
    Toujours aussi malaisant....
    masharu posted the 06/14/2026 at 06:24 PM
    gat T'as pas compris le "je ne suis pas d'accord" haha . Et puisqu'il faut être explicite, Stardiew Valley ou Minecraft ou Pokopia c'est école gameplay. On ne sera pas d'accord . Je vais manger, hâte de lire ta réponse qui va ressayer de me clasher.

    C'est tout bêtement la différence de plaisir entre un Marvel Cosmic Invasion ou Marvel Rivals, à un Marvel's Wolverine.
    gat posted the 06/14/2026 at 06:28 PM
    masharu Ok

    Je vais prendre un autre exemple. 1,2 Switch c’est team gameplay ou narration ?

    Et bon appétit bien sûr
    zekk posted the 06/14/2026 at 06:35 PM
    masharu si c’est jeu son de la team gameplay, ceux que tu mettes côté narration le son aussi, ce n’est pas parce que tu as de la narration que ce ne sont pas des jeu à gameplay, alors que pour ces jeux, il faut + de skills que pour les jeu que tu as cité

    Ça devient vraiment lourd de nous faire vendre les jeux Sony pour des jeu. WTelltale

    Surtout quand votre constructeur fétiche ne propose pas grand chose de marquant en terme de gameplay depuis le début de la switch 2
    marchand2sable posted the 06/14/2026 at 06:44 PM
    Ça transpire quand même vachement la malhonnêteté ici... Très déçu de l'article.
    nicolasgourry posted the 06/14/2026 at 06:45 PM
    marchand2sable Tu peux me dire en quoi ?
    negan posted the 06/14/2026 at 06:57 PM
    jenicris J'ai 2,3 interrogations sur Wolverine mais ça sera solide, ça me fait juste rire de voir un mec qui se touche devant Yoshi ou Kirby venir faire le philosophe
    richterbelmont posted the 06/14/2026 at 06:58 PM
    keiku posted the 06/14/2026 at 07:00 PM
    gat Je vais prendre un autre exemple. 1,2 Switch c’est team gameplay ou narration ?


    bein c'est simple un jeu qu'on peu faire sur you tube c'est la team naration, les autres c'est gameplay
    zekk posted the 06/14/2026 at 07:03 PM
    keiku ça ne veut pas dire grand chose... effectivement, un jeu qui A une narration sera plus facile à regarder qu’un jeu sans narration, mais souvent ces jeux ont tout leur partie gameplay comme intérêt et regarder seulement le jeu, t’enlève le plus gros de l'expérience
    guiguif posted the 06/14/2026 at 07:04 PM
    Article inutile que tu aurais pu faire avec n'importe quel jeu en somme.
    mrpopulus posted the 06/14/2026 at 07:04 PM
    keiku Et question jeu sur YouTube tu t'y connais toi
    gat posted the 06/14/2026 at 07:04 PM
    keiku Pas d’accord. Les TWD de Telltale, je ne les aurais pas vécu de la même façon sur YT qu’en y jouant car… je pouvais y interagir via un pad
    grundbeld posted the 06/14/2026 at 07:05 PM
    Je ne pige décidément pas toute cette condescendance par rapport à ce jeu Wolverine.
    jenicris posted the 06/14/2026 at 07:06 PM
    negan tellement vrai ce que tu dis
    keiku posted the 06/14/2026 at 07:06 PM
    zekk oui bien sur dans jeu video, il y a jeu donc une partie gameplay.
    mais dans le plupart des jeux poussé naratif le gameplay est souvent en retrait (principalement dans les AAA)

    mrpopulus bein oui les jeux auquel tu "joue"
    ducknsexe posted the 06/14/2026 at 07:06 PM
    Ce site part en cacahouète
    mrpopulus posted the 06/14/2026 at 07:08 PM
    keiku Rayman Legends c'est un jeu à faire sur YouTube ? Sombre plouc
    keiku posted the 06/14/2026 at 07:09 PM
    mrpopulus la vérité ca blesse je sais
    51love posted the 06/14/2026 at 07:09 PM
    Je découvre les propos, mais putain que je suis d'accord avec Martin Scorseseà 10000% sur les films Marvel (entre autre)

    Ça fait au moins 15 ans que JPP des Marvel, et hors exceptions (notamment les 2 Spiderman Metaverse en CGI que je trouve artistiquement somptueux et très sympa à suivre, et Logan que j'avais trouvé pas mal à l'époque, il y avait de l'émotion de ce que je m'en souviens), tous ceux que j'ai eu l'occasion de regarder, c'est du divertissement sur cahier des charges, cousu de fil blanc.

    Du divertissement de parc d'attraction plus que du vrai cinéma, loin de l'art que peut etre le cinema et qui te prend aux tripes.

    De façon globale, et ça va au-delà de Marvel, on a la même chose avec la musique, les séries, et avec l'IA on n'est pas au bout de nos peines avec toutes ces prods sur cahier des charges aseptisées

    Maintenant pour le jeu Wolverine ?

    On verra bien, mais il semble malheureusement bien parti dans cette voie là.. Pire j'ai même pas l'impression qu'il fait bien les choses là où on l'attend le plus.

    Artistiquement ? Plutôt banal, limite générique.

    Techniquement parlant ? Suffit de regarder en même temps les trailers de Gears, Laufeey, RE Veronica, ILL, Tomb Raider, etc... pour voir que techniquement et visuellement c'est pas au niveau des top productions actuelles.

    Gameplay ? À priori sans grande profondeur, ça doit être très grand public et spectaculaire (mais sans ou avec peu de démembrements pour ne pas se couper d'un public plus jeune).

    Si ND avait fait un jeu Wolverine, un peu comme ils ont fait Uncharted / TLoU, avec des persos "humains", des graphismes renversants, j'aurais eu plus confiance en leur proposition et le résultat aurait été tout autre je pense.

    Bon on verra bien après tout, mais si le jeu est au niveau de ce qu'on a vu jusque là, je m'attends pas à ce que les joueurs le trouvent incroyable.
    mrpopulus posted the 06/14/2026 at 07:10 PM
    keiku en 1 exemple tu bagaye le plouc
    richterbelmont posted the 06/14/2026 at 07:12 PM
    nicolasgourry est-ce un joueur ?
    mrpopulus posted the 06/14/2026 at 07:15 PM
    51love Ouais enfin on parle de Insomniac Games quand même hein c'est pas des branques non plus question jeux vidéos
    gat posted the 06/14/2026 at 07:18 PM
    51love On peut pas comparer Wolverine aux jeux que tu as cité pour la partie ambition. Insomniac, qu’on aime ou pas, ils auront pondu quand même depuis la sortie de la PS5 : Miles Morales, Ratchet, Spider-Man 2 et Wolverine. Ils ont clairement fait le taf.
    nicolasgourry posted the 06/14/2026 at 07:20 PM
    richterbelmont Si tu as lu l'article, tu as déjà la réponse à cette question.
    zekk posted the 06/14/2026 at 07:22 PM
    nicolasgourry Non la question de richterbelmont est légitime et pourrait se poser pour d’autres joueurs qui font des raccourcis foireux entre narration et jeux narratifs...
    metroidvania posted the 06/14/2026 at 07:23 PM
    Osef le jeu n'est pas sorti. Donc si si si si, est-ce que, est-ce que.... osef
    jenicris posted the 06/14/2026 at 07:23 PM
    gat tu as raison et en plus globalement sans être extraordinaire, ce sont tous au pire de bons jeux.
    Wolverine le sera également probablement
    solarr posted the 06/14/2026 at 07:27 PM
    nicolasgourry Ca reste du jeu video, où il y a interaction entre le joueur et le sujet à l'écran.
    Même à l'époque du CD-i ou des premiers jeux sur CD, la question ne se posait pas non plus.
    Même pour ses jeux à QTE - vous vous rappelez de ce terme - comme the Order 1886, The Walking Dead S1 ou Hellblade II, non plus.

    Question vulnérabilité, l'ambiance sonore ou visuelle permet de la ressentir ; mais la véritable vulnérabilité pour moi tient en 2 mots oubliés : Game Over aka vies limitées. Game Over n'est plus depuis l'interconnexion des consoles au réseau internet.

    "jeu mature ou esbrouffe désincarnée", genre qui montre des muscles sans cervelle, excite les égos : bonne question, mais jeu quand même
    richterbelmont posted the 06/14/2026 at 07:29 PM
    nicolasgourry Bah écoute , tu ne donnes jamais ton avis sur un jeu au quel tu as joué , tu ne parles jamais de ton expérience de joueur
    Tu ne fais que relayer des articles de tests et d'avis
    Tu passes ton temps à demander à des IA de t'écrire des articles pour défendre la marque que tu adules
    Tu viens à la rescousse des jeux de la console que tu ne possèdes pas dès que l'un d'entre eux se fait critiquer
    Et le plus drôle , c'est que ces jeux tu n'y as jamais touché...
    Le doute est permis... Joues tu réellement aux jeux vidéo ?
    51love posted the 06/14/2026 at 07:32 PM
    mrpopulus Bah Insomniac déjà, ils meritent tout mon respect pour avoir fait Spiderman 1.

    Historiquement, c'est rare des jeux ambitieux sur des licenses connus du cinema, il était clairement dans le haut du panier de ce type de jeux.

    La proposition était tres solide et elle merite son succes.

    gat Alors oui ils produisent vite et bien, mais finalement, Miles Morales, Spiderman 2, c'est la "facilité" en matiere de production. Heureusement que tu mets pas 5 ans à sortir un jeu..

    Ratchet ? C'était sympa mais tres court. Mais là encore, ils avaient le moteur de jeu, ils l'ont amélioré et ajouté le streaming de data via SSD. En terme de cout de production, le reste, c'est plus du AA que du AAA.

    Rien à voir avec ND qui bosse sur TLoU P2, puis des années sur un GaaS pour rien, et sur un Open World SF par exemple.

    Après dans le fond, c'est bien aussi de pouvoir produire des jeux plus rapidement, mais ça explique pourquoi certains studios pondent plus de jeux que d'autres (Monolith chez Nintendo aussi produisent vite les Xenoblade pour des raisons similaires, mm si on aimerait les voir faire un peu autre chose).

    Là avec Wolverine, ils passent sur un jeu plus linéaire (plus simple dans ce sens là question moteur), mais si le jeu fera certainement plaisir aux fans, il sera oublié très probablement quelques mois apres sa sortie, que la plupart des jeux fast food.
    aozora78 posted the 06/14/2026 at 07:32 PM
    Oui.

    Mais il me hype 0. Quand on voit God Of War à côté, Wolverine fait pitié niveau animation, rendu, mise en scène et même globalement j'en ai rien à foutre de tué 5000 mecs en armures génériques avec seulement des griffes quoi. C'est pas Spider-man niveau inventivité possible avec les toiles et les gadgets.

    Vive la fantasy et le fantastique avec des monstro-plantes, des dieux, des slimes et des épées qui parlent !
    zekk posted the 06/14/2026 at 07:34 PM
    51love je reconnais le côté pop-corn des jeux Insomniac qui est n’est pas le studio que je préfère chez Sony, après ils font toujours des jeux solides et dire que ce n’est plus du jeu vidéo, c’est n'importe quoi
    gat posted the 06/14/2026 at 07:36 PM
    51love Bah tu me donnes raison
    Le scope de leurs jeux est bien
    moins important que les titres que tu as cité. Donc c’est assez logique que ce soit moins abouti au niveau graphique et des animations.
    keiku posted the 06/14/2026 at 07:40 PM
    solarr Ca reste du jeu video, où il y a interaction entre le joueur et le sujet à l'écran.
    Même à l'époque du CD-i ou des premiers jeux sur CD, la question ne se posait pas non plus.
    Même pour ses jeux à QTE - vous vous rappelez de ce terme - comme the Order 1886, The Walking Dead S1 ou Hellblade II, non plus.

    en vrai ca faisait déja débat a l'époque des les premier fmv de ce qu'était un jeu video et ce qu'était les film interactif donc on parle de période avant les années 2000, il y a eu beaucoup de discutions sur le sujet qui montre que c'était déja une préoccupation a l'époque

    Game Over aka vies limitées. Game Over n'est plus depuis l'interconnexion des consoles au réseau internet.

    le game over a changer de forme mais il existe toujours... la seul différence c'est que plutot que de revenir a l'écran titre on te ramène au dernier point de sauvegarde (comme elden ring) mais tous les jeux ne l'adopte pas c'est vrai
    marchand2sable posted the 06/14/2026 at 07:41 PM
    nicolasgourry

    Je m'attendais à une vraie critique des jeux Sony qu'on retrouve souvent dans leurs productions comme les séquences ultra-scriptées, les moments spectaculaires qui se déclenchent automatiquement, les courses poursuites a la Uncharted etc. La il y avait matière a discussion.

    Mais là désolé, je vois surtout un article qui démonte un jeu a partir d'une démo de gameplay promotionnelle et un parallèle assez douteux avec les films Marvel et Martin Scorsese (mais qu'est ce qu'on s'en fout de lui au passage).

    Est-ce que l'on se sent vulnérable ?
    Est-ce que l’interaction est réelle ?
    Est-ce que le gameplay est riche en possibilités ?
    Est-ce que les litres de sang sont justifiés et apportent quelque chose ?
    Est-ce que ça a du sens d'appuyer sur un bouton pour régénérer même ses vêtements ?
    Est-ce qu'il y a une forme de puritanisme ?
    Est-ce que le jeu a une dimension existentielle ?

    La question ultime : jeu mature ou esbroufe désincarnée ?

    8 questions et les 8 servent à démonter le jeu. Il n'y en a pas une seule qui vienne contrebalancer les 8 interrogations (très troll) ou qui cherche à présenter le point de vue de ceux qui pensent autrement. C'est dommage, parce que c'est justement ce qui aurait pu rendre l'article intéressant.

    Et pour ma défense je ne compte pas acheter le jeu mais là j'ai surtout l'impression d'assister a un démontage gratuit pour une raison assez douteuse franchement... C'est dommage.
    mooplol posted the 06/14/2026 at 07:42 PM
    Heureusement que sony a insomniac
    balf posted the 06/14/2026 at 07:43 PM
    keiku posted the 06/14/2026 at 07:45 PM
    zekk je reconnais le côté pop-corn des jeux Insomniac qui est n’est pas le studio que je préfère chez Sony, après ils font toujours des jeux solides et dire que ce n’est plus du jeu vidéo, c’est n'importe quoi

    ca reste du jeu video, mais grand publique, ou la naration prime sur les qualificatif de jeux, y compris dans spiderman et même dans les ratchet
    c'est ca l'école de la naration, ca ne veut pas dire que ce ne sont pas des jeux mais c'est des jeux qui ludiquement n'apporte pas grand chose
    kratoszeus posted the 06/14/2026 at 07:48 PM
    On a vu 10 minutes de gameplay le mec il lâche sa merde d article alors qu il encensé les jeux Nintendo qui bouclent depuis 30 ans. Et que c'est le minimum vital a l'heure d aujourd'hui comparé aux AAA actuels. Le culot
    51love posted the 06/14/2026 at 07:48 PM
    zekk oui, je ferai jamais une généralité sur les prod Insomniac. Celles passés ont des qualités fortes qu'on retrouve dans les jeux videos. Idées de gameplay originales, exploration, en plus du coté purement narratif.

    Si je devais penser à un jeu sorti qui ne fait pas "jeu video", je vais plutot penser à un Hellblade et son gameplay ultra limité et presque inutile à l'experience par exemple.

    gat ah mais on est d'accord la dessus mais je venais pas parler du scope des jeux et de la rapidité de production qui n'excuse rien.

    t'as des jeux avec 10 fois moins de budget que Wolverine, et c'est pourtant bien plus bandant a premiere vue artistiquement comme manette en main.

    Rien que Astrobot et Clair Obscur, les 2 derniers GOTY, gros kiff ces jeux, c'est singulier, marquant, et ce sont des petits projets, realisable certainement bcp plus rapidement.
    deathegg posted the 06/14/2026 at 07:53 PM
    C'est simple : Le jeu est une exclu Sony et du coup, tout le monde casse les couilles avec ce "est-ce que c'est du jeu vidéo?" en se pensant très intelligent de dire ça alors qu'ils défoncent des portes ouvertes avec un bélier.

    Un jeu nintendo fait la même, on crie "absolute video game" à tue-tête....

    A un moment donné, faut aller se faire foutre.
    keiku posted the 06/14/2026 at 07:55 PM
    nicolasgourry La question ultime : jeu mature ou esbroufe désincarnée ?

    ce n'est pas la bonne question, la question est plutot a qui s'adresse un jeux dont le budget dépasse 200 millions et doit être vendu en masse pour le rentabiliser

    et la tu commences a cerner les contours, la question que ceux qui font ce jeux se pose c'est comment si mon jeux a vendu 10 millions d'exemplaire puis je faire faire pour en vendre 10 millions de plus et la le regard se tournes vers les box office du cinéma
    keiku posted the 06/14/2026 at 07:56 PM
    deathegg Un jeu nintendo fait la même, on crie "absolute video game" à tue-tête....

    et quels jeux video nintendo fait la même ?
    gat posted the 06/14/2026 at 07:58 PM
    51love D’accord aussi avec toi concernant Astro et Clair Obscur. Mais peut-être qu’Insomniac suit juste les directives balancées par Sony. J’suis certain qu’ils peuvent proposer un jeu totalement différent de ce qu’ils proposent depuis 2018.
    51love posted the 06/14/2026 at 08:14 PM
    (mdr mieux si je garde pas le correcteur ortographique )

    gat oui je pense aussi. bah déjà le fait que Wolverine soit linéaire, ça change pas mal de choses.

    Mais pour résumer, s'il n'y a qu'un point à retenir à mon message, au-delà de leur capacité à produire rapidement des jeux au moins bons, c'est qu'avec le budget que doit avoir ce Wolverine, de ce que j'en vois, je ne trouve pas tellement excusable que ça ait l'air aussi peu impressionnant techniquement, en 2026 j'entends bien, comme peu inspiré artistiquement.

    Si on revient plusieurs années en arrière, sachant que Playstation voulait produire un jeu Wolverine, et avec Insomniac aux commandes, jeu popcorn ou non, je m'attendais à un jeu qui t'impressionne, encore plus un jeu linéaire, comme ceux que j'ai cités dans mon premier message, qui ne sont pas tous des univers que j'affectionne particulièrement.

    Mais là rien, avec Wolverine, c'est encéphalogramme plat
    lautrek posted the 06/14/2026 at 08:31 PM
    nicolasgourry t'as pas la Switch 2 camarade ?
    nicolasgourry posted the 06/14/2026 at 08:35 PM
    marchand2sable
    Pourquoi un réalisateur comme Martin Scorsese s'interroge sur les licences Marvel ? C'est parce qu'il a construit sa vie sur un cinéma palpable et existentiel (d'ailleurs, Spielberg a dit à Tom Cruise : "Tu as sauvé la peau d'Hollywood, et tu as peut-être sauvé la distribution en salles. Sérieusement, Maverick a peut-être sauvé toute l'industrie de l'exploitation en salles"), et qu'il questionne la nature même de ce qu'on cherche dans un film.
    C’est la même question pour le jeu vidéo. Sony s'est occidentalisé au point de perdre ses laboratoires comme Japan Studio, et aujourd’hui, sur un jeu comme Wolverine, tout semble artificiel et scripté (comme tu le dis toi-même). La manette offre un potentiel énorme (Astro Bot le prouve), mais ici, tout est automatique : on ne fait plus que déclencher des spectacles (le côté parc d'attraction où tu subis).
    Moi, j'aime l'approche de Capcom et Nintendo parce qu'ils sont les gars du gameplay (ça ne veut pas dire que j'achète tous leurs jeux et que tous les univers me plaisent, mais je regarde toujours de plus près quand ils montrent un jeu ; il y a d'autres développeurs évidemment, Valve au hasard, même chez les indés comme Team Cherry ou encore avec le jeu Celeste). Pour moi, le jeu vidéo, c’est l'interactivité et la vulnérabilité.
    Dans un Resident Evil, si tu n'es pas vulnérable à tout moment, où est la peur ?
    Si tu ne crains pas de te faire tuer, tu n'es pas acteur, tu es simple spectateur.
    Là, dans Wolverine, on ne sent rien de tout ça. Ce n'est plus du jeu, c'est juste un spectacle où l'on appuie sur un bouton pour donner l'illusion qu'on y est.
    jenicris posted the 06/14/2026 at 08:37 PM
    51love Clair Obscur c'est 5 ans de dev selon les devs lors d'une interview
    Astro c'est 4 ans
    51love posted the 06/14/2026 at 08:43 PM
    jenicris Oui mais parcequ'ils ont moins de ressources, le nb d'année/homme de ces 2 jeux est largement plus bas qu'un AAA comme Wolverine.
    nicolasgourry posted the 06/14/2026 at 08:45 PM
    lautrek
    La question n'est pas de savoir quelle console j'ai, ça n'a pas d'importance.
    La vraie question, la seule qui compte, c'est : qu'est-ce qu'on attend d'un jeu vidéo ? (comme Scorsese qui demande, en gros : "Qu'est-ce qu'on attend d'un film ?")
    jenicris posted the 06/14/2026 at 08:46 PM
    51love ah oui clairement. Mais ce que je veux dire c'est que de nos jours même les AA et Indé ont des temps de devs qui durent des années, c'est une constante de l'industrie
    solarr posted the 06/14/2026 at 09:01 PM
    keiku je n'ai pas souvenir que ça faisait tant débat que cela, mais tu as sûrement meilleure mémoire vive. En effet, on parlait de film interactif pour les fmv, notamment sur PC, sur consoles je ne crois pas, ayant lu les reviews de certains et d'y avoir joué ensuite.

    Sinon un point de sauvegarde n'est pas un Game Over.
    churos45 posted the 06/14/2026 at 09:46 PM
    Pourquoi vouloir une seule définition du jeu vidéo. Il y a plein de genre, certains moins interactifs que d'autre. Si on y prend du plaisir, qu'il y a du visuel, et qu'il y a une partie programmée, c'est un jeu vidéo.

    J'attends autant un Steins Gates (littéralement un visual novel) qu'un Mario 3D, pourquoi n'avoir qu'une seule "attente" de ce média. Je ne comprends sincèrement pas.
    noishe posted the 06/14/2026 at 10:08 PM
    gat Clairement Insomniac est capable de faire des choses très différentes, y'a qu'à voir la variété de leurs productions, entre Sunset Overdrive, Resistance ou Spyro. C'est 100% Sony qui les pousse du côté Marvel et Wolfurine en est le résultat
    akinen posted the 06/14/2026 at 10:23 PM
    Pour l’instant ça ressemble à the order pour moi. C’est à dire qu’à part du gore, j’ai rien vu d’interessant. The order avait sa plastique et rien d’autre.

    On verra s’il propose plus. Perso je trouve le jeu horrible (charac design, visuel, gameplay)
    suzukube posted the 06/14/2026 at 10:32 PM
    Toutes mes félicitations pour les 80 commentaires. Bientôt les 100. Impressionnante performance
    suzukube posted the 06/14/2026 at 10:43 PM
    J’s8 bourré ya ke 70
    hyoga57 posted the 06/15/2026 at 02:58 AM
    jenicris Zekk Ce bon vieux Nicolasgourry qui cherche du clic en fracassant un jeu Sony. La routine comme on dit.
    keiku posted the 06/15/2026 at 04:36 AM
    solarr Si mais a l'époque, ca se faisait via magasine vu que l'internet n'était pas encore la, il y a eu beaucoup de débat, même des conflit avec l'industrie du cinéma

    Sinon un point de sauvegarde n'est pas un Game Over.

    si, en gros le game over c'est juste un écran qui te ramene au titre, a partir du moment ou la sauvegarde existe (ce qui existait donc avant l'internet donc dès zelda ou un mario sur super nes) le game over te ramenait au point de sauvegarde... d'ailleurs même les jeux qui n'avait pas de sauvegarde avait des cheat pour revenir a certain niveau genre mario 3 (qui te permetait de pouvoir redébuter au début de n'importe quelle des map)

    Dans un jeu d'arcade qui se termine en 2 heure il n'y a pas de sauvegarde donc le jeu redémare au début ( genre hard core uprising) mais dans tous les jeux a scénario ou qui dépasse les 5 heures et donc ont besoin de sauvegarde, tu redébutes a ta sauvegarde ce qui est logique

    par contre il est absent sur les jeux qui te propose par exemple lors d'un combat de boss perdu de le retenter , la ce n'est plus du game over, vu qu'il n'y a pas de progression a refaire
    fritesmayo76 posted the 06/15/2026 at 07:41 AM
    C'est déjà plus du jeu vidéo que Mixtape.
    Maintenant, est-ce que le gameplay de Wolverine se justifie (parce que bourriner carré et avancer dans un couloir scripté, y a pas plus d'intérêt), là est là question. Perso de ce qu'ils ont montré c'est du déjà vu déjà joué, et même déjà oublié. Ca vaudra son pti coup de vidéo youtube pour les boss parce que y aura un effort de mise en scène mais jamais je paie pour ça.
    gasmok2 posted the 06/15/2026 at 07:42 AM
    akinen
    Je suis assez d'accord avec toi.
    J'ai trouvé le trailer de Wolverine très putassier.
    Ils ont mis des hectolitres de sang pour faire "regardez on a du sang, on est mature", mais dans les faits ça m'a fait penser à du Mortal Kombat quia foutu du sang pour attirer les ados en manque de sansations fortes.

    De ce qu'on a vu, j'ai trouvé horriblement dirigiste, une régression comparé à Spiderman par exemple.
    Excessivement scripté pour flatter la rétine des gens qui matent sur Youtube.

    Pas encore convaincu, on attendra les tests et les retour....
    C'est une première pour moi qui aime les jeux de ce studio de ne pas être hypé par un de leur titre.
    zboubi480 posted the 06/15/2026 at 07:52 AM
    Pas de démembrement.....
    djfab posted the 06/15/2026 at 08:54 AM
    gasmok2 : tu voulais quoi, un spider man bis ? C'est bien qu'ils proposent qqchose de différents et de plus linéaire, il en faut pour tous les goûts !
    gasmok2 posted the 06/15/2026 at 09:44 AM
    djfab
    Non je ne voulais pas un Spiderman bis, mais je ne voulais pas non plus un Uncharted avec des griffes non plus.

    Là le jeu transpire le cahier des charges Sony, tu sens qu'ils ont appliqué la formule classique (couloir, zone plus large pour combat, cinématique, et on recommence)...ça sent le jeu pop corn.

    J'en attendais plus vu le studio.

    Le jeu sera sûrement bon (Insomniac games au commandes), mais j'aurai préféré une prise de risque..surtout vu le mersonnage de Wolverine.
    On attendra les teste et retours mais ma hype a baissé suite à la présentation.
    cyr posted the 06/15/2026 at 09:50 AM
    Honnêtement le jeux m'intéresse pas. A cause d'une repetitiviter a sont paroxysme. Juste pour faire couler des litres de sang par citerne.

    Et j'aime pas trop le personnage wolverine. Même si j'ai bien aimer dans wolfverine et deadpool.
    zekk posted the 06/15/2026 at 11:42 AM
    gasmok2 Franchement je comprends totalement, ce genre de critique sur le jeu, je pense que ça sera un bon défouloir, sans plus.

    mais alors nous sortir que ce n'est pas du jeu vidéo, je trouve ça énorme
    gasmok2 posted the 06/15/2026 at 12:32 PM
    zekk
    C'est exactement ça, j'en attendais plus qu'un bon défouloir sans plus.
    Ce ne sera pas mauvais loin de là, mais comme les films Marvel aussitôt vu aussitôt oublié, je ne le souhaite pas mais j'ai pas beaucoup d'espoir.
    Mais de là à dire que ce n'est pas du JV, c'est complètement faux
    rider288 posted the 06/15/2026 at 12:52 PM
    Vous voulez faire quoi de plus dans un jeu du Genre ? Que Wolverine esquive les balles des ennemies en dansant ? Qu'il lance des bananes pour faire glisser les ennemis ?

    C'est plus Wolverine dans ce cas.
    kujotaro posted the 06/15/2026 at 06:00 PM
    Mais fermez là putain.

    Le jeu est vidéo est tellement vaste. Des fois on veut juste un jeu popcorn qui t'en met plein la vue et qui te fais poser ton cerveau


    Si vous n'aimez pas, passez juste votre chemin et jouez à autre chose y'a bien assez de jeux pour faire votre choix.

    Ce genre de réflexion putain...
    solarr posted the 06/16/2026 at 06:12 AM
    keiku en anglais, Game Over, signifie Fin de partie. Et les jeux auxquels je joue, entre 80 et 90 ont des vies limitées, meme parfois avec des checkpoint mais pas aussi fréquents que les jeux auxquels tu as joué : quand il ne te reste plus de vies, tu recommences depuis le début.
    hyoga57 posted the 06/16/2026 at 06:52 AM
    zekk Il a d’ailleurs botté en touche depuis le Nicolas.
    zekk posted the 06/16/2026 at 07:33 AM
    hyoga57 vraiment en même temps quel torchon pseudo intellectuel cet article
    hyoga57 posted the 06/16/2026 at 07:38 AM
    zekk J’avoue, bizarre que personne ne lui ai dit que c’était un article pourrave.
    keiku posted the 06/16/2026 at 09:12 AM
    solarr oui je sais ce qu'est un game over, j'ai commencer le jv il y a 40 ans mais comme je le dis les jeux que tu me cites ont des durée de vie qui font tous moins de 3 a 5h (et quand je parle de durée de vie je parle du temps qu'il faut en une partie pour atteindre la fin.

    Mais ce n'est pas applicable pour des jeux qui font plus de 5 heure.
    il existe des jeux qui utilise encore se principe aujourd'hui. comme je te l'ai dit hard cop uprising est dans ce cas (tu dois tout recommencer depuis le début) ou bien des jeux qui utilise le système de la sauvegarde automatique unique et donc qui t’empêche de charger une partie et te fait en perdant tout tes objets et te remettant au niveau 1 comme les siren. donc ca existe encore c'est moins fréquent et comme je dis le concept a évoluer mais ca existe toujours mais plus dans sa forme brut
    keiku posted the 06/16/2026 at 09:14 AM
    kujotaro mais je pense que personne ne t'empèche de jouer, par contre je vois pas le problème que ca te pose si les gens crache sur le jeu ?

    pour reprendre ta formulation si tu aimes joues y mais laisse les autres dire ce qu'il en pense...Ce genre de réflexion putain...
    kujotaro posted the 06/16/2026 at 02:52 PM
    keiku Non mais c'est pas possible d'être autant à côté de la plaque ? Moi je ne critique pas le jeu vidéo, chacun joue à ce qu'il veut. Je critique justement les gens qui critiquent les jeux vidéos sans raison.

    Et toi tu viens me jouer la carte du miroir miroir. Tu as bien compris que ce que tu dis c'est de la merde rassure moi ?
    lautrek posted the 06/16/2026 at 04:11 PM
    nicolasgourry mais quand même, je me souviens de ta croisade l'année dernière pour défendre la Switch 2, je suis surpris que tu n'ai même pas la console...
    keiku posted the 06/16/2026 at 04:14 PM
    kujotaro critiquer ou aimer c'est les 2 face d'une meme pièce... d'ailleurs celui qui ne critique pas n'aime pas...

    Je critique justement les gens qui critiquent les jeux vidéos sans raison

    donc tu es de la pire espèce, tu n’acceptes donc pas que les gens n'ai pas tes gouts...

    j'ai surtout compris que tu es un cas désespéré et fermer d'esprit qui se permet de juger les gens et pas le jeu video...donc le summum du raconteur de merde
    kujotaro posted the 06/16/2026 at 04:21 PM
    keiku Mais t'es un gros taré mon gars, va falloir consulter et rapidement hein. T'as de gros problèmes de compréhension. Tu fais sérieusement peur.

    Reste dans ton monde perché et continues d'être à côté de la plaque tu finiras pas te fatiguer.
    keiku posted the 06/16/2026 at 04:32 PM
    kujotaro c'est toi le gros taré mon coco, je te dis que tous le monde a le droit de critiquer les jeux mais personne n'a le droit de critiquer les gens, si t'es pas d'accord avec ca , c'est toi qui doit consulter je n'y peux rien
    nicolasgourry posted the 06/16/2026 at 05:48 PM
    lautrek
    Le sujet de cet article est l'analyse de la séquence de gameplay de Wolverine (les 8 questions posées sur l'interactivité et la nature du jeu vidéo) avec un parallèle d'une déclaration de Martin Scorsese.
    Tu choisis d'orienter la discussion sur mon historique de consommateur et mes achats de consoles, c'est pas le sujet de l'article.
    Puisque nous avons tous les deux vu ces 7 minutes de jeu, quel est ton avis sur les questions précises posées dans l'article ?
    Je suis là pour débattre de la structure du jeu (pour savoir si c'est ça que l'on attend d'un jeu vidéo ou pas, donc en poussant le raisonnement, ça pose la question fondamentale : peut-on encore qualifier cela de jeu vidéo ?), pas pour justifier mes finances personnelles.
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