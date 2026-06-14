Arizona Sunshine : un remake, cette fois sans VR

Plutôt malin, Vertigo Games a eu l'idée de sauver sa franchise Arizona Sunshine de la chute de la VR en mettant en place un remake jouable de manière standard, prévu pour cette année sur PC/PS5/XBS/NS2 à un prix encore à fournir (probablement peu élevé).
En bref :
- Rehausse graphique.
- Changement de perspective (on passe du FPS au TPS).
- Ajout d'un mode coop en local comme en ligne.
- Le deuxième joueur coop peut incarner un humain ou le chien Buddy.
- Ajout d'éléments cosmétiques, tous gratuits.
Ceux qui ont déboursé 500 balles dans un PSVR 1/2 doivent s'en mordre les couilles....
Le coop local, c'est vraiment bon pour ce type de jeu.
En plus pour l'avoir fait en vrai c'était plutôt sympa.
Pas exceptionnel non plus. Mais assez fun dans mon souvenir.
Et d’autres moins gros mais en VR pas besoin que les jeux durent 20h.
Donc aucun regret. Ne serait-ce que pour RE 4 : incroyable en VR
Et GT7
De toute façon, j'ai toujours dit et je soutiens que le passé, présent et avenir, c'est la 3D avec ou sans LUNETTES depuis la 3DVision en passant par d'autres technos récentes en AR qui ne meurent pas, tout simplement parce que notre environnement est perceptible et que le cerveau est oxygéné.
Le fait de ne pas laisser le choix de conserver une maniabilité classique à la manette est également un énorme frein pour beaucoup de joueurs. Nombreux sont ceux qui recherchent avant tout l'immersion de la VR tout en restant assis tranquillement dans leur canapé, sans avoir besoin de bouger dans tous les sens.