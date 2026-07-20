Xbox déploie la rétrocompatibilité sur PC
Une bonne nouvelle au milieu des tourments : Xbox annonce que la rétrocompatibilité avec ses anciennes consoles va maintenant se déployer sur PC avec 4 premiers titres « Classics » disponibles de suite, précisément Conker : Live & Reloaded, Crimson Skies, Blinx et Fuzion Frenzies.
Tous les jeux sont Play Anywhere et proposés dans le Game Pass, avec de nouvelles options graphiques dont la VSync et davantage d'anti-aliasing pour ces vieilleries du début du siècle.
Les cyniques prendront tout cela comme une éventuelle porte de secours pour Xbox, qui pourra ainsi continuer de proposer tout son catalogue même si vient l'idée d'un total arrêt du hardware dans un avenir même lointain.
publié le 22/07/2026 à 15:55 par Gamekyo
https://news.xbox.com/en-us/2026/07/22/xbox-backward-compatibility-on-pc/?ocid=Announce_soc_omc_xbo_tw_Photo_lrn_7.22.2
Xbox play anywhere est une fonctionnalité inexistante sur Steam.
Faut pas pousser non plus lol, à un moment oui ce genre de fonctionnalités sont aussi là pour gratter quelques % de steam à long terme.
https://x.com/OotaniiSensei/status/2079986308605165659?s=20
bennj l'astuce qu'il a donné m a permis d acheter fusion frenzy depuis le pc et me propose l option pour le lancer, pour le reste voir plus haut
stardustx T'as pas de bol j'ai dl le jeu sans soucis
pas nécessairement, pour tourner en natif il aurait fallu que le jeu xbox originale utilise le même matériel d'origine hors le pc ne le permet pas, et l'os non plus, donc c'est de l'émulation a 100%
il n'exite que 2 facon de faire de la rétrocompatibilité, soit utiliser le matériel d'origine inclus dans le pc, soit l'émuler...
et surtout c'est le seul constructeur console à proposer ce genre de chose sur pc