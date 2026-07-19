Final Fantasy XIV Mobile va mourir sans avoir vu l'occident et le Japon

Voilà un jeu dont Square Enix n'aura aucunement besoin de chercher à récupérer les assets pour la préservation du jeu vidéo (et le pognon) :aura vécu à peine plus d'un an avec annonce aujourd'hui d'une fermeture prochaine des serveurs. Les lumières seront précisément éteintes le 30 septembre 2026. Face à cela, l'éditeur ne s'embêtera même pas à porter l'expérience à l'international.Cette version mobile n'était jusque-là disponible qu'en Chine (développée en partenariat avec Tencent) et face à l'opacité du marché, impossible de savoir si l'on parle d'un simple échec commercial, ou d'un nouveau retournement de veste de la part de Tencent qui depuis un moment abandonne progressivement ses investissements avec les japonais et les occidentaux. Square Enix se contente lui de parler d'une rupture de contrat « à l'amiable ».