Splatoon Raiders : trailer, pub, musiques et petite anecdote pour fêter la sortie

C'est aujourd'hui quedébarque pour abreuver le catalogue Nintendo Switch 2 et en voici un dernier trailer ainsi qu'une petite pub japonaise pour achever la campagne marketing (hors éventuel suivi) en ajoutant diverses choses :- L'application Nintendo Music vient d'ajouter 9 premières musiques du jeu.- Dans le cadre d'une interview maison « Nintendo Ask », le producteur sous-entend assez clairement (et sans surprise) queest en développement.- Dans cette même interview, est révélé en petite anecdote qu'en début de développement,prenait peu à peu des allures de Tower Defense avec de nombreux pièges et tourelles pour compenser l'absence d'alliés en solo, avant que l'équipe n'estime que cet aspect semi-passif allait à l'encontre de la philosophie de la franchise.Nous verrons bien si le jeu rencontre un succès, particulièrement au Japon, mais il faudra attendre octobre pour des données précises incluant le dématérialisé.