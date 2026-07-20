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S.T.A.L.K.E.R. 2 : le chèque Game Pass a rentabilisé à lui-seul l'intégralité du développement
Sorti d'un long chemin de croix (avant un deuxième pour le suivi), S.T.A.L.K.E.R. 2 a néanmoins atteint la rentabilité en un claquement de doigts, et il n'y aujourd'hui absolument rien de surprenant en découvrant un élément manquant du dossier : le boss de GSC Game World lui-même (Sergiy Grygorovych) vient de révéler que le montant du chèque fourni par Xbox pour le Day One Game Pass était supérieur au budget total du jeu. Peut-être hors marketing certes mais quand même.

Une « anecdote » qui appuie un peu plus la folie financière de Xbox ces dernières années avant un sérieux coup d'arrêt car concrètement, on parle donc du financement détourné d'un jeu pour une exclusivité temporaire, en ironisant sur le fait que le jeu était finalement dans un bien meilleur état une fois la version PS5 disponible qu'à ses débuts.

Rappelons quand même qu'en dehors du chèque magique, le jeu reste un succès commercial avec plus de 3 millions de ventes (avant même la sortie PS5).

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publié le 22/07/2026 à 12:11 par Gamekyo
commentaires (9)
piratees publié le 22/07/2026 à 12:15
bon ben voilà faut arrêté de chier sur le game pass et dire que ça dévalue les jeux, au contraire ça le mes en avant et ça paye le dev. et en plus si le jeu est bon ça fait des vente en plus si l'acheteur veut soutenir les dev
sasquatsch publié le 22/07/2026 à 12:17
Ouais mais ça c'était avant... Ils ont changé de politique depuis lors niveau cachet
altendorf publié le 22/07/2026 à 12:54
piratees
skuldleif publié le 22/07/2026 à 13:03
piratees ils s'inquietent pour la rentabilité de MS comme ils ont fermé bluepoint avec un peu de chance on aura le 80€ only no marché gris no gamepass c'est ce qu'il y a de mieux
negan publié le 22/07/2026 à 13:34
En remerciement ils ont dégager le jeu du XGP une fois qu'il était dans sa meilleure forme.

Ashaa a raison sur beaucoup de chose sur l'aspect trop dépensier de Xbox
nyseko publié le 22/07/2026 à 13:47
skuldleif 90€, on se prendra encore un +10€ sur la prochaine génération parce que les coûts de développement auront augmentés.
grospich publié le 22/07/2026 à 13:53
nyseko Après si les gens achètent des consoles à 1000€, ils sont pas à 10€ près pour un jeu.
stardustx publié le 22/07/2026 à 16:58
alors c'est cool pour les devs, tant mieux pour eux, mais couvrir l'entièreté des frais de développement d'un jeu, développement qui en plus a été ultra long et ultra compliqué, pour sortir dans un état assez foireux, pour le garder un an dans ton catalogue, et pour qu'au final les devs balancent leur plus grosse maj de contenu juste après que le jeu ai quitté le gamepass, je trouve pas que ce soit un move commercial extrêmement smart et rentable

en gros les devs ont laissé le jeu en accès anticipé un an dans le gamepass le temps de le patcher, puis on balancé le contenu de la 1.0 juste après la sortie du gamepass, c'est pas vraiment une belle marque de gratitude pour des gens qui ont financé la totalité de ton jeu

pour couvrir la totalité des frais de dev n'importe quel éditeur leur aurait pris la majorité des revenus du jeu, ainsi que leurs fesses et leurs âmes en plus.

au final c'est pas très étonnant que le gamepass n'ai pas réussi à rapporter autant que ses ambitions
sasquatsch publié le 22/07/2026 à 17:19
Surtout c'est pour combler le manque en volume... Ça part en couilles...
Vivement faire le plein pour rester tranquille 10-15 ans en jeux et après j'aurai l'arthrose dans les doigts et je devrai me connecter au prochain casque htc vive zinqmil 6D connecté par nano fibre direct au cortex... Ou me dire que le jardinage c'est bien plus satisfaisant et reposant :-)
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S.T.A.L.K.E.R. 2
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Nom : S.T.A.L.K.E.R. 2
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : GSC Game World
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X
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