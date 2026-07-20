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Splatoon Raiders : trailer, pub, musiques et petite anecdote pour fêter la sortie
C'est aujourd'hui que Splatoon Raiders débarque pour abreuver le catalogue Nintendo Switch 2 et en voici un dernier trailer ainsi qu'une petite pub japonaise pour achever la campagne marketing (hors éventuel suivi) en ajoutant diverses choses :

- L'application Nintendo Music vient d'ajouter 9 premières musiques du jeu.

- Dans le cadre d'une interview maison « Nintendo Ask », le producteur sous-entend assez clairement (et sans surprise) que Splatoon 4 est en développement.

- Dans cette même interview, est révélé en petite anecdote qu'en début de développement, Splatoon Raiders prenait peu à peu des allures de Tower Defense avec de nombreux pièges et tourelles pour compenser l'absence d'alliés en solo, avant que l'équipe n'estime que cet aspect semi-passif allait à l'encontre de la philosophie de la franchise.

Nous verrons bien si le jeu rencontre un succès, particulièrement au Japon, mais il faudra attendre octobre pour des données précises incluant le dématérialisé.



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rocan
publié le 23/07/2026 à 06:52 par Gamekyo
commentaires (4)
ratchet publié le 23/07/2026 à 07:44
Ça donne quoi du coup ?
Je vais le prendre mais plus tard je n’ai pas encore fini Final Fantasy 12
rocan publié le 23/07/2026 à 08:02
ratchet Perso j'adore, bien plus fun que ce que je pensais
cyr publié le 23/07/2026 à 13:05
Me voilà rassuré. Splatton 4 est en devellopement. En espérant des nouveautés. J'ai fais l'impasse sur splatoon 3. Je peux ignorer le 4.
rogeraf publié le 23/07/2026 à 13:20
Un Splatoon 4 a 64 joueurs, je signe.
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Fiche descriptif
Splatoon Raiders
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Nom : Splatoon Raiders
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action-aventure
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