recherche
News / Blogs
Final Fantasy XIV Mobile va mourir sans avoir vu l'occident et le Japon
Voilà un jeu dont Square Enix n'aura aucunement besoin de chercher à récupérer les assets pour la préservation du jeu vidéo (et le pognon) : Final Fantasy XIV Mobile aura vécu à peine plus d'un an avec annonce aujourd'hui d'une fermeture prochaine des serveurs. Les lumières seront précisément éteintes le 30 septembre 2026. Face à cela, l'éditeur ne s'embêtera même pas à porter l'expérience à l'international.

Cette version mobile n'était jusque-là disponible qu'en Chine (développée en partenariat avec Tencent) et face à l'opacité du marché, impossible de savoir si l'on parle d'un simple échec commercial, ou d'un nouveau retournement de veste de la part de Tencent qui depuis un moment abandonne progressivement ses investissements avec les japonais et les occidentaux. Square Enix se contente lui de parler d'une rupture de contrat « à l'amiable ».

0
Qui a aimé ?
publié le 19/07/2026 à 07:56 par Gamekyo
commentaires (3)
keiku publié le 19/07/2026 à 08:32
L'avenir de 99% des production mobile...
jeanouillz publié le 19/07/2026 à 09:07
C'est celui qui arrive sur Switch 2 avec un abonnement supplémentaire non ?
shanks publié le 19/07/2026 à 09:15
jeanouillz
Non, encore une version à part
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Final Fantasy XIV : A Realm Reborn
33
Ils aiment
Nom : Final Fantasy XIV : A Realm Reborn
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : MMORPG
Autres versions : PlayStation 3 - PlayStation 4
site officiel : http://www.finalfantasyxiv.com/
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo