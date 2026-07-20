Les anciens de Burnout ne lâchent rien et annoncent déjà Wreckreation 2

L'échec deet la mort du studio Three Field n'aura pas échaudé la volonté des anciens dequi ont refondé dans la foulée une nouvelle boîte, récupérée leur propre licence sans l'apport de THQ Nordic, et voici donc l'officialisation de, certes précipitée mais le but est de rebondir rapidement tout en misant davantage sur les retours de la communauté par une sortie préalable (mais on ne sait encore quand) en accès anticipé sur Steam avant un déploiement futur sur PlayStation 5 et Xbox Series.Si le titre maintiendra sa dimension communautaire par la possibilité d'éditer la ville de fond en comble, plusieurs leçons ont été retenues avec en promesses :- Une physique totalement revue- Davantage de fluidité et de brutalité- Retour à une mise en avant de l'urbanisme- IA beaucoup plus aggressive- Un monde ouvert qui apportera davantage d'exploration (façon Forza Horizon)- Plus de variété dans les épreuves- Plus de véhiculesCroisons les doigts, vu quecommesont techniquement morts.