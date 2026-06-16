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The Walking Dead : et pourquoi pas un beat'em all
Exception faite du travail de Telltale en format narratif (et encore, surtout le premier jeu) et d'une adaptation VR de bonne facture, la franchise The Walking Dead n'a pas vraiment marqué l'histoire du JV et plutôt que de chercher à courir de nouveau vers le AA, Trailmark Games va s'amuser à nous proposer un beat'em all bien à l'ancienne… et en HD-2D svp.

Le développeur Odaclick Game n'est pas un inconnu de ce genre de délire nostalgique (Karate Kid : Street Rumble, c'était eux) et on aura donc plusieurs personnages jouables, des lieux iconiques, un lot de boss dont Negan que l'on pourra fracasser, et plusieurs niveaux de difficulté.

Pas encore de date, mais c'est prévu sur tous les supports, et les curieux peuvent de suite lancer une démo sur Steam.

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junaldinho
publié le 16/06/2026 à 08:50 par Gamekyo
commentaires (3)
cyr publié le 16/06/2026 à 09:00
Putain les mec, faite un open world multijoueur, chacun fera son camp de survie, et il faudra récupérer des ressources pour son camp.....

Pas dur , comme la bande dessinée ou la série télé....
shanks publié le 16/06/2026 à 09:09
cyr
State of Decay quoi.
osiris67 publié le 16/06/2026 à 10:06
Mdr ce jeu mobile j ai cru naivement a un vrai beat’m all de qualité
Gras
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Fiche descriptif
Overkill's The Walking Dead
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Nom : Overkill's The Walking Dead
Support : PC
Editeur : 505 Games
Développeur : Overkill Software
Genre : FPS
Multijoueur : oui
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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