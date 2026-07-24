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Assassin's Creed : Black Flag Resynced a fait en 2 semaines son quota d'un an
Ubisoft continue d'apprécier la bouffée d'oxygène apportée par Assassin's Creed : Black Flag Resynced avec désormais 3,5 millions de ventes (en seulement 2 semaines), une performance que n'avait pas connu la franchise depuis Valhalla en 2020, et encore, bien aidé par le lancement d'une nouvelle génération de consoles.

Pour mesurer un peu plus la performance aux yeux d'Ubisoft, ce remake a donc atteint en 2 semaines ce que l'éditeur en souhaitait sur un an. Souhaitons aussi bien pour Assassin's Creed Hexe (et que le jeu soit sympa aussi).

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Qui a aimé ?
publié le 24/07/2026 à 07:11 par Gamekyo
commentaires (21)
zerdow publié le 24/07/2026 à 07:50
Mouais enfin le prochain si c’est pour avoir une sorcière lesbienne… je crois qu’il ne retiennent pas la leçon « go woke , go broke » . Surtout que côté bourse Ubisoft continuez de s’effondrer. Black Flag Re ne sauve pas les meuble pour eux.
wickette publié le 24/07/2026 à 07:52
Faire de bons jeux que les joueurs veulent se traduit par de fortes ventes Ubisoft, même un remake.

Qui l’eut cru ?
shanks publié le 24/07/2026 à 07:54
zerdow
On a déjà eu ce débat, mais pour le coup, le combo héroïne et lesbianisme est totalement en adéquation avec le thème des sorcières, en tout cas davantage qu'avec des spartiates...
gasmok2 publié le 24/07/2026 à 08:02
zerdow
Pour le coup j'allais écrire la même chose que shanks.
Le contexte de la chasse aux sorcières s'y prête totalement, et n'y serai en aucun cas déplacé.
syfer publié le 24/07/2026 à 08:02
shanks Parce que sorcières = lesbiennes ? Vaut mieux pas que tu nous racontes tes fantasmes toi A ce niveaux là le jeu sera du même niveau que la série The acolyte. C'est juste un prétexte pour légitimer l'aspect queer qu'Ubisoft veut systématiquement mettre en avant dans tous ses jeux.
ganon29 publié le 24/07/2026 à 08:03
shanks Oui si c'est que ça, c'est pas woke. Et pourtant je suis ultra sévère avec le wokisme quand j'en vois. Genre avec le dernier Nolan.
guest666 publié le 24/07/2026 à 08:08
shanks Et pourtant tu te trompes. Durant l'Antiquité grecque, les comportements homosexuels étaient nombreux et normalisées dans les armées notamment. C'est un fait largement documenté.
shanks publié le 24/07/2026 à 08:10
syfer
Parce que sorcières = lesbiennes ?

Pas forcément mais ce n'est pas choquant ici.
Faut arrêter, sans mauvais jeu de mot, la chasse aux sorcières car si le wokisme est un cancer pour la qualité et la créativité, tombez pas dans le piège en pointant du doigt dès que vous voyez un gay ou un racisé en disant que c'est forcément un cahier des charges.

Le casting du Predator de 87, quand même considéré comme une oeuvre ultra "male alpha", c'est 3 blancs, 2 noirs, 1 latino et 1 amerindien, et personne a crié au wokisme.

guest666
Ouais.
Chez les GRECS.
Maintenant va demander à un historien ce qu'il serait advenue d'une femme spartiate souhaitant prendre les armes, commander un navire et jouer aux ciseaux avec une autre gonzesse.
aerithlazyqueen publié le 24/07/2026 à 08:14
Normal c'est le remake d'un jeu quand Ubisoft savais encore faire des jeu donc pas difficile
aerithlazyqueen publié le 24/07/2026 à 08:15
Par contre va falloir réviser est pas confondre le Wokisme avec l’homosexualité ça deviens malaisant c'est absolument pas du tout le mème combat enfaite ^^
negan publié le 24/07/2026 à 08:28
Ezio Resynced
vers0 publié le 24/07/2026 à 08:34
Apres 20h le jeu me tombe des mains .
sino publié le 24/07/2026 à 10:34
shanks à l’époque le mot wokisme existait pas et les neuneu du web était une espèce pas encore découverte, ceci explique cela.

C’est le moment de penser à la trilogie Ezio maintenant, le créneau est parfait.
ravyxxs publié le 24/07/2026 à 11:34
zerdow Vous perdez les pédales j'ai l'impression avec vos "go woke go broke".

Vous avez toujours pas compris que si c'est détermini comme de la bonne qualité, tu peux mettre du LGBT jusqu'au plafond, ça va se vendre hein

Baldurs Gate 3, The Last of Us 2, Spiderman 2, ou encore au ciné, récemment, Odyssey.

Vous faites, mener,une guerre que vous allez perdre, et c'est pas la bonne...
xylander publié le 24/07/2026 à 11:45
J'y joue et c'est une plongée nostalgique qui vaut de l'or. Les haters peuvent cracher leur venin, je m'en moque.
shanks publié le 24/07/2026 à 12:08
ravyxxs
Tu as parfaitement raison sur la qualité.

Le problème qui a touché l'industrie de plein fouet notamment au ciné (Star Wars & Marvel, pas des franchises indés quoi), c'est que l'objectif woke supplantait tout le reste, au point de créer un effet boule de neige quand des gens de talent se barraient devant ce bordel pour être remplacés par du FC Woke étude de genre et ainsi de suite.

Tu vas pas me dire que c'est le fruit du hasard si Marvel et Star Wars ont commencé à se casser totalement la gueule dès que ça a été la branlette du wokisme.

(en passant, TLOU2 a fait 2 fois moins de ventes que le 1)
oreillesal publié le 24/07/2026 à 12:39
shanks Attention, il ne faut pas tout mélanger.
Le casting de Predator à l'époque (pour reprendre ton exemple) ne choquait personne parce que c'était juste... normal.
On ne regardait pas la communauté des acteurs, on regardait des comédiens jouer un rôle. Point.

On était à des années-lumière de la politique identitaire et du wokisme actuels. Aujourd'hui, on nous glorifie des choix de casting à grands coups de tambour, avec une condescendance folle envers des fans qui n'ont rien demandé.
À la limite, on pourrait fermer les yeux si le talent était au rendez-vous. Mais c'est là que le bât blesse : la qualité a été sacrifiée sur l'autel de la médiocrité.

Quand on en arrive à censurer une figure de proue, c'est qu'on a clairement touché le fond.
Après tout, ils vont sûrement nous sortir un "historien" autoproclamé pour nous jurer que c'est la pure vérité historique .
guest666 publié le 24/07/2026 à 13:44
shanks Sparte est une cité GRECQUE (moi aussi je peux mettre des majuscules).
Pour ta question sur une femme guerrière lesbo, il ne lui serait pas arrivé grand chose car les femmes n'étaient pas admise dans l'armée spartiate donc pas possible pour elle d'aller guerroyer ou de commander un navire.
Ma réponse concernait ton raccourci sparte = pas d'homo ce qui est factuellement faux ne t'en déplaise.
jeanouillz publié le 24/07/2026 à 14:38
Tout ça et en parallèle ils virent des personnes côté Ubisoft Barcelone qui ont taffés sur ce projet...
Vraiment des chiens de la casse nos amis bretons
sasquatsch publié le 24/07/2026 à 14:40
Ce qui serait intéressant de savoir c'est le nombre femat physique dans toutes ces ventes
vagrant publié le 24/07/2026 à 15:38
gasmok2 shanks Et vous croyez sincèrement que le contexte de sorcières du jeu a été pris au hasard ?? Ce n'est qu'un prétexte qui servira à la validation de leur idéologie.
Et on peut être quasi sûr que les hommes blancs cis hétéro seront représentés par :

- des humiliations
- le méchant du jeu
- complètement con
- peureux ou trahira les "héroïnes"

Par contre y'aura forcément un ou deux homos gentils qui aidera les héroïnes.
Non mais vous faites juste l'autruche à ce niveau...
Gras
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Fiche descriptif
Assassin's Creed : Black Flag Resynced
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Nom : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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