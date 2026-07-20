Marathon : présentation du nouveau mode qui réutilisera les bonnes vieilles recettes
Dans la zone rouge depuis un peu trop longtemps, Marathon accueillera d'ici quelques heures l'un des grands espoirs pour un rebond, donc le tout nouveau mode « Vault Breaker » qui ressemble presque à un aveu d'échec : après avoir voulu proposer son propre type d'Extraction Game en PVPVE, Bungie va finalement miser sur du simple PVE feat. mécaniques rogue, à l'instar du populaire Deep Rock Galactic. Mais pourquoi pas après tout.
Voici donc une présentation de la chose en rappelant de nouveau le statut d'essai de ce mode (jusqu'au 4 août) afin de recueillir impressions et critiques de la communauté dans le but d'un déploiement plus massif (et plus riche en contenu) courant septembre.
Ça fera peut-être réfléchir Sony à revenir aux vieilles galettes... heu... recettes !