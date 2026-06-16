recherche
News / Blogs
Quantic Dream : ce serait non pas 95 mais 115 licenciements en France
C'est via le syndicat STJV que nous apprenons que le plan de licenciement chez Quantic Dream en France ne toucherait finalement pas 95 employés mais 115, soit plus de 25 % de ses effectifs dans l'hexagone, essentiellement lié au gros flop du MOBA Spellcasters Chronicles.

Le syndicat, évidemment là pour défendre les employés touchés, met en avant le manque de bonne volonté des dirigeants d'opter plutôt pour un transfert des effectifs vers le chantier de Star Wars Eclipse (qui apparemment en aurait bien besoin) tout en pointant l'envie en douce de « remplacer » les moyens humains par de l'IA générative.

Pas sûr que tout cela mène à quelque chose de reluisant vu la situation (mondiale oserait-on dire) mais quoi qu'il arrive, en dépassant le seuil des 100 employés licenciés, le STJV réclame un délai de consultation juridique de 3 mois.
0
Qui a aimé ?
publié le 16/06/2026 à 22:11 par Gamekyo
commentaires (8)
negan publié le 16/06/2026 à 22:18
Pourquoi ils font tous un nettoyage d'enfoirée partout et en même temp ?

Il n'y a pas un délire de truc fiscal ou autre ? car la c'était relativement calme et d'un coup ca explose.
obi69 publié le 16/06/2026 à 22:20
En fait, pour le tonton David Grottola (dont on se rappelle l'affaire dégueulasse révélée par Mediapart et qui a causé le renvoi du studio de l'écurie Sony), ce n'est pas une perte : c'est une aubaine.
shanks publié le 16/06/2026 à 22:22
negan
Dans le cas de Microsoft, ils appliquent l'année fiscale juillet X1 à juin X2. Donc oui, "logique" que ça explose là d'un coup.

En revanche, pour la plupart des autres c'est censé être fu fiscal de avril à mars de l'année suivante. Ptéte qu'ils profitent de la situation car ils savent que Xbox prendra l'essentiel des coups
xylander publié le 16/06/2026 à 22:22
negan ils anticipent un krach lié à la flambée des prix des consoles. Les ventes de jeu par acheteur d'une machine baisse. Et le modèle AAA va devoir muter dans le "sang".
altendorf publié le 16/06/2026 à 22:54
negan Pour certains studios, c'est aussi et surtout parce que Tencent/NetEase ont décidé de couper les financements à partir de maintenant donc les mecs se retrouvent à limiter la masse salariale pour "survivre".
patrickleclairvoyant publié le 16/06/2026 à 23:06
Tous les studios qui ont choisi une certaine direction idéologiques ferment l’un après l’autre. Tiens tien tiens.
shambala93 publié le 16/06/2026 à 23:08
Ils n’ont rien proposé depuis des années.

Les jeux star wars sur l’ancienne république et la république sont maudis …
marcus62 publié le 16/06/2026 à 23:26
C’est malheureux de voir un studio dans cette situation.

J’avais adoré Heavy Rain à l’époque… et depuis, plus aucun jeu ne m’a intéressé de QD.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Star Wars Eclipse
2
Ils aiment
Nom : Star Wars Eclipse
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Quantic Dream
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo