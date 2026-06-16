The Walking Dead : et pourquoi pas un beat'em all

Exception faite du travail de Telltale en format narratif (et encore, surtout le premier jeu) et d'une adaptation VR de bonne facture, la franchisen'a pas vraiment marqué l'histoire du JV et plutôt que de chercher à courir de nouveau vers le AA, Trailmark Games va s'amuser à nous proposer un beat'em all bien à l'ancienne… et en HD-2D svp.Le développeur Odaclick Game n'est pas un inconnu de ce genre de délire nostalgique (, c'était eux) et on aura donc plusieurs personnages jouables, des lieux iconiques, un lot de boss dont Negan que l'on pourra fracasser, et plusieurs niveaux de difficulté.Pas encore de date, mais c'est prévu sur tous les supports, et les curieux peuvent de suite lancer une démo sur Steam.