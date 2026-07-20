GamesRadar : Xbox souhaite que la Helix propose dès sa sortie une exclusivité phare
Autre grande discussion depuis le printemps : la soudaine volonté pour Xbox de reparler exclusivité « console » avec deux premiers cas actés (Gears of War : E-Day et Clockwork Revolution) et davantage à venir selon Matt Booty sans que l'on connaisse encore les conditions vu que ce ne sera pas forcément le cas pour un jeu solo (preuve avec le prochain Spyro), tandis que Gears montre à lui seul qu'un jeu à forte composante multi peut également être privé de PS5.
Impatient d'en savoir plus, GamesRadar+ est justement partie à la pêche aux informations chez ses sources proches du dossier pour rapporter qu'encore actuellement, chaque jeu de chaque branche (XGS, Activision et Bethesda) est étudié au cas par cas, même un certain The Elder Scrolls VI, mais le consensus reste le besoin de proposer ce que la concurrence n'aura pas afin de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'avec la Xbox Series, jusqu'à « assurer » que la Xbox Helix disposera d'au moins une « exclusivité phare » dès son lancement. Blinx 3, il est temps.
publié le 21/07/2026 à 12:23 par Gamekyo
Toute façon à part TES et Fallout
Ils ont pas grand-chose en grosse exclu
ou simplement pour éviter de discuter de la purge en cours.
Au lieu du présent parlons de l'avenir c'est donc également le dernier communiqué de Bthesda voulant rapeller (ho surprise) que Bethesda à du Fallout, du TES à venir....
donc là un gros AAA ma boule de crystal me permets de dire que cela ne risque pas d'être un Fable, Halo ou Gears sauf si pour eux un gros titre peut aussi être un portage.
On se demande bien comment ces gens pourrait être remplacés à m’avenir. Aucune IA ne pourrait proposer pareil « concept ».
Excellent!
J'irais pas au delà de 500€ .
Mais dans le fond, avec une xbox serie X, je vois pas pourquoi j'irais au dessus?
Je joue pas pour les graphismes sinon il y a longtemps que je serais sur pc.....
Après j'attends de voir les présentations pour me faire une idée. Mais le prix pour moi sera déterminant. Et aucun day one assuré.
Ne réécrit pas l'histoire mon loulou, quand MS avait annoncer sortir ses jeux One sur PC les pro S étaient les premiers à crier que ce n'était du coup plus des exclues.....
Que ce soit MS ou Sony ça restait des exclues consoles.
Je parle au passé car Sony a décider de ne plus sortir ses jeux sur PC
Perso je jouerai à leurs jeux sur PC.
Et sortir sur Steam en même temps, ça ne fait qu'affablir l'intérêt d'une console qui coûtera une blinde
Tout les prochains Forza Horizon, TES, Fable, Halo, Gears, Fallout, Grounded, Sea Of Thieves, Indiana Jones, Doom, Wolfenstein, Diablo...pour COD et Minecraft, ce serait plus difficile mais du contenu exclusif serait envisageable.
Sans parler de toute les licences qui dorment (Banjo, Perfect Dark, Conker, Quantum Break). les remake de Halo c'est bien sympa mais s'ils avaient un peu plus de vision, ils feraient un remake de Lost Odyssey par exemple, le jeu préféré de ton créateur de jeu préféré (Clair Obscur)
S'ils sont incapable de faire tout ça, qu'il fassent revenir Peter Moore, il leur expliquera comment on vend des xbox