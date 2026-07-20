Splatoon Raiders : trailer, pub, musiques et petite anecdote pour fêter la sortie
C'est aujourd'hui que Splatoon Raiders débarque pour abreuver le catalogue Nintendo Switch 2 et en voici un dernier trailer ainsi qu'une petite pub japonaise pour achever la campagne marketing (hors éventuel suivi) en ajoutant diverses choses :
- L'application Nintendo Music vient d'ajouter 9 premières musiques du jeu.
- Dans le cadre d'une interview maison « Nintendo Ask », le producteur sous-entend assez clairement (et sans surprise) que Splatoon 4 est en développement.
- Dans cette même interview, est révélé en petite anecdote qu'en début de développement, Splatoon Raiders prenait peu à peu des allures de Tower Defense avec de nombreux pièges et tourelles pour compenser l'absence d'alliés en solo, avant que l'équipe n'estime que cet aspect semi-passif allait à l'encontre de la philosophie de la franchise.
Nous verrons bien si le jeu rencontre un succès, particulièrement au Japon, mais il faudra attendre octobre pour des données précises incluant le dématérialisé.
Je vais le prendre mais plus tard je n’ai pas encore fini Final Fantasy 12