Hellraiser Revival : bande-annonce et date de sortie

Un jeu de plus pour le planning de fin d'année avec le lancement deacté pour le 8 octobre au prix sympa de 39,99€ pour la version standard et 49,99€ pour la Digital Deluxe dont le contenu sera prochainement dévoilé. Dans un cas comme l'autre, toute précommande vous permettra de repartir avec deux skins d'armes.Pour le reste, on voua laisse avec la bande-annonce et en rappel que cette adaptation sera bien fidèle, bien gore et surtout 100 % solo, presque un miracle à l'époque des jeux multi asynchrone.