Bethesda prend enfin la parole sur l'avenir des franchises The Elder Scrolls et Fallout
Bethesda a enfin pris la parole concernant l'avenir de ses principaux RPG, déjà parce qu'il était temps, également pour donner un peu de baume au cœur aux fans après la boucherie Xbox niveau licences et restructurations.
Même si ce n'est pas grand-chose, on vous fait le résumé de tout cela.
Concernant The Elder Scrolls :
- The Elder Scrolls VI est aujourd'hui la priorité « absolue » de Bethesda.
- Zenimax Online débarque en renfort pour aider au développement.
- TES VI (comme Fallout 5) seront sous Creation Engine 3.
- Skyrim a dépassé les 65 millions de ventes.
Concernant Fallout :
- Confirmation officielle de Fallout 3 Remastered.
- De même pour Fallout : New Vegas.
- La boîte rappelle que Obsidian travaille sur un nouvel épisode.
- Fallout 4 a dépassé les 35 millions de ventes.
Concernant Starfield :
- Le jeu continuera d'accueillir de nombreuses choses gratuites dont des missions scénarisées, des améliorations de gameplay et diverses mises à jour.
- 17 millions de joueurs (Game Pass inclus).
- 40 % des joueurs ont profité du mode Créations.
publié le 17/07/2026 à 15:32 par Gamekyo
La boîte rappelle que Obsidian travaille sur un nouvel épisode.
C'est là que j'ai juté !
Mais bon... Remaster... à la Oblivion?.. Avec les mêmes bugs...
Sinon c'est TES6, que j'attends le plus, largement devant Fallout 5. Et surtout après le 4 que j'ai pas aimé
J'ai peur de déballer starfield
- Le jeu continuera d'accueillir de nombreuses choses gratuites dont des missions scénarisées, des améliorations de gameplay et diverses mises à jour.
Prise en charge des claviers azerty sur pc ? non ? toujours pas ?
Par contre faite nous un Avowed 2 please, ou un POE 3, lâchez pas le lore d'Eora
"The Elder Scrolls VI est aujourd'hui la priorité « absolue » de Bethesda" espérons que le jeu ne sente pas la naphtaline, si vraiment il est raté des têtes devront tomber, et pas qu'un peu.
stardustx T'auras le DLSS 5 avant la prise en charge des claviers Azerty
alucardhellsing Enfin de la bonne news
negan franchement New Vegas est top
mattewlogan Ce besoin de toujours taper sur Crimson même quand ce n’est pas le sujet
Au final, il faut emrober la marque, impossible, dans l'état, de la vendre, même à des chinois ou saoudiens, il se peut que personne ne soit vraiment interessé à mettre autant dans une boîte qui a subit autant de shitstorm et restructuration, ça relève de la complication après rachat, personne veut de ça.
Du coup, tu continues à promouvoir, tout comme SENUA, un catalogue de titre, et une fois sortie, ou proche de leur sortie, les bruits de couloir vont laisser les langues se délier et les fuites vont suivre, par des *untel à démissionner* *on nous dit que la marque va aller au plus offrant* etc.
Lorsqu'on voit Obsidian aujourd'hui, je vois pas comment ils peuvent sortir un Fallout du poids de New Vegas, aucune censure, pure liberté et pas toucher au DEI. Bethesda, je reste sur mes gardes, Starfield aurait dû être un accomplissement de maîtrise du genre depuis Morrowind, ils se sont ramassés !
Les remasters, vont avoir leur effet comme TES4 REMASTERED.
XBOX offrira une branche au catalogue lourd, en plus de ABK....le rachat qui aura fait chuter la marque d'une certaine manière...