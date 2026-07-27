Si vous attendiez le Far Cry GAAS façon Extraction Game, ne l'attendez plus Si vous attendiez le Far Cry GAAS façon Extraction Game, ne l'attendez plus

Il n'y aura plus besoin de se demander si le mystérieux Far Cry : Code Maverick (nom provisoire) parviendra ou non à se faire un nom au milieu des autres Extraction Game : les sources de Tom Henderson indiquent que suite à de trop nombreux déboires dans le développement, le projet a été mis à la poubelle.



Mais pas question pour Ubisoft d'abandonner la voie du GAAS avec cette licence puisqu'un nouveau jeu vient tout juste d'être mis en chantier (Code Kodiak) qui, selon les retours, seraient « très ambitieux », pas prévu « avant plusieurs années » et semble reposer à fond sur le créatif puisque l'on parler de scénarios « créés par les joueurs ». Notez que l'on ignore si le cadre original de Maverick (l'Alaska) sera de retour.



Parallèlement, Far Cry : Code Blackbird, le prochain épisode central, poursuit son chemin et serait actuellement « sur la bonne voie ». On apprend d'ailleurs qu'on y retrouvera une fonction coop, sans avoir de précisions sur le nombre de joueurs.