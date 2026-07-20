The Blood of Dawnwalker : vos choix et décisions seront conservés d'un épisode à l'autre

On était déjà au courant de l'objectif un peu audacieux de faire dele début d'une grande saga dont le prochain contexte possible (cette fois contemporain) a été teasé lors du Summer Game Fest, mais ce que Rebel Wolves nous apprend aujourd'hui via Eurogamer, c'est la volonté de lier vos choix d'un épisode à l'autre.En bref, plusieurs de vos choix durant l'aventure seront pris en compte dans le ou les épisodes suivants via transfert de sauvegarde, système pourtant souvent considéré comme casse-gueule car à la fois surfait et donnant en plus l'impression qu'à vouloir donner trop de « possibles », on perd en qualité pour chacun, mais les développeurs mettent en avant que contrairement à d'autres, les principaux piliers de la ligne directrice de la saga entière sont déjà établis. De quoi éviter un effet(qui a mis sous le tapis tous les fins du 3 pour partir dans une autre galaxie) et donc des différences trop majeures dans les « fins » dequi causeraient un bordel narratif insoluble par la suite. D'ailleurs, aucune chance que le héros rende l'âme vu qu'il sera au centre de tous les autres épisodes (c'est un vampire, pour rappel).Le premier chapitre de cette licence arrivera ce 3 septembre 2026, et souhaitons donc un succès pour les anciens de CD Projekt RED afin que ces belles intentions ne se transforment pas en utopie.