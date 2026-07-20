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The Blood of Dawnwalker : vos choix et décisions seront conservés d'un épisode à l'autre
On était déjà au courant de l'objectif un peu audacieux de faire de The Blood of Dawnwalker le début d'une grande saga dont le prochain contexte possible (cette fois contemporain) a été teasé lors du Summer Game Fest, mais ce que Rebel Wolves nous apprend aujourd'hui via Eurogamer, c'est la volonté de lier vos choix d'un épisode à l'autre.

En bref, plusieurs de vos choix durant l'aventure seront pris en compte dans le ou les épisodes suivants via transfert de sauvegarde, système pourtant souvent considéré comme casse-gueule car à la fois surfait et donnant en plus l'impression qu'à vouloir donner trop de « possibles », on perd en qualité pour chacun, mais les développeurs mettent en avant que contrairement à d'autres, les principaux piliers de la ligne directrice de la saga entière sont déjà établis. De quoi éviter un effet Mass Effect Andromeda (qui a mis sous le tapis tous les fins du 3 pour partir dans une autre galaxie) et donc des différences trop majeures dans les « fins » de The Blood of Dawnwalker qui causeraient un bordel narratif insoluble par la suite. D'ailleurs, aucune chance que le héros rende l'âme vu qu'il sera au centre de tous les autres épisodes (c'est un vampire, pour rappel).

Le premier chapitre de cette licence arrivera ce 3 septembre 2026, et souhaitons donc un succès pour les anciens de CD Projekt RED afin que ces belles intentions ne se transforment pas en utopie.

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adamjensen, alucardhellsing
publié le 22/07/2026 à 08:16 par Gamekyo
commentaires (10)
vyse publié le 22/07/2026 à 08:30
Mass effect 3 a bien échaudé les joueurs avec ce principe...
Andromeda c'est autre chose encore, on peut leur en vouloir d'avoir voulu faire quelque chose de totalement neuf.
Personnellement j'aurai préféré que le premier chapitre soit celui qui est contemporain pour changer de cet univers medieval vu une centaine de fois dans le RPG...
vers0 publié le 22/07/2026 à 08:35
L'inverse aurais été surtout si on tu des pneus de l'histoire principal.
mattewlogan publié le 22/07/2026 à 10:14
Pourquoi pas en tout cas je testerai ça le 3 septembre
oreillesal publié le 22/07/2026 à 10:18
Qu'ils réussissent déjà le lancement de ce premier épisode avant d'anticiper la suite.
Les premiers retours semblent plutôt tiède.
adamjensen publié le 22/07/2026 à 10:30
Cool.
Et je suis sûr que le jeu va bien se vendre, donc je ne m’inquiète pas pour une suite.
Mais j’espère que les conséquences de l’importation de sauvegarde seront moins du foutage de gueule que pour Mass Effect et The Witcher, parce qu’au niveau des conséquences et des choix dans les "jeux d’après avec l'importation de sauvegardes", c’était quand même une putain de blague.

En tout cas, j’ai hâte.

Sinon, ils ont confirmé :

Joueurs PC : Pas de Denuvo de merde.
Joueurs Consoles : Version disque, complète, et jouable hors connexion.
alucardhellsing publié le 22/07/2026 à 10:31
adamjensen de bonnes nouvelles
adamjensen publié le 22/07/2026 à 10:33
alucardhellsing
C'est clair.
snave publié le 22/07/2026 à 10:34
oreillesal Ce n'est pas ce que je vois, la plupart des joueurs semblent enthousiastes vis-à-vis du jeu, et il est à l'heure actuelle dans la liste de souhaits de plus de 2M de joueurs, donc tiède je ne vois pas où tu as vu ça.

Ils ont raison d'être ambitieux, bref, pour ma part le jeu va se vendre, j'en suis sûr. En tout cas, moi c'est day one, j'aime beaucoup l'ambiance, etc.
yogfei publié le 22/07/2026 à 11:01
snave Pareil je ne sais pas ou il a vu cette info je n'ai lu que du bon !
aerithlazyqueen publié le 22/07/2026 à 12:02
Intéressant comme jeu je vais surveiller ça
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The Blood of Dawnwalker
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Nom : The Blood of Dawnwalker
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Rebel Wolves
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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