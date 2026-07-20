S.T.A.L.K.E.R. 2 : le chèque Game Pass a rentabilisé à lui-seul l'intégralité du développement

Sorti d'un long chemin de croix (avant un deuxième pour le suivi),a néanmoins atteint la rentabilité en un claquement de doigts, et il n'y aujourd'hui absolument rien de surprenant en découvrant un élément manquant du dossier : le boss de GSC Game World lui-même (Sergiy Grygorovych) vient de révéler que le montant du chèque fourni par Xbox pour le Day One Game Pass était supérieur au budget total du jeu. Peut-être hors marketing certes mais quand même.Une « anecdote » qui appuie un peu plus la folie financière de Xbox ces dernières années avant un sérieux coup d'arrêt car concrètement, on parle donc du financement détourné d'un jeu pour une exclusivité temporaire, en ironisant sur le fait que le jeu était finalement dans un bien meilleur état une fois la version PS5 disponible qu'à ses débuts.Rappelons quand même qu'en dehors du chèque magique, le jeu reste un succès commercial avec plus de 3 millions de ventes (avant même la sortie PS5).