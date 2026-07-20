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Xbox déploie la rétrocompatibilité sur PC
Une bonne nouvelle au milieu des tourments : Xbox annonce que la rétrocompatibilité avec ses anciennes consoles va maintenant se déployer sur PC avec 4 premiers titres « Classics » disponibles de suite, précisément Conker : Live & Reloaded, Crimson Skies, Blinx et Fuzion Frenzies.

Tous les jeux sont Play Anywhere et proposés dans le Game Pass, avec de nouvelles options graphiques dont la VSync et davantage d'anti-aliasing pour ces vieilleries du début du siècle.

Les cyniques prendront tout cela comme une éventuelle porte de secours pour Xbox, qui pourra ainsi continuer de proposer tout son catalogue même si vient l'idée d'un total arrêt du hardware dans un avenir même lointain.
  • Xbox déploie la rétrocompatibilité sur PC
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jenicris, roivas, link49, tripy73, goldmen33
publié le 22/07/2026 à 15:55 par Gamekyo
commentaires (31)
lalisa publié le 22/07/2026 à 15:57
Nous prévoyons d'ajouter encore plus de fonctionnalités aux jeux rétrocompatibles Xbox à l'avenir. Je suis ravi de vous annoncer que, plus tard cette année, nous intégrerons l'une des fonctionnalités les plus demandées par les fans à une sélection de jeux Xbox originaux, sur console et PC : les succès. Les quatre premiers jeux disponibles en avant-première aujourd'hui bénéficieront d'une mise à jour incluant les succès dans les mois à venir"
kirk publié le 22/07/2026 à 16:01
Pas sur Steam, W11 obligatoire et pas encore de NGBlack. Je reste sur ému en attendant.
negan publié le 22/07/2026 à 16:08
Xbox qui depuis des mois écoute ses fans pendant que Sony fait l'aveugle.
jenicris publié le 22/07/2026 à 16:13
Enfin! Depuis le temps que je voulais cela!
jeanouillz publié le 22/07/2026 à 16:15
Ce sont des emulateurs non ?
lalisa publié le 22/07/2026 à 16:19
jeanouillz Non c'est en natif si ça avait été émulateur il y aurait eu plus de jeu proposé.
ootaniisensei publié le 22/07/2026 à 16:25
jeanouillz C'est natif comme les portages des Zelda sur PC, de la recompilation en gros
xmusashix publié le 22/07/2026 à 16:41
Propre ! Et je trouve ça rassurant de se dire que même s'ils stop les consoles etc il y aura toujours espoir de pouvoir en profiter sur un support !
5120x2880 publié le 22/07/2026 à 16:45
lalisa Même sur Xbox 360 c'était proposé au compte-goutte, il faut laisser les gens acheter, et ça permet d'ajouter les jeux à l'émulateur, c'est pas t'as un émulateur et ça fait tourner 1000 jeux direct, parfois t'as même un émulateur par jeu. Après on va très vite voir si ce sont des ports ou de l'émulation, le fait de voir si c'est du 4:3 ou 16:9 sera déjà un bon indice. Les recommandations peuvent faire penser à de l'émulation mais c'est toujours fantaisiste, donc je jugerais pas avec.
ootaniisensei publié le 22/07/2026 à 16:47
xmusashix C'est un programme de préservation comme GoG et c'est clairement dit à la fin de leur billet de blog

https://news.xbox.com/en-us/2026/07/22/xbox-backward-compatibility-on-pc/?ocid=Announce_soc_omc_xbo_tw_Photo_lrn_7.22.2
wickette publié le 22/07/2026 à 17:01
kirk
Xbox play anywhere est une fonctionnalité inexistante sur Steam.

Faut pas pousser non plus lol, à un moment oui ce genre de fonctionnalités sont aussi là pour gratter quelques % de steam à long terme.
xmusashix publié le 22/07/2026 à 17:05
ootaniisensei Franchement c'est propre ! Si je ne devais choisir qu'une seul entre Play et Xbox pour le coup la Xbox vend du rêve !
kirk publié le 22/07/2026 à 17:10
wickette C'est pas mon problème ^^ Soit les jeux sont sur Steam soit c'est pas la peine et je reste sur ému.
khazawi publié le 22/07/2026 à 17:21
La rétro-compatibilité, ca devait un argument pour acheter une Xbox mais ça n' jamais vraiment intéressé le grand public
stardustx publié le 22/07/2026 à 17:29
c'est cool, je me suis remis en insider mais même comme ça j'ai rien de dispo, j'attends...
ootaniisensei publié le 22/07/2026 à 17:38
stardustx ajoute les à la liste de souhaits via mon lien et ensuite tu vas sur la liste de souhaits sur l'app Xbox, ça apparait
xynot publié le 22/07/2026 à 17:47
Très bien pour la préservation.
stardustx publié le 22/07/2026 à 17:48
ootaniisensei merci mais même si ils apparaissent dans la liste de souhaits... ça ne permet pas de les lancer
ootaniisensei publié le 22/07/2026 à 17:52
stardustx J'ai acheter Fuzion Frenzy comme il est a 2e, j'ai du relancé l'app pour les voir

https://x.com/OotaniiSensei/status/2079986308605165659?s=20
bennj publié le 22/07/2026 à 17:54
wickette surtout que rien n'empechait Steam de faire sa propre fonctionnalité de retro de jeux Xbox si c'était si important ^^
stardustx publié le 22/07/2026 à 17:55
ootaniisensei je possède conker, je l'ai mis dans ma liste de souhait, quand je click dessus il me propose de m'abonner au gamepass pour jouer au jeu en cloud
bennj publié le 22/07/2026 à 17:57
stardustx ootaniisensei l'offre est pas encore dispo officiellement ils ont du poster leur news trop tot.
stardustx publié le 22/07/2026 à 18:02
ootaniisensei bon bah j'ai acheté fusion frenzy aussi du coup il me propose de le lancer mais quand je le telecharge il fait une erreur tous les 10Mo et je dois relancer a la main... ça va me prendre du temps d arriver a 2 gigas

bennj l'astuce qu'il a donné m a permis d acheter fusion frenzy depuis le pc et me propose l option pour le lancer, pour le reste voir plus haut
ootaniisensei publié le 22/07/2026 à 18:06
bennj C'est pas déployé partout mais j'ai réussi a marouflé

stardustx T'as pas de bol j'ai dl le jeu sans soucis
stardustx publié le 22/07/2026 à 18:07
ootaniisensei j en suis a 500Mo et j en peux deja plus, en plus je suis sur qu a la fin il va me dire que les données sont corrompues et qu il faut le reDL pour le reinstaller
bennj publié le 22/07/2026 à 18:08
ootaniisensei je vois ca, merci pour l'astuce, j'ai réussis à télécharger Conker et Crimson Skies via l'abonnement au gamepass Blinx est pas encore dispo par contre.
jaysennnin publié le 22/07/2026 à 18:28
jeanouillz vu que la première xbox a un proco x86, c'est surement du natif
tokito publié le 22/07/2026 à 18:38
Je veux Banjo
stardustx publié le 22/07/2026 à 19:26
ootaniisensei j'ai redémarré mon pc et c'est passé, et j'ai pu installer conker aussi depuis
keiku publié le 22/07/2026 à 19:37
lalisa Non c'est en natif si ça avait été émulateur il y aurait eu plus de jeu proposé.

pas nécessairement, pour tourner en natif il aurait fallu que le jeu xbox originale utilise le même matériel d'origine hors le pc ne le permet pas, et l'os non plus, donc c'est de l'émulation a 100%

il n'exite que 2 facon de faire de la rétrocompatibilité, soit utiliser le matériel d'origine inclus dans le pc, soit l'émuler...
stardustx publié le 22/07/2026 à 19:40
Par contre les notifications de compilation de shaders (traduits ici nuanceurs en français lol) en bas de l'écran au lancement et les écrans de chargement toujours présents ou le fait qu'il y ai aucun QOL et qu'on se tape uniquement les menus d'origine me font dire que c'est de l'émulation et pas des portages ou des recompilations, mais c'est déjà bien et je m'attendais personnellement pas à autre chose, c'est propre et du niveau de ce qu'on a en retro compatibilité sur one et serie

et surtout c'est le seul constructeur console à proposer ce genre de chose sur pc
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