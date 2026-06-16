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Hellraiser Revival : bande-annonce et date de sortie
Un jeu de plus pour le planning de fin d'année avec le lancement de Clive Barker's Hellraiser : Revival acté pour le 8 octobre au prix sympa de 39,99€ pour la version standard et 49,99€ pour la Digital Deluxe dont le contenu sera prochainement dévoilé. Dans un cas comme l'autre, toute précommande vous permettra de repartir avec deux skins d'armes.

Pour le reste, on voua laisse avec la bande-annonce et en rappel que cette adaptation sera bien fidèle, bien gore et surtout 100 % solo, presque un miracle à l'époque des jeux multi asynchrone.

  • Hellraiser Revival : bande-annonce et date de sortie
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publié le 16/06/2026 à 14:03 par Gamekyo
commentaires (5)
mattewlogan publié le 16/06/2026 à 14:10
C gore haha ill et lui miam
J’aimerais bien une petite démo, voir vraiment à quoi s’attendre
osiris67 publié le 16/06/2026 à 14:37
Pour une fois qu’on a pas une adaptation en multi asymetrique d’un fi?m d’horreur, c est a souligner.
nobleswan publié le 16/06/2026 à 14:40
kujotaro publié le 16/06/2026 à 14:49
Ça a l'air excellent. Ils ont vraiment bien taffé.
gasmok2 publié le 16/06/2026 à 15:31
100% solo...ça m'intéresse du coup

osiris67
Je suis d'accord c'était chiant
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Fiche descriptif
Clive Barker's Hellraiser : Revival
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Nom : Clive Barker's Hellraiser : Revival
Support : PC
Editeur : Saber Interactive
Développeur : Saber Interactive
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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