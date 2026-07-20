Les anciens de Burnout ne lâchent rien et annoncent déjà Wreckreation 2
L'échec de Wreckreation et la mort du studio Three Field n'aura pas échaudé la volonté des anciens de Burnout qui ont refondé dans la foulée une nouvelle boîte, récupérée leur propre licence sans l'apport de THQ Nordic, et voici donc l'officialisation de Wrecreation 2, certes précipitée mais le but est de rebondir rapidement tout en misant davantage sur les retours de la communauté par une sortie préalable (mais on ne sait encore quand) en accès anticipé sur Steam avant un déploiement futur sur PlayStation 5 et Xbox Series.
Si le titre maintiendra sa dimension communautaire par la possibilité d'éditer la ville de fond en comble, plusieurs leçons ont été retenues avec en promesses :
- Une physique totalement revue
- Davantage de fluidité et de brutalité
- Retour à une mise en avant de l'urbanisme
- IA beaucoup plus aggressive
- Un monde ouvert qui apportera davantage d'exploration (façon Forza Horizon)
- Plus de variété dans les épreuves
- Plus de véhicules
Croisons les doigts, vu que Burnout comme Need for Speed sont techniquement morts.
Concerne le comportement de véhicules ou des dégats ? Non parce que dans le second cas on revient 15 ans en arrière avec de la carrosserie préfroissée, un capot et de portières arrachées
peut être sur le 3, s'il se décide a en faire un burnout 3, takedown... avec des vrai piste et pas de monde ouvert ( ce qui m'a fait lacher la licence)