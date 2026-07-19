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Modern Warfare 4 : aperçu du nouveau mode Kill Block + une info pour le futur film
Xbox/Activision le sait : pour perdurer (encore plus), Call of Duty se doit de jeter de temps en temps un œil à la concurrence ou plutôt les tendances actuelles. Pour ça qu'il y a eu Warzone, pour cela que Modern Warfare 4 fêtera le retour du mode DMZ/Extraction et pour cela aussi que ce même épisode accueillera le nouveau mode « Kill Block », donc du purement compétitif (3V3 et 10V10) mais avec besoin constant de s'adapter.

En bref, tout se jouera sur une unique map découpée en 3 segments (gauche/droite/centre pour faire simple), dont chacun sera différent à chaque partie et même chaque manche. Le jeu proposera en effet différents « blocs » qui se placeront aléatoirement, et bien entendu, au fur et à mesure du suivi, les développeurs proposeront davantage de blocs et de modes pour y participer.

Sortie prévue le 23 octobre sur tous supports.




Ajoutons pour compléter cet article que le futur film Call of Duty (30 juin 2028 dans les salles) réutilisera sans surprise l'univers et le contexte de la saga Modern Warfare.

L'information a été livrée par le réalisateur et co-scénariste Peter Berg lors d'un panel de la Fanatics Fest.
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publié le 19/07/2026 à 09:34 par Gamekyo
commentaires (2)
ioop publié le 19/07/2026 à 18:21
pas mal l'idée mais ça sera que le solo pour moi, ça sera surement le jeu le moins cher que je vais payer, le prix d'un happy meal
darksly publié le 19/07/2026 à 21:02
J’aimerais bien tester le kill block sur la bêta, pour le reste hors de question que je prenne le jeu, 80€ pour un an de suivi c’est ridicule… en ça la sortie day one sur le gp m’arrangeait bien
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Fiche descriptif
Call of Duty : Modern Warfare 4
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Nom : Call of Duty : Modern Warfare 4
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Infinity Ward
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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