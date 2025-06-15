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Une bande-annonce pour Minecraft Dungeons II
A ce jour, Minecraft Dungeons reste le seul spin-off de la franchise a avoir rencontré un semblant de succès et il n'y a rien d'étonnant à ce que Xbox craque pour une suite qui viendra s'intercaler au milieu de l'embouteillage de la rentrée, donc le 29 septembre, sur tous les supports dont les deux générations de Switch.

Et ce sera toujours un petit hack'n slash light pour un public familial, avec en nouveautés :

- Un monde interconnecté (fin des niveaux indépendants).
- On peut sauter.
- Davantage de possibilités pour les attaques aériennes du coup.
- Une tonne de matos neuf.
- Un multi plus souple entre local et online.

En voici une nouvelle bande-annonce.

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publié le 15/06/2026 à 06:15 par Gamekyo
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Minecraft Dungeons II
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Nom : Minecraft Dungeons II
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Mojang
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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