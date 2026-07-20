GamesRadar : Xbox souhaite que la Helix propose dès sa sortie une exclusivité phare GamesRadar : Xbox souhaite que la Helix propose dès sa sortie une exclusivité phare

Autre grande discussion depuis le printemps : la soudaine volonté pour Xbox de reparler exclusivité « console » avec deux premiers cas actés (Gears of War : E-Day et Clockwork Revolution) et davantage à venir selon Matt Booty sans que l'on connaisse encore les conditions vu que ce ne sera pas forcément le cas pour un jeu solo (preuve avec le prochain Spyro), tandis que Gears montre à lui seul qu'un jeu à forte composante multi peut également être privé de PS5.



Impatient d'en savoir plus, GamesRadar+ est justement partie à la pêche aux informations chez ses sources proches du dossier pour rapporter qu'encore actuellement, chaque jeu de chaque branche (XGS, Activision et Bethesda) est étudié au cas par cas, même un certain The Elder Scrolls VI, mais le consensus reste le besoin de proposer ce que la concurrence n'aura pas afin de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'avec la Xbox Series, jusqu'à « assurer » que la Xbox Helix disposera d'au moins une « exclusivité phare » dès son lancement. Blinx 3, il est temps.