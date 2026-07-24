Assassin's Creed : Black Flag Resynced a fait en 2 semaines son quota d'un an

Ubisoft continue d'apprécier la bouffée d'oxygène apportée paravec désormais 3,5 millions de ventes (en seulement 2 semaines), une performance que n'avait pas connu la franchise depuisen 2020, et encore, bien aidé par le lancement d'une nouvelle génération de consoles.Pour mesurer un peu plus la performance aux yeux d'Ubisoft, ce remake a donc atteint en 2 semaines ce que l'éditeur en souhaitait sur un an. Souhaitons aussi bien pour(et que le jeu soit sympa aussi).