Mais c'est croustillant dis doncPourquoi toute cette polémique autour de Black Myth Wukong ? Le jeu est excellent d'après les retours des joueurs, pourquoi des tocards en viennent à politiser la chose ?J'ai l'impression que ce que l'on reproche à la Chine (comme à la Russie), c'est de ne pas adhérer au système de valeurs des pays occidentaux, notamment l'idéologie woke qui est la phase terminale de l’individualisme occidental. Dés lors que tu valorise ton patrimoine culturel, tes valeurs, ta propre terminologie et pire, que tu véhicule ta propre vision du monde, t'es immédiatement attaqué et taxé de réactionnaire.Enfin bon, vivement que les chinois produisent plus de jeux de ce genre, s'ils font comme avec les géants de la tech, ça promet de nombreux AVC à l'avenir