Assassin's Creed : Black Flag Resynced a fait en 2 semaines son quota d'un an
Ubisoft continue d'apprécier la bouffée d'oxygène apportée par Assassin's Creed : Black Flag Resynced avec désormais 3,5 millions de ventes (en seulement 2 semaines), une performance que n'avait pas connu la franchise depuis Valhalla en 2020, et encore, bien aidé par le lancement d'une nouvelle génération de consoles.
Pour mesurer un peu plus la performance aux yeux d'Ubisoft, ce remake a donc atteint en 2 semaines ce que l'éditeur en souhaitait sur un an. Souhaitons aussi bien pour Assassin's Creed Hexe (et que le jeu soit sympa aussi).
Qui l’eut cru ?
On a déjà eu ce débat, mais pour le coup, le combo héroïne et lesbianisme est totalement en adéquation avec le thème des sorcières, en tout cas davantage qu'avec des spartiates...
Pour le coup j'allais écrire la même chose que shanks.
Le contexte de la chasse aux sorcières s'y prête totalement, et n'y serai en aucun cas déplacé.
Parce que sorcières = lesbiennes ?
Pas forcément mais ce n'est pas choquant ici.
Faut arrêter, sans mauvais jeu de mot, la chasse aux sorcières car si le wokisme est un cancer pour la qualité et la créativité, tombez pas dans le piège en pointant du doigt dès que vous voyez un gay ou un racisé en disant que c'est forcément un cahier des charges.
Le casting du Predator de 87, quand même considéré comme une oeuvre ultra "male alpha", c'est 3 blancs, 2 noirs, 1 latino et 1 amerindien, et personne a crié au wokisme.
guest666
Ouais.
Chez les GRECS.
Maintenant va demander à un historien ce qu'il serait advenue d'une femme spartiate souhaitant prendre les armes, commander un navire et jouer aux ciseaux avec une autre gonzesse.
C’est le moment de penser à la trilogie Ezio maintenant, le créneau est parfait.
Vous avez toujours pas compris que si c'est détermini comme de la bonne qualité, tu peux mettre du LGBT jusqu'au plafond, ça va se vendre hein
Baldurs Gate 3, The Last of Us 2, Spiderman 2, ou encore au ciné, récemment, Odyssey.
Vous faites, mener,une guerre que vous allez perdre, et c'est pas la bonne...
Tu as parfaitement raison sur la qualité.
Le problème qui a touché l'industrie de plein fouet notamment au ciné (Star Wars & Marvel, pas des franchises indés quoi), c'est que l'objectif woke supplantait tout le reste, au point de créer un effet boule de neige quand des gens de talent se barraient devant ce bordel pour être remplacés par du FC Woke étude de genre et ainsi de suite.
Tu vas pas me dire que c'est le fruit du hasard si Marvel et Star Wars ont commencé à se casser totalement la gueule dès que ça a été la branlette du wokisme.
(en passant, TLOU2 a fait 2 fois moins de ventes que le 1)
Le casting de Predator à l'époque (pour reprendre ton exemple) ne choquait personne parce que c'était juste... normal.
On ne regardait pas la communauté des acteurs, on regardait des comédiens jouer un rôle. Point.
On était à des années-lumière de la politique identitaire et du wokisme actuels. Aujourd'hui, on nous glorifie des choix de casting à grands coups de tambour, avec une condescendance folle envers des fans qui n'ont rien demandé.
À la limite, on pourrait fermer les yeux si le talent était au rendez-vous. Mais c'est là que le bât blesse : la qualité a été sacrifiée sur l'autel de la médiocrité.
Quand on en arrive à censurer une figure de proue, c'est qu'on a clairement touché le fond.
Après tout, ils vont sûrement nous sortir un "historien" autoproclamé pour nous jurer que c'est la pure vérité historique .
Pour ta question sur une femme guerrière lesbo, il ne lui serait pas arrivé grand chose car les femmes n'étaient pas admise dans l'armée spartiate donc pas possible pour elle d'aller guerroyer ou de commander un navire.
Ma réponse concernait ton raccourci sparte = pas d'homo ce qui est factuellement faux ne t'en déplaise.
Vraiment des chiens de la casse nos amis bretons
Et on peut être quasi sûr que les hommes blancs cis hétéro seront représentés par :
- des humiliations
- le méchant du jeu
- complètement con
- peureux ou trahira les "héroïnes"
Par contre y'aura forcément un ou deux homos gentils qui aidera les héroïnes.
Non mais vous faites juste l'autruche à ce niveau...