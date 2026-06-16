Quantic Dream : ce serait non pas 95 mais 115 licenciements en France Quantic Dream : ce serait non pas 95 mais 115 licenciements en France

C'est via le syndicat STJV que nous apprenons que le plan de licenciement chez Quantic Dream en France ne toucherait finalement pas 95 employés mais 115, soit plus de 25 % de ses effectifs dans l'hexagone, essentiellement lié au gros flop du MOBA Spellcasters Chronicles.



Le syndicat, évidemment là pour défendre les employés touchés, met en avant le manque de bonne volonté des dirigeants d'opter plutôt pour un transfert des effectifs vers le chantier de Star Wars Eclipse (qui apparemment en aurait bien besoin) tout en pointant l'envie en douce de « remplacer » les moyens humains par de l'IA générative.



Pas sûr que tout cela mène à quelque chose de reluisant vu la situation (mondiale oserait-on dire) mais quoi qu'il arrive, en dépassant le seuil des 100 employés licenciés, le STJV réclame un délai de consultation juridique de 3 mois.