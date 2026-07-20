S.T.A.L.K.E.R. 2 : le chèque Game Pass a rentabilisé à lui-seul l'intégralité du développement
Sorti d'un long chemin de croix (avant un deuxième pour le suivi), S.T.A.L.K.E.R. 2 a néanmoins atteint la rentabilité en un claquement de doigts, et il n'y aujourd'hui absolument rien de surprenant en découvrant un élément manquant du dossier : le boss de GSC Game World lui-même (Sergiy Grygorovych) vient de révéler que le montant du chèque fourni par Xbox pour le Day One Game Pass était supérieur au budget total du jeu. Peut-être hors marketing certes mais quand même.
Une « anecdote » qui appuie un peu plus la folie financière de Xbox ces dernières années avant un sérieux coup d'arrêt car concrètement, on parle donc du financement détourné d'un jeu pour une exclusivité temporaire, en ironisant sur le fait que le jeu était finalement dans un bien meilleur état une fois la version PS5 disponible qu'à ses débuts.
Rappelons quand même qu'en dehors du chèque magique, le jeu reste un succès commercial avec plus de 3 millions de ventes (avant même la sortie PS5).
Ashaa a raison sur beaucoup de chose sur l'aspect trop dépensier de Xbox
en gros les devs ont laissé le jeu en accès anticipé un an dans le gamepass le temps de le patcher, puis on balancé le contenu de la 1.0 juste après la sortie du gamepass, c'est pas vraiment une belle marque de gratitude pour des gens qui ont financé la totalité de ton jeu
pour couvrir la totalité des frais de dev n'importe quel éditeur leur aurait pris la majorité des revenus du jeu, ainsi que leurs fesses et leurs âmes en plus.
au final c'est pas très étonnant que le gamepass n'ai pas réussi à rapporter autant que ses ambitions
Vivement faire le plein pour rester tranquille 10-15 ans en jeux et après j'aurai l'arthrose dans les doigts et je devrai me connecter au prochain casque htc vive zinqmil 6D connecté par nano fibre direct au cortex... Ou me dire que le jardinage c'est bien plus satisfaisant et reposant :-)