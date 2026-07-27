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Si vous attendiez le Far Cry GAAS façon Extraction Game, ne l'attendez plus
Il n'y aura plus besoin de se demander si le mystérieux Far Cry : Code Maverick (nom provisoire) parviendra ou non à se faire un nom au milieu des autres Extraction Game : les sources de Tom Henderson indiquent que suite à de trop nombreux déboires dans le développement, le projet a été mis à la poubelle.

Mais pas question pour Ubisoft d'abandonner la voie du GAAS avec cette licence puisqu'un nouveau jeu vient tout juste d'être mis en chantier (Code Kodiak) qui, selon les retours, seraient « très ambitieux », pas prévu « avant plusieurs années » et semble reposer à fond sur le créatif puisque l'on parler de scénarios « créés par les joueurs ». Notez que l'on ignore si le cadre original de Maverick (l'Alaska) sera de retour.

Parallèlement, Far Cry : Code Blackbird, le prochain épisode central, poursuit son chemin et serait actuellement « sur la bonne voie ». On apprend d'ailleurs qu'on y retrouvera une fonction coop, sans avoir de précisions sur le nombre de joueurs.
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publié le 27/07/2026 à 14:27 par Gamekyo
commentaires (7)
altendorf publié le 27/07/2026 à 14:47
Mais arrêtez avec vos GAAS...
rogeraf publié le 27/07/2026 à 15:12
Ubi lance son projet, travaille 3 ans dessus et annule son projet. Ubi lance son projet, travaille 3 ans dessus et annule son projet. Ubi lance son projet, travaille 3 ans dessus ...
bennj publié le 27/07/2026 à 15:44
altendorf si ca marche ca rapporte un max, pourquoi est ce qu'ils arrêteraient ?
altendorf publié le 27/07/2026 à 15:57
bennj Tu sais très bien qu'ils veulent tous leur Fortnite et que les exemples récents montrent que cela ne mène à rien. Les joueurs ne veulent plus ça depuis un moment.
keiku publié le 27/07/2026 à 17:48
Chez ubisoft , n'arrivant plus a rien, ils se disent ils suffit qu'il touche le jackpot...

je rappelle que ceux qui tente la loterie finissent toujours plus pauvre que riche...
bennj publié le 27/07/2026 à 17:52
altendorf pas du tout d'accord. il y a de nombreux gaas qui se plantent comme d'autres qui fonctionnent très bien.
oreillesal publié le 27/07/2026 à 19:11
Encore un projet qui va faire pshiiit.
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Far Cry 6
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Nom : Far Cry 6
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : FPS
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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