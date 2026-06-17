Les infos flash du 17/06/2026

Comme chaque jour où presque, retrouvez dans ce type d'articles un condensé des brèves qui ne méritent pas plus de quelques lignes. Pas forcément moins importantes que le reste, et peut-être même que l'on reviendra sur certaines lorsque l'occasion se présentera.- Terminé les virages WTF dansen usant d'un bug des pneus Dragster : la nouvelle MAJ corrige tout cela et l'équipe du suivi effacera en allant les données des classements mondiaux de ceux qui en ont abusé. En passant, l'xp requis du level 26 à 100 a été drastiquement réduit (mise à niveau rétroactive si vous êtes par exemple 40).- Tremble Electronic Arts : Netflix a sorti son propreen Cloud Gaming (gratuit pour tous les abonnés au service VOD) et c'est évidemment une totale catastrophe au niveau du feeling comme du rendu. VGC lui a par exemple mis la note de 1 sur 5, attestant de graphismes de l'ère PS360 et de commentaires dignes de la PS1. La gratuité ne peut être l'excuse quand on voitjuste à coté.- Aucune extension n'est pour l'heure envisagée pour, mais les développeurs prévoient au moins quelques petits DLC gratuits sur la longueur, à la méthode CD Projekt donc. En passant, plus d'1,5 million de joueurs ont ajouté le titre à leur wishlist.- Playground a tenu à rassurer sur l'équilibrage desuite à la présentation : ce qu'on a vu pendant les 30 minutes était le mode facile (« Histoire ») et le système économique était placé en god mode pour les besoins de la version d'essai.