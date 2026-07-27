Si vous attendiez le Far Cry GAAS façon Extraction Game, ne l'attendez plus
Il n'y aura plus besoin de se demander si le mystérieux Far Cry : Code Maverick (nom provisoire) parviendra ou non à se faire un nom au milieu des autres Extraction Game : les sources de Tom Henderson indiquent que suite à de trop nombreux déboires dans le développement, le projet a été mis à la poubelle.
Mais pas question pour Ubisoft d'abandonner la voie du GAAS avec cette licence puisqu'un nouveau jeu vient tout juste d'être mis en chantier (Code Kodiak) qui, selon les retours, seraient « très ambitieux », pas prévu « avant plusieurs années » et semble reposer à fond sur le créatif puisque l'on parler de scénarios « créés par les joueurs ». Notez que l'on ignore si le cadre original de Maverick (l'Alaska) sera de retour.
Parallèlement, Far Cry : Code Blackbird, le prochain épisode central, poursuit son chemin et serait actuellement « sur la bonne voie ». On apprend d'ailleurs qu'on y retrouvera une fonction coop, sans avoir de précisions sur le nombre de joueurs.
publié le 27/07/2026 à 14:27 par Gamekyo
je rappelle que ceux qui tente la loterie finissent toujours plus pauvre que riche...
C'est mauvais les flatulences