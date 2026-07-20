The Blood of Dawnwalker : vos choix et décisions seront conservés d'un épisode à l'autre
On était déjà au courant de l'objectif un peu audacieux de faire de The Blood of Dawnwalker le début d'une grande saga dont le prochain contexte possible (cette fois contemporain) a été teasé lors du Summer Game Fest, mais ce que Rebel Wolves nous apprend aujourd'hui via Eurogamer, c'est la volonté de lier vos choix d'un épisode à l'autre.
En bref, plusieurs de vos choix durant l'aventure seront pris en compte dans le ou les épisodes suivants via transfert de sauvegarde, système pourtant souvent considéré comme casse-gueule car à la fois surfait et donnant en plus l'impression qu'à vouloir donner trop de « possibles », on perd en qualité pour chacun, mais les développeurs mettent en avant que contrairement à d'autres, les principaux piliers de la ligne directrice de la saga entière sont déjà établis. De quoi éviter un effet Mass Effect Andromeda (qui a mis sous le tapis tous les fins du 3 pour partir dans une autre galaxie) et donc des différences trop majeures dans les « fins » de The Blood of Dawnwalker qui causeraient un bordel narratif insoluble par la suite. D'ailleurs, aucune chance que le héros rende l'âme vu qu'il sera au centre de tous les autres épisodes (c'est un vampire, pour rappel).
Le premier chapitre de cette licence arrivera ce 3 septembre 2026, et souhaitons donc un succès pour les anciens de CD Projekt RED afin que ces belles intentions ne se transforment pas en utopie.
Andromeda c'est autre chose encore, on peut leur en vouloir d'avoir voulu faire quelque chose de totalement neuf.
Personnellement j'aurai préféré que le premier chapitre soit celui qui est contemporain pour changer de cet univers medieval vu une centaine de fois dans le RPG...
Les premiers retours semblent plutôt tiède.
Et je suis sûr que le jeu va bien se vendre, donc je ne m’inquiète pas pour une suite.
Mais j’espère que les conséquences de l’importation de sauvegarde seront moins du foutage de gueule que pour Mass Effect et The Witcher, parce qu’au niveau des conséquences et des choix dans les "jeux d’après avec l'importation de sauvegardes", c’était quand même une putain de blague.
En tout cas, j’ai hâte.
Sinon, ils ont confirmé :
Joueurs PC : Pas de Denuvo de merde.
Joueurs Consoles : Version disque, complète, et jouable hors connexion.
C'est clair.
Ils ont raison d'être ambitieux, bref, pour ma part le jeu va se vendre, j'en suis sûr. En tout cas, moi c'est day one, j'aime beaucoup l'ambiance, etc.