Nous avons vu il y a peu le gameplay de Wolverine développé par Insomniac Games (développeur également de Marvel's Spider-Man). Tu m'étonnes qu'avec un nom comme ça, ça m'ait empêché de dormir.Je repensais à une déclaration de Martin Scorsese qui parlait des Marvel qui sortaient au cinéma :"Je ne les regarde pas. J'ai essayé, vous savez ? Mais ce n'est pas du cinéma. Honnêtement, ce à quoi ils ressemblent le plus, aussi bien faits soient-ils, avec des acteurs qui font de leur mieux étant donné les circonstances, ce sont des parcs d'attractions. Ce n'est pas le cinéma d'êtres humains essayant de transmettre des expériences émotionnelles et psychologiques à un autre être humain."Il a précisé par la suite que ce qu'il aime, c'est un art fondé sur la "révélation", le "mystère" et le "danger émotionnel", des éléments qu'il estime absents des productions calibrées des franchises actuelles, contrairement aux œuvres portées par la vision singulière d'un artiste.Donc, je me suis dit : "Wolverine, est-ce du jeu vidéo ?".Un jeu vidéo, c'est l'interactivité avec un environnement qui nous domine, ce qui fait toute la quintessence de ce médium.Dans un environnement que l'on domine sans effort, où le danger est neutralisé avant même d'être ressenti, que reste-t-il à explorer ?Comment se dépasser quand le monde ne nous oppose aucune résistance ?Est-ce que dans cette séquence de gameplay choisie par le développeur vous voyez ça ?Est-ce que l'on se sent vulnérable ?Est-ce que l’interaction est réelle ?Est-ce que le gameplay est riche en possibilités ?Est-ce que les litres de sang sont justifiés et apportent quelque chose ?Est-ce que ça a du sens d'appuyer sur un bouton pour régénérer même ses vêtements ?Est-ce qu'il y a une forme de puritanisme ?Est-ce que le jeu a une dimension existentielle ?La question ultime : jeu mature ou esbroufe désincarnée ?