C'est mon premier article de blog et ce jeu il faut en parler car c'est uniqueAujourd'hui je vais vous parler d'un jeu pas comme les autres, un jeu qu'on pourrait qualifier du plus woke parmi les woke (j'en vois certains hausser les sourcils, mais attendez de voir vous êtes pas prêts, vous croyez que Concord est woke ? Que Saints Row est woke ? Pfff petits joueurs.Ce jeu c'est Dustborn, développé par le studio Norvegien Red Threat Games à qui on doit Draugen ou encore Dreamfall Chapters (et vous verrez qu'ils ont bien dérapés ici dans un dérapage non controlé), RTG se définissent eux meme sur Steam comme ", ca annonce les choses. Le jeu est édité par Quantic Dream (oui celui de David Cage, on sait pas trop pourquoi il s'est mouillé la dedans mais bon).Bon Dustborn est censé être un road trip à travers des USA (non en fait c'est les "Etats Desunis", à la présidence un JFK qui a mal tourné en version Trump (allez savoir pourquoi JFK lol) aurait transformé le pays en état policier rempli de Policier blancs racistes et ces enfoirés de policiers va falloir les défroncer à coup de batte ou cocktail molotov pour faire revenir la liberté et la vraie justice. On voyage à travers les USA, on bastonne des flics, on s'arrête à des feux de camps ou les persos (qui ont tous des problèmes existentiels et identitaires) parlent entre eux dans des conversations insipides et chiantes et rebelotte.Voila en gros et notre perso utilise le pouvoir des mots, une fonction "Trigger" qui en gros permet à l'héroïne d'envoyer des trucs chocs, genre balancer à la tête des flics "t'es un raciste" ca fait parti du gameplay.Kennedy est vivant et c'est devenu une raclure, il s'est TrumpiséVotre groupe coche toutes les cases du wokisme, héroïne noire et indépendante, lesbienne et super forte en personnalité, la musulmane en surpoids, le mec non binaire complètement farfelu, un robot moralisateur, 2 mamans lesbiennes, et un latinos plutôt normal et un peu macho qui s'en prend plein la gueule par les autres persos (c'est le seul mec) etc, les pronoms attention à les respecter sinon coup de batte, bref tous les clichés sont cochés à la perfection et même au delà.Voici un petit résumé d'un avis steam qui je pense sera plus parlant que mon résumé, la personne s'est infligée le fait de jouer au jeu.Voyant tout ca je n'ai pas pu m'empêcher de faire la demo sur Steam car je n'en croyais pas mes yeux, eh bah si tout cela c'est pas une parodie c'est du sérieux.Ici vous avez la fameuse séquence ou l'héroïne est dans une station service et rencontre 2 flics, la flic blonde lui demande une chose au sujet d'un perso noir qui accompagne l'héroïne, vous remarquez que le mot "black" est en gros et gras alors que dans le jeu il n'y a pas d'intonation particulière sur ce mot de la part du perso (c'est pour souligner à quel point c'est scandaleux de dire noir). Notre héroïne entendant le mot noir peut déclencher un "trigger" et balancer un "un peu à la Pheonix Wright !!!!"Ce qui est assez drôle dans cette séquence cringe c'est ce que dit la policière ensuite, elle répond "non je ne suis pas raciste, je ne fais que décrire la personne physiquement en quoi ca fait de moi une personne raciste, vous êtes barjots", son collègue lui dit de se calmer et elle lui répond sur un ton d'humour "tu me dis de me calmer, c'est sexiste ca". Bref en fait ici les devs sans même le vouloir au final font passer les 2 policiers (surtout la policière blonde) pour des gens normaux qui se font prendre à parti par une fille qui surréagît alors qu'en fait c'est pas du tout leur objectif à la base.Cette petite équipe hétéroclite sont aussi un groupe de rock, bien minable d'ailleurs, le jeu nous fait des phases en mode Guitar Hero de temps à autre, alors les lyrics attention accrochez vous:-We are les aliens-We are the refugees-We walk among you-We re right behind you-Your time is past-Your kind won't last-We re the dustborn-This big is airborn-We re the new pornOui vous l'aurez compris c'est de la merde en barre.Un autre point du jeu qui m'a quelque peut fait hausser un sourcil c'est Sai la fille musulmane en surpoids, en fait les devs ont tellement voulus être woke qu'ils l'ont mis en hibab avec le tapis de prière (c'est pas une blague, pendant un feu de camp elle va sortir son tapis de prière et prier tranquille en arrière plan), sauf que en fait moi j'ai l'impression qu'ils se foutent de la gueule des musulmans indirectement sans s'en rendre compte.Sai en gros le soir elle est habillée en joggings avec un hijab alors que le jour elle est habillée comme une pouff LGBT avec un mini short bien moullant et des piercings de partout, certains plans elle montre carrément son cul, je sais pas le contraste me fais rire perso, si j'etais musulman je pense pas que ca me ferait rire.Oui c'est le même perso, musulmane pieuse qui fait la prière la nuit et pouffe le jour qui tue des policiers tout en se ventant de voler des trucs aussi.Nos amis cathos par contre eux ils n'ont pas la chance d'avoir une bonne image, ils en prennent pour leur grade comme souvent avec les woke, ici ils sont les méchants aussi, les "Puritains"Autre truc assez marrant c'est certaines compétences spéciales qu'on apprend, alors vous allez voir les noms et ca parle de soi même, vous allez pouvoir apprendre à duper les gens, créer de la discorde, cancel les gens (pour les isoler de leur amis ou compatriotes) ou même harceler les gens (pour leur faire faire ce qu'ils n'ont pas envie), pas très progressiste tout ca mais bon comme souvent à l'extrême gauche la fin justifie les moyens.L'homme blanc hetero n'a pas sa place dans l'équipe ni même la commu de l'héroïne, en fait on ne le trouve quasi que dans les rangs de la police.En fait ce jeu est assez incroyable, je vous passe plein de trucs car il y aurait encore beaucoup à dire comme la machine que l'héroïne utilise pour soigner le cerveaux des gens qui pensent mal qui critiquent l'immigration etc (c'est pas une blague) ou encore le mini jeu de baseball où l'ont détruit un hélico de la police en tapant dans le moteur une balle de baseball avec la batte le tout dans une animation digne des années 2000 pendant que le sniper dans l'hélico reste la à nous regarder jusqu'à ce qu'on réussisse ce putain de mini jeu mdr, en fait les devs se prennent très souvent pour Suda 51 la plupart du temps dans le gameplay sauf qu'ils ont pas un quart du talent de Suda 51 ce qui donne souvent des résultats qui mettent mal à l'aise tant c'est ridiculeC'est je pense le jeu le plus woke qui puisse exister, et il a fait un méga bide, maxi 90 joueurs sur Steam, ventes archi faibles.Cerise sur le gâteau le jeu à eu des subventions de l'Union Européenne, oui vous et moi on a payés pour ce bordel ca c'est moins marrant, donner des subventions à un studio Norvegien pour qu'il fasse de la propagande sur de la politique américaine, car oui les devs ont décidés de faire ce jeu après l'élection de Trump en 2016 c'était leur motivation première, 8 ans pour ca. Faut pas que Trump soit réélu sinon on aura droit à un Dustborn 2.Les devs ont été pris dans un shitstorm (dont les medias mainstream parlent quasi pas) car ils ont apparemment repris des trucs de GTA Online sans trop se prendre la tête car bon développer un jeu ca demande des efforts eux préfèrent la voie la plus courte. Allez voir les vidéos ce sera plus parlant mais étrangement ca ressemble vraiment trop à GTA Online pour que ce soit une simple coïncidence.Je ne peux que vous conseiller de faire la démo ou regarder un let's play pour vous marrer et croyez moi ca dépassera de loin votre imagination en fait vous allez vous marrer dans la médiocrité, c'est un jeu à voir car c'est du jamais vu c'est un peu comme ces nanars des années 80 mais ici avec une mega dose de propagande en supplémentEt ceux qui sont woke (parce que oui je pense à vous aussi, je ne discrimine pas) ici foncez ce jeu sera votre GOTY à ne pas en douter tous les ingrédients sont la et vous permettrez peut être au studio de ne pas mettrez la clé sous la porte vu les ventes du jeu il en a bien besoin.PS: Shanks je te mets au defi de tester le jeu