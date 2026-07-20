Xbox déploie la rétrocompatibilité sur PC Xbox déploie la rétrocompatibilité sur PC

Une bonne nouvelle au milieu des tourments : Xbox annonce que la rétrocompatibilité avec ses anciennes consoles va maintenant se déployer sur PC avec 4 premiers titres « Classics » disponibles de suite, précisément Conker : Live & Reloaded, Crimson Skies, Blinx et Fuzion Frenzies.



Tous les jeux sont Play Anywhere et proposés dans le Game Pass, avec de nouvelles options graphiques dont la VSync et davantage d'anti-aliasing pour ces vieilleries du début du siècle.



Les cyniques prendront tout cela comme une éventuelle porte de secours pour Xbox, qui pourra ainsi continuer de proposer tout son catalogue même si vient l'idée d'un total arrêt du hardware dans un avenir même lointain.