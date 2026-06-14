« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Nous avons vu il y a peu le gameplay de Wolverine développé par Insomniac Games (développeur également de Marvel's Spider-Man). Tu m'étonnes qu'avec un nom comme ça, ça m'ait empêché de dormir.
Je repensais à une déclaration de Martin Scorsese qui parlait des Marvel qui sortaient au cinéma :
"Je ne les regarde pas. J'ai essayé, vous savez ? Mais ce n'est pas du cinéma. Honnêtement, ce à quoi ils ressemblent le plus, aussi bien faits soient-ils, avec des acteurs qui font de leur mieux étant donné les circonstances, ce sont des parcs d'attractions. Ce n'est pas le cinéma d'êtres humains essayant de transmettre des expériences émotionnelles et psychologiques à un autre être humain."
Il a précisé par la suite que ce qu'il aime, c'est un art fondé sur la "révélation", le "mystère" et le "danger émotionnel", des éléments qu'il estime absents des productions calibrées des franchises actuelles, contrairement aux œuvres portées par la vision singulière d'un artiste.
Donc, je me suis dit : "Wolverine, est-ce du jeu vidéo ?".
Un jeu vidéo, c'est l'interactivité avec un environnement qui nous domine, ce qui fait toute la quintessence de ce médium.
Dans un environnement que l'on domine sans effort, où le danger est neutralisé avant même d'être ressenti, que reste-t-il à explorer ?
Comment se dépasser quand le monde ne nous oppose aucune résistance ?
Est-ce que dans cette séquence de gameplay choisie par le développeur vous voyez ça ?
Est-ce que l'on se sent vulnérable ?
Est-ce que l’interaction est réelle ?
Est-ce que le gameplay est riche en possibilités ?
Est-ce que les litres de sang sont justifiés et apportent quelque chose ?
Est-ce que ça a du sens d'appuyer sur un bouton pour régénérer même ses vêtements ?
Est-ce qu'il y a une forme de puritanisme ?
Est-ce que le jeu a une dimension existentielle ?
La question ultime : jeu mature ou esbroufe désincarnée ?
Étrange de la part d'un mec qui vénère une marque et encensé des jeux d'une machine qu'il ne possède pas
Les fanboys sont vraiment fascinant de bêtises
Clairement, j'ai l'impression qu'une bonne partie du cahier des charges des AAA modernes se résume à flatter l'égo des acheteurs de carte graphiques à 1300 balles.
On va pas demander à Wolverine de cuire des fruits pour gagner de la vie ou de faire des proses..
Comme quand on achète un Mario on sait qu'on aura pas de scènes grand spectacle ou de lore..
Mais bon je pense que tu le sais déjà et tes grands questionnements tournent toujours autour d'une marque.
Le jeu vidéo n'a pas été que du gameplay, je ne t'apprend rien à dire que dès les premières on a eu des jeux à texte qui ont évolu en point&click ou visual novel.
The Last of Us, Marvel's Wolverine/Spider-man, God of War Ragnarok, il y a clairement une volonté de singer le cinéma. Ecole narration.
C'est tout bêtement la différence de plaisir entre un Marvel Cosmic Invasion ou Marvel Rivals, à un Marvel's Wolverine.
Je vais prendre un autre exemple. 1,2 Switch c’est team gameplay ou narration ?
Et bon appétit bien sûr
Ça devient vraiment lourd de nous faire vendre les jeux Sony pour des jeu. WTelltale
Surtout quand votre constructeur fétiche ne propose pas grand chose de marquant en terme de gameplay depuis le début de la switch 2
bein c'est simple un jeu qu'on peu faire sur you tube c'est la team naration, les autres c'est gameplay
mais dans le plupart des jeux poussé naratif le gameplay est souvent en retrait (principalement dans les AAA)
mrpopulus bein oui les jeux auquel tu "joue"
Ça fait au moins 15 ans que JPP des Marvel, et hors exceptions (notamment les 2 Spiderman Metaverse en CGI que je trouve artistiquement somptueux et très sympa à suivre, et Logan que j'avais trouvé pas mal à l'époque, il y avait de l'émotion de ce que je m'en souviens), tous ceux que j'ai eu l'occasion de regarder, c'est du divertissement sur cahier des charges, cousu de fil blanc.
Du divertissement de parc d'attraction plus que du vrai cinéma, loin de l'art que peut etre le cinema et qui te prend aux tripes.
De façon globale, et ça va au-delà de Marvel, on a la même chose avec la musique, les séries, et avec l'IA on n'est pas au bout de nos peines avec toutes ces prods sur cahier des charges aseptisées
Maintenant pour le jeu Wolverine ?
On verra bien, mais il semble malheureusement bien parti dans cette voie là.. Pire j'ai même pas l'impression qu'il fait bien les choses là où on l'attend le plus.
Artistiquement ? Plutôt banal, limite générique.
Techniquement parlant ? Suffit de regarder en même temps les trailers de Gears, Laufeey, RE Veronica, ILL, Tomb Raider, etc... pour voir que techniquement et visuellement c'est pas au niveau des top productions actuelles.
Gameplay ? À priori sans grande profondeur, ça doit être très grand public et spectaculaire (mais sans ou avec peu de démembrements pour ne pas se couper d'un public plus jeune).
Si ND avait fait un jeu Wolverine, un peu comme ils ont fait Uncharted / TLoU, avec des persos "humains", des graphismes renversants, j'aurais eu plus confiance en leur proposition et le résultat aurait été tout autre je pense.
Bon on verra bien après tout, mais si le jeu est au niveau de ce qu'on a vu jusque là, je m'attends pas à ce que les joueurs le trouvent incroyable.
Wolverine le sera également probablement
Même à l'époque du CD-i ou des premiers jeux sur CD, la question ne se posait pas non plus.
Même pour ses jeux à QTE - vous vous rappelez de ce terme - comme the Order 1886, The Walking Dead S1 ou Hellblade II, non plus.
Question vulnérabilité, l'ambiance sonore ou visuelle permet de la ressentir ; mais la véritable vulnérabilité pour moi tient en 2 mots oubliés : Game Over aka vies limitées. Game Over n'est plus depuis l'interconnexion des consoles au réseau internet.
"jeu mature ou esbrouffe désincarnée", genre qui montre des muscles sans cervelle, excite les égos : bonne question, mais jeu quand même
Tu ne fais que relayer des articles de tests et d'avis
Tu passes ton temps à demander à des IA de t'écrire des articles pour défendre la marque que tu adules
Tu viens à la rescousse des jeux de la console que tu ne possèdes pas dès que l'un d'entre eux se fait critiquer
Et le plus drôle , c'est que ces jeux tu n'y as jamais touché...
Le doute est permis... Joues tu réellement aux jeux vidéo ?
Historiquement, c'est rare des jeux ambitieux sur des licenses connus du cinema, il était clairement dans le haut du panier de ce type de jeux.
La proposition était tres solide et elle merite son succes.
gat Alors oui ils produisent vite et bien, mais finalement, Miles Morales, Spiderman 2, c'est la "facilité" en matiere de production. Heureusement que tu mets pas 5 ans à sortir un jeu..
Ratchet ? C'était sympa mais tres court. Mais là encore, ils avaient le moteur de jeu, ils l'ont amélioré et ajouté le streaming de data via SSD. En terme de cout de production, le reste, c'est plus du AA que du AAA.
Rien à voir avec ND qui bosse sur TLoU P2, puis des années sur un GaaS pour rien, et sur un Open World SF par exemple.
Après dans le fond, c'est bien aussi de pouvoir produire des jeux plus rapidement, mais ça explique pourquoi certains studios pondent plus de jeux que d'autres (Monolith chez Nintendo aussi produisent vite les Xenoblade pour des raisons similaires, mm si on aimerait les voir faire un peu autre chose).
Là avec Wolverine, ils passent sur un jeu plus linéaire (plus simple dans ce sens là question moteur), mais si le jeu fera certainement plaisir aux fans, il sera oublié très probablement quelques mois apres sa sortie, que la plupart des jeux fast food.
Mais il me hype 0. Quand on voit God Of War à côté, Wolverine fait pitié niveau animation, rendu, mise en scène et même globalement j'en ai rien à foutre de tué 5000 mecs en armures génériques avec seulement des griffes quoi. C'est pas Spider-man niveau inventivité possible avec les toiles et les gadgets.
Vive la fantasy et le fantastique avec des monstro-plantes, des dieux, des slimes et des épées qui parlent !
Le scope de leurs jeux est bien
moins important que les titres que tu as cité. Donc c’est assez logique que ce soit moins abouti au niveau graphique et des animations.
Même à l'époque du CD-i ou des premiers jeux sur CD, la question ne se posait pas non plus.
Même pour ses jeux à QTE - vous vous rappelez de ce terme - comme the Order 1886, The Walking Dead S1 ou Hellblade II, non plus.
en vrai ca faisait déja débat a l'époque des les premier fmv de ce qu'était un jeu video et ce qu'était les film interactif donc on parle de période avant les années 2000, il y a eu beaucoup de discutions sur le sujet qui montre que c'était déja une préoccupation a l'époque
Game Over aka vies limitées. Game Over n'est plus depuis l'interconnexion des consoles au réseau internet.
le game over a changer de forme mais il existe toujours... la seul différence c'est que plutot que de revenir a l'écran titre on te ramène au dernier point de sauvegarde (comme elden ring) mais tous les jeux ne l'adopte pas c'est vrai
Je m'attendais à une vraie critique des jeux Sony qu'on retrouve souvent dans leurs productions comme les séquences ultra-scriptées, les moments spectaculaires qui se déclenchent automatiquement, les courses poursuites a la Uncharted etc. La il y avait matière a discussion.
Mais là désolé, je vois surtout un article qui démonte un jeu a partir d'une démo de gameplay promotionnelle et un parallèle assez douteux avec les films Marvel et Martin Scorsese (mais qu'est ce qu'on s'en fout de lui au passage).
Est-ce que l'on se sent vulnérable ?
Est-ce que l’interaction est réelle ?
Est-ce que le gameplay est riche en possibilités ?
Est-ce que les litres de sang sont justifiés et apportent quelque chose ?
Est-ce que ça a du sens d'appuyer sur un bouton pour régénérer même ses vêtements ?
Est-ce qu'il y a une forme de puritanisme ?
Est-ce que le jeu a une dimension existentielle ?
La question ultime : jeu mature ou esbroufe désincarnée ?
8 questions et les 8 servent à démonter le jeu. Il n'y en a pas une seule qui vienne contrebalancer les 8 interrogations (très troll) ou qui cherche à présenter le point de vue de ceux qui pensent autrement. C'est dommage, parce que c'est justement ce qui aurait pu rendre l'article intéressant.
Et pour ma défense je ne compte pas acheter le jeu mais là j'ai surtout l'impression d'assister a un démontage gratuit pour une raison assez douteuse franchement... C'est dommage.
ca reste du jeu video, mais grand publique, ou la naration prime sur les qualificatif de jeux, y compris dans spiderman et même dans les ratchet
c'est ca l'école de la naration, ca ne veut pas dire que ce ne sont pas des jeux mais c'est des jeux qui ludiquement n'apporte pas grand chose
Si je devais penser à un jeu sorti qui ne fait pas "jeu video", je vais plutot penser à un Hellblade et son gameplay ultra limité et presque inutile à l'experience par exemple.
gat ah mais on est d'accord la dessus mais je venais pas parler du scope des jeux et de la rapidité de production qui n'excuse rien.
t'as des jeux avec 10 fois moins de budget que Wolverine, et c'est pourtant bien plus bandant a premiere vue artistiquement comme manette en main.
Rien que Astrobot et Clair Obscur, les 2 derniers GOTY, gros kiff ces jeux, c'est singulier, marquant, et ce sont des petits projets, realisable certainement bcp plus rapidement.
Un jeu nintendo fait la même, on crie "absolute video game" à tue-tête....
A un moment donné, faut aller se faire foutre.
ce n'est pas la bonne question, la question est plutot a qui s'adresse un jeux dont le budget dépasse 200 millions et doit être vendu en masse pour le rentabiliser
et la tu commences a cerner les contours, la question que ceux qui font ce jeux se pose c'est comment si mon jeux a vendu 10 millions d'exemplaire puis je faire faire pour en vendre 10 millions de plus et la le regard se tournes vers les box office du cinéma
et quels jeux video nintendo fait la même ?
gat oui je pense aussi. bah déjà le fait que Wolverine soit linéaire, ça change pas mal de choses.
Mais pour résumer, s'il n'y a qu'un point à retenir à mon message, au-delà de leur capacité à produire rapidement des jeux au moins bons, c'est qu'avec le budget que doit avoir ce Wolverine, de ce que j'en vois, je ne trouve pas tellement excusable que ça ait l'air aussi peu impressionnant techniquement, en 2026 j'entends bien, comme peu inspiré artistiquement.
Si on revient plusieurs années en arrière, sachant que Playstation voulait produire un jeu Wolverine, et avec Insomniac aux commandes, jeu popcorn ou non, je m'attendais à un jeu qui t'impressionne, encore plus un jeu linéaire, comme ceux que j'ai cités dans mon premier message, qui ne sont pas tous des univers que j'affectionne particulièrement.
Mais là rien, avec Wolverine, c'est encéphalogramme plat
Pourquoi un réalisateur comme Martin Scorsese s'interroge sur les licences Marvel ? C'est parce qu'il a construit sa vie sur un cinéma palpable et existentiel (d'ailleurs, Spielberg a dit à Tom Cruise : "Tu as sauvé la peau d'Hollywood, et tu as peut-être sauvé la distribution en salles. Sérieusement, Maverick a peut-être sauvé toute l'industrie de l'exploitation en salles"), et qu'il questionne la nature même de ce qu'on cherche dans un film.
C’est la même question pour le jeu vidéo. Sony s'est occidentalisé au point de perdre ses laboratoires comme Japan Studio, et aujourd’hui, sur un jeu comme Wolverine, tout semble artificiel et scripté (comme tu le dis toi-même). La manette offre un potentiel énorme (Astro Bot le prouve), mais ici, tout est automatique : on ne fait plus que déclencher des spectacles (le côté parc d'attraction où tu subis).
Moi, j'aime l'approche de Capcom et Nintendo parce qu'ils sont les gars du gameplay (ça ne veut pas dire que j'achète tous leurs jeux et que tous les univers me plaisent, mais je regarde toujours de plus près quand ils montrent un jeu ; il y a d'autres développeurs évidemment, Valve au hasard, même chez les indés comme Team Cherry ou encore avec le jeu Celeste). Pour moi, le jeu vidéo, c’est l'interactivité et la vulnérabilité.
Dans un Resident Evil, si tu n'es pas vulnérable à tout moment, où est la peur ?
Si tu ne crains pas de te faire tuer, tu n'es pas acteur, tu es simple spectateur.
Là, dans Wolverine, on ne sent rien de tout ça. Ce n'est plus du jeu, c'est juste un spectacle où l'on appuie sur un bouton pour donner l'illusion qu'on y est.
Astro c'est 4 ans
La question n'est pas de savoir quelle console j'ai, ça n'a pas d'importance.
La vraie question, la seule qui compte, c'est : qu'est-ce qu'on attend d'un jeu vidéo ? (comme Scorsese qui demande, en gros : "Qu'est-ce qu'on attend d'un film ?")
Sinon un point de sauvegarde n'est pas un Game Over.
J'attends autant un Steins Gates (littéralement un visual novel) qu'un Mario 3D, pourquoi n'avoir qu'une seule "attente" de ce média. Je ne comprends sincèrement pas.
On verra s’il propose plus. Perso je trouve le jeu horrible (charac design, visuel, gameplay)
Sinon un point de sauvegarde n'est pas un Game Over.
si, en gros le game over c'est juste un écran qui te ramene au titre, a partir du moment ou la sauvegarde existe (ce qui existait donc avant l'internet donc dès zelda ou un mario sur super nes) le game over te ramenait au point de sauvegarde... d'ailleurs même les jeux qui n'avait pas de sauvegarde avait des cheat pour revenir a certain niveau genre mario 3 (qui te permetait de pouvoir redébuter au début de n'importe quelle des map)
Dans un jeu d'arcade qui se termine en 2 heure il n'y a pas de sauvegarde donc le jeu redémare au début ( genre hard core uprising) mais dans tous les jeux a scénario ou qui dépasse les 5 heures et donc ont besoin de sauvegarde, tu redébutes a ta sauvegarde ce qui est logique
par contre il est absent sur les jeux qui te propose par exemple lors d'un combat de boss perdu de le retenter , la ce n'est plus du game over, vu qu'il n'y a pas de progression a refaire
Maintenant, est-ce que le gameplay de Wolverine se justifie (parce que bourriner carré et avancer dans un couloir scripté, y a pas plus d'intérêt), là est là question. Perso de ce qu'ils ont montré c'est du déjà vu déjà joué, et même déjà oublié. Ca vaudra son pti coup de vidéo youtube pour les boss parce que y aura un effort de mise en scène mais jamais je paie pour ça.
Je suis assez d'accord avec toi.
J'ai trouvé le trailer de Wolverine très putassier.
Ils ont mis des hectolitres de sang pour faire "regardez on a du sang, on est mature", mais dans les faits ça m'a fait penser à du Mortal Kombat quia foutu du sang pour attirer les ados en manque de sansations fortes.
De ce qu'on a vu, j'ai trouvé horriblement dirigiste, une régression comparé à Spiderman par exemple.
Excessivement scripté pour flatter la rétine des gens qui matent sur Youtube.
Pas encore convaincu, on attendra les tests et les retour....
C'est une première pour moi qui aime les jeux de ce studio de ne pas être hypé par un de leur titre.
Non je ne voulais pas un Spiderman bis, mais je ne voulais pas non plus un Uncharted avec des griffes non plus.
Là le jeu transpire le cahier des charges Sony, tu sens qu'ils ont appliqué la formule classique (couloir, zone plus large pour combat, cinématique, et on recommence)...ça sent le jeu pop corn.
J'en attendais plus vu le studio.
Le jeu sera sûrement bon (Insomniac games au commandes), mais j'aurai préféré une prise de risque..surtout vu le mersonnage de Wolverine.
On attendra les teste et retours mais ma hype a baissé suite à la présentation.
Et j'aime pas trop le personnage wolverine. Même si j'ai bien aimer dans wolfverine et deadpool.
mais alors nous sortir que ce n'est pas du jeu vidéo, je trouve ça énorme
C'est exactement ça, j'en attendais plus qu'un bon défouloir sans plus.
Ce ne sera pas mauvais loin de là, mais comme les films Marvel aussitôt vu aussitôt oublié, je ne le souhaite pas mais j'ai pas beaucoup d'espoir.
Mais de là à dire que ce n'est pas du JV, c'est complètement faux
C'est plus Wolverine dans ce cas.
Le jeu est vidéo est tellement vaste. Des fois on veut juste un jeu popcorn qui t'en met plein la vue et qui te fais poser ton cerveau
Si vous n'aimez pas, passez juste votre chemin et jouez à autre chose y'a bien assez de jeux pour faire votre choix.
Ce genre de réflexion putain...
Mais ce n'est pas applicable pour des jeux qui font plus de 5 heure.
il existe des jeux qui utilise encore se principe aujourd'hui. comme je te l'ai dit hard cop uprising est dans ce cas (tu dois tout recommencer depuis le début) ou bien des jeux qui utilise le système de la sauvegarde automatique unique et donc qui t’empêche de charger une partie et te fait en perdant tout tes objets et te remettant au niveau 1 comme les siren. donc ca existe encore c'est moins fréquent et comme je dis le concept a évoluer mais ca existe toujours mais plus dans sa forme brut
pour reprendre ta formulation si tu aimes joues y mais laisse les autres dire ce qu'il en pense...Ce genre de réflexion putain...
Et toi tu viens me jouer la carte du miroir miroir. Tu as bien compris que ce que tu dis c'est de la merde rassure moi ?
Je critique justement les gens qui critiquent les jeux vidéos sans raison
donc tu es de la pire espèce, tu n’acceptes donc pas que les gens n'ai pas tes gouts...
j'ai surtout compris que tu es un cas désespéré et fermer d'esprit qui se permet de juger les gens et pas le jeu video...donc le summum du raconteur de merde
Reste dans ton monde perché et continues d'être à côté de la plaque tu finiras pas te fatiguer.
Le sujet de cet article est l'analyse de la séquence de gameplay de Wolverine (les 8 questions posées sur l'interactivité et la nature du jeu vidéo) avec un parallèle d'une déclaration de Martin Scorsese.
Tu choisis d'orienter la discussion sur mon historique de consommateur et mes achats de consoles, c'est pas le sujet de l'article.
Puisque nous avons tous les deux vu ces 7 minutes de jeu, quel est ton avis sur les questions précises posées dans l'article ?
Je suis là pour débattre de la structure du jeu (pour savoir si c'est ça que l'on attend d'un jeu vidéo ou pas, donc en poussant le raisonnement, ça pose la question fondamentale : peut-on encore qualifier cela de jeu vidéo ?), pas pour justifier mes finances personnelles.