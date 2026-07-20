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GamesRadar : Xbox souhaite que la Helix propose dès sa sortie une exclusivité phare
Autre grande discussion depuis le printemps : la soudaine volonté pour Xbox de reparler exclusivité « console » avec deux premiers cas actés (Gears of War : E-Day et Clockwork Revolution) et davantage à venir selon Matt Booty sans que l'on connaisse encore les conditions vu que ce ne sera pas forcément le cas pour un jeu solo (preuve avec le prochain Spyro), tandis que Gears montre à lui seul qu'un jeu à forte composante multi peut également être privé de PS5.

Impatient d'en savoir plus, GamesRadar+ est justement partie à la pêche aux informations chez ses sources proches du dossier pour rapporter qu'encore actuellement, chaque jeu de chaque branche (XGS, Activision et Bethesda) est étudié au cas par cas, même un certain The Elder Scrolls VI, mais le consensus reste le besoin de proposer ce que la concurrence n'aura pas afin de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'avec la Xbox Series, jusqu'à « assurer » que la Xbox Helix disposera d'au moins une « exclusivité phare » dès son lancement. Blinx 3, il est temps.
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junaldinho
publié le 21/07/2026 à 12:23 par Gamekyo
commentaires (26)
junaldinho publié le 21/07/2026 à 12:29
Si MS veut vendre des consoles il lui faut des exclues et de très bonnes exclues vu le chaos des deux dernières gen.
keiku publié le 21/07/2026 à 12:30
En effet c'est quelque chose de très important et ca ne pourra que leur être bénéfique voir inversement s'il n'en ont pas
riddler publié le 21/07/2026 à 12:35
Dire que c’est des mecs grassement payés qui viennent avec des idées aussi stupéfiantes d’ingéniosité, non vraiment ils méritent leurs salaires. Des génies.
rogeraf publié le 21/07/2026 à 12:39
Blinx 3 exclue ? Microsoft doit revenir aux exclues pour attirer des nouveaux joueurs et vendre des consoles. Bien sur que The Elder Scrolls VI sera une grosse cartouche. On se souvient du IV qui etait sorti en exclue console sur X360 (edition red of light) à l'epoque
mattewlogan publié le 21/07/2026 à 12:39
Il me font rire avec leurs communications à changer, tout le temps d’avis
Toute façon à part TES et Fallout
Ils ont pas grand-chose en grosse exclu
altendorf publié le 21/07/2026 à 12:40
Shanks Blinx, le fameux rival de Sonic et Mario
aozora78 publié le 21/07/2026 à 12:42
Ils vont sortir sur PC, sur gamepass, ou sur le gamepass TV pour certains. Ils vont encore pleurer que leurs jeux maison se vendent pas après et virer des studios...
walterwhite publié le 21/07/2026 à 12:50
Ils ont tellement un boulevard pour renverser la table.
negan publié le 21/07/2026 à 12:58
Pour Halo et Gears c'est mort déjà
newtechnix publié le 21/07/2026 à 12:58
" la soudaine volonté pour Xbox de reparler exclusivité « console » avec deux premiers cas actés (Gears of War : E-Day et Clockwork Revolution) et davantage à venir selon Matt Booty sans que l'on connaisse encore les conditions vu que ce ne sera pas forcément le cas pour un jeu solo (preuve avec le prochain Spyro), tandis que Gears montre à lui seul qu'un jeu à forte composante multi peut également être privé de PS5."

ou simplement pour éviter de discuter de la purge en cours.

Au lieu du présent parlons de l'avenir c'est donc également le dernier communiqué de Bthesda voulant rapeller (ho surprise) que Bethesda à du Fallout, du TES à venir....

donc là un gros AAA ma boule de crystal me permets de dire que cela ne risque pas d'être un Fable, Halo ou Gears sauf si pour eux un gros titre peut aussi être un portage.
newtechnix publié le 21/07/2026 à 13:00
walterwhite on pourrait le penser sauf que toute l'industrie soutien ce que fait Sony...
akinen publié le 21/07/2026 à 13:06
Hum, pas mal pas mal. Assez original mais effectivement, j’en conviens. Sortir une nouvelle console avec « une » exclusivité, c’est vraiment une idée intéressante.

On se demande bien comment ces gens pourrait être remplacés à m’avenir. Aucune IA ne pourrait proposer pareil « concept ».

Excellent!
rider288 publié le 21/07/2026 à 13:10
Donc pas de sortie PC alors ? A moins que les fauxcul vont nous dire les sorties Xbox/PC ca compte comme Exclu mais pas PS/PC
cyr publié le 21/07/2026 à 13:11
Il va m'en falloir beaucoup plus qu'une exclu pour avoir une chance de me faire dépenser 1000 euro ou plus pour une consoles.

J'irais pas au delà de 500€ .

Mais dans le fond, avec une xbox serie X, je vois pas pourquoi j'irais au dessus?

Je joue pas pour les graphismes sinon il y a longtemps que je serais sur pc.....

Après j'attends de voir les présentations pour me faire une idée. Mais le prix pour moi sera déterminant. Et aucun day one assuré.
shanks publié le 21/07/2026 à 13:15
Je tiens à rappeler tout de même que le gros problème de la Xbox Series X au lancement, c'est pas forcément qu'elle n'avait pas d'exclu, c'est surtout qu'elle n'avait AUCUN jeu first-party tout court
rogeraf publié le 21/07/2026 à 13:18
cyr XBOX HELIX, edition Pakistanaise sous les 500 euros mais y aura moins de RAM ...
tripy73 publié le 21/07/2026 à 13:36
Yes allez s’y les gars, comme ça vous pourrez démontrer que les exclusivités sont loin d'être le seul facteur pour faire vendre une console.
bigb0ss publié le 21/07/2026 à 15:05
Helix avec The Elder Scrolls VI en exclu
sino publié le 21/07/2026 à 15:29
Faut juste qu’ils arrêtent de sortir les exclues sur le gamepass, si ils font ça c’est déjà un grand pas en avant.
gasmok2 publié le 21/07/2026 à 15:38
rider288

Ne réécrit pas l'histoire mon loulou, quand MS avait annoncer sortir ses jeux One sur PC les pro S étaient les premiers à crier que ce n'était du coup plus des exclues.....

Que ce soit MS ou Sony ça restait des exclues consoles.

Je parle au passé car Sony a décider de ne plus sortir ses jeux sur PC
wickette publié le 21/07/2026 à 16:07
Hormis un BON TES VI, je ne vois pas ils ont quoi d'autres de phare.

Perso je jouerai à leurs jeux sur PC.
starship publié le 21/07/2026 à 16:18
Qu'ils se mettent déjà a exploiter à fond leur série X et à pousser les dev tiers à en faire autant. Elle en a dans le ventre et est déjà assez cher comme ça...
khazawi publié le 21/07/2026 à 17:11
Aucune exclue Xbox n'a suffisamment d'aura
khazawi publié le 21/07/2026 à 17:13
Aucune exclue Xbox n'a suffisamment d'aura pour inverser la tendance. C'était le cas avant 2024 avec FH5, Halo ou Starfield.
Et sortir sur Steam en même temps, ça ne fait qu'affablir l'intérêt d'une console qui coûtera une blinde
zybear publié le 21/07/2026 à 18:18
La réalité, c'est qu'Ils ont pleins de licences très populaires (même si certains prétendent le contraire), qu'ils arrêtent de tergiverser et qu'ils mettent tout exclus xbox, exit steam

Tout les prochains Forza Horizon, TES, Fable, Halo, Gears, Fallout, Grounded, Sea Of Thieves, Indiana Jones, Doom, Wolfenstein, Diablo...pour COD et Minecraft, ce serait plus difficile mais du contenu exclusif serait envisageable.

Sans parler de toute les licences qui dorment (Banjo, Perfect Dark, Conker, Quantum Break). les remake de Halo c'est bien sympa mais s'ils avaient un peu plus de vision, ils feraient un remake de Lost Odyssey par exemple, le jeu préféré de ton créateur de jeu préféré (Clair Obscur)

S'ils sont incapable de faire tout ça, qu'il fassent revenir Peter Moore, il leur expliquera comment on vend des xbox
shambala93 publié le 21/07/2026 à 19:01
Elle pourrait avoir 3 exclusivités que ça ne changerait pas grand chose. Et faut voir les exclusivités. Mis à part le prochain ES, je ne vois rien d’envergure.
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Fiche descriptif
Gears of War : E-Day
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Nom : Gears of War : E-Day
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : The Coalition
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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