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Modern Warfare 4 : event COD Next en approche + dates de la bêta ouverte, même sur Switch 2
Par un toujours judicieux sens du timing, c'est au moment où Battlefield 6 compte sur un regain d'audience de part l'arrivée demain de la Saison 4 que Activision vient de nouveau tirer la couverture en lâchant des informations sur le futur Modern Warfare 4.

En vrac, le nouvel event « Call of Duty NEXT » aura lieu le 21 août, date également sélectionnée pour le lancement de la première phase de bêta. Du 21 au 25 août aura en effet lieu la bêta pour tous ceux qui ont précommandé le jeu, tandis que l'accès sera libre pour tous le week-end suivant, même sur Nintendo Switch 2 on nous précise.

La bêta proposera plusieurs modes de jeu (dont le 3V3 et les batailles massives avec chars) ainsi que 19 armes. Davantage de détails seront livrés d'ici-là.
  • Modern Warfare 4 : event COD Next en approche + dates de la bêta ouverte, même sur Switch 2
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publié le 20/07/2026 à 17:30 par Gamekyo
commentaires (3)
negan publié le 20/07/2026 à 17:40
https://c8.alamy.com/compfr/2cgmrr1/rambo-nintendo-entertainment-system-nes-videogame-editorial-a-utiliser-uniquement-2cgmrr1.jpg

Première image de la version NS2 d'ailleurs
shanks publié le 20/07/2026 à 19:26
negan
Quelle indignité.
Alors que cette version se vendra plus que sur Xbox.





(quand même pas non)
negan publié le 20/07/2026 à 19:27
shanks
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Call of Duty : Modern Warfare 4
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Nom : Call of Duty : Modern Warfare 4
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Infinity Ward
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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