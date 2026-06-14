Arizona Sunshine : un remake, cette fois sans VR

Plutôt malin, Vertigo Games a eu l'idée de sauver sa franchisede la chute de la VR en mettant en place un remake jouable de manière standard, prévu pour cette année sur PC/PS5/XBS/NS2 à un prix encore à fournir (probablement peu élevé).En bref :- Rehausse graphique.- Changement de perspective (on passe du FPS au TPS).- Ajout d'un mode coop en local comme en ligne.- Le deuxième joueur coop peut incarner un humain ou le chien Buddy.- Ajout d'éléments cosmétiques, tous gratuits.