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Arizona Sunshine : un remake, cette fois sans VR
Plutôt malin, Vertigo Games a eu l'idée de sauver sa franchise Arizona Sunshine de la chute de la VR en mettant en place un remake jouable de manière standard, prévu pour cette année sur PC/PS5/XBS/NS2 à un prix encore à fournir (probablement peu élevé).

En bref :

- Rehausse graphique.
- Changement de perspective (on passe du FPS au TPS).
- Ajout d'un mode coop en local comme en ligne.
- Le deuxième joueur coop peut incarner un humain ou le chien Buddy.
- Ajout d'éléments cosmétiques, tous gratuits.

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publié le 14/06/2026 à 10:54 par Gamekyo
commentaires (7)
batipou publié le 14/06/2026 à 11:14
Alors ça c’était inattendu !! Enfin je vais pouvoir jouer avec des potes en coop local sur le canapé à shooter des zombies !! Day One !
zboubi480 publié le 14/06/2026 à 11:32
La VR...l'arnaque videoludique du siècle
Ceux qui ont déboursé 500 balles dans un PSVR 1/2 doivent s'en mordre les couilles....
celebenoit84 publié le 14/06/2026 à 12:03
batipou
Le coop local, c'est vraiment bon pour ce type de jeu.
En plus pour l'avoir fait en vrai c'était plutôt sympa.
Pas exceptionnel non plus. Mais assez fun dans mon souvenir.
batipou publié le 14/06/2026 à 12:04
Zboubi480 J’ai le PSVR2 et je ne regrette absolument pas mon achat ! Je peux faire RE Village, RE 4 en VR, j’ai au moins 4 gros jeux en attente : Metro VR, Behemoth, The Wanderer, Hitman VR.

Et d’autres moins gros mais en VR pas besoin que les jeux durent 20h.

Donc aucun regret. Ne serait-ce que pour RE 4 : incroyable en VR
riddler publié le 14/06/2026 à 12:12
batipou
Et GT7
solarr publié le 14/06/2026 à 12:20
zboubi480 Surtout pour l'Apple Vision Pro à 5 000 balles... ça ne convient pas à 3/4 des genres de jeux. Mais étant donné qu'un casque "étouffe" le cerveau et qu'on lui envoie de fausses infos dans les phases de mouvements intenses, ça le limite à de l'ultra-niche.

De toute façon, j'ai toujours dit et je soutiens que le passé, présent et avenir, c'est la 3D avec ou sans LUNETTES depuis la 3DVision en passant par d'autres technos récentes en AR qui ne meurent pas, tout simplement parce que notre environnement est perceptible et que le cerveau est oxygéné.
greggy publié le 14/06/2026 à 12:40
Le problème de la VR, en plus du confort des casques, est le manque flagrant de gros studios de développement derrière les jeux. La très grande majorité des jeux VR sont réalisés par de toutes petites équipes, souvent avec peu de budget et parfois un manque d'expérience. Quand de gros studios s'y mettent, cela donne des titres comme Half-Life: Alyx, Resident Evil 4, Resident Evil 7, Resident Evil 8, Astro Bot ou encore Gran Turismo 7. Ces jeux sont extraordinaires en VR et, une fois qu'on les a découverts de cette façon, il est difficile de revenir en arrière.
Le fait de ne pas laisser le choix de conserver une maniabilité classique à la manette est également un énorme frein pour beaucoup de joueurs. Nombreux sont ceux qui recherchent avant tout l'immersion de la VR tout en restant assis tranquillement dans leur canapé, sans avoir besoin de bouger dans tous les sens.
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Fiche descriptif
Arizona Sunshine Remake
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Nom : Arizona Sunshine Remake
Support : PC
Editeur : Vertigo Games
Développeur : Vertigo Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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