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Bethesda prend enfin la parole sur l'avenir des franchises The Elder Scrolls et Fallout
Bethesda a enfin pris la parole concernant l'avenir de ses principaux RPG, déjà parce qu'il était temps, également pour donner un peu de baume au cœur aux fans après la boucherie Xbox niveau licences et restructurations.

Même si ce n'est pas grand-chose, on vous fait le résumé de tout cela.

Concernant The Elder Scrolls :

- The Elder Scrolls VI est aujourd'hui la priorité « absolue » de Bethesda.
- Zenimax Online débarque en renfort pour aider au développement.
- TES VI (comme Fallout 5) seront sous Creation Engine 3.
- Skyrim a dépassé les 65 millions de ventes.

Concernant Fallout :

- Confirmation officielle de Fallout 3 Remastered.
- De même pour Fallout : New Vegas.
- La boîte rappelle que Obsidian travaille sur un nouvel épisode.
- Fallout 4 a dépassé les 35 millions de ventes.

Concernant Starfield :

- Le jeu continuera d'accueillir de nombreuses choses gratuites dont des missions scénarisées, des améliorations de gameplay et diverses mises à jour.
- 17 millions de joueurs (Game Pass inclus).
- 40 % des joueurs ont profité du mode Créations.
4
Qui a aimé ?
alucardhellsing, bourbon, ootaniisensei, momotaros
publié le 17/07/2026 à 15:32 par Gamekyo
commentaires (19)
negan publié le 17/07/2026 à 15:36
Je vais profiter des remastered de Fallout pour me mettre à la licence.
alucardhellsing publié le 17/07/2026 à 15:54



La boîte rappelle que Obsidian travaille sur un nouvel épisode.

C'est là que j'ai juté !
apollokami publié le 17/07/2026 à 15:58
On sent quand même qu'un petit brasier a été allumé sous leur séant par Asha
edarn publié le 17/07/2026 à 16:15
Nice, jamais fait le Fallout : New Vegas.

Mais bon... Remaster... à la Oblivion?.. Avec les mêmes bugs...
jenicris publié le 17/07/2026 à 16:15
Fallout : New Vegas pourquoi pas, c'est le meilleur opus, de loin
Sinon c'est TES6, que j'attends le plus, largement devant Fallout 5. Et surtout après le 4 que j'ai pas aimé
sonilka publié le 17/07/2026 à 16:24
J'attends surtout de Bethesda qu'ils évoluent dans leur manière de développer leurs jeux. Starfield a été développé de la meme manière que Oblivion ou Fallout 3. Les memes plans, les memes animations datées, les memes soucis de physique, le meme gameplay rigide, la palanquée de bogues etc. Ils partent de tellement loin.
sasquatsch publié le 17/07/2026 à 16:25
Moi qui n'ai pas fait Vegas et qui ai juste touché au 4 qu' à moitié... Je suis partant
J'ai peur de déballer starfield
stardustx publié le 17/07/2026 à 16:26
Concernant Starfield :

- Le jeu continuera d'accueillir de nombreuses choses gratuites dont des missions scénarisées, des améliorations de gameplay et diverses mises à jour.

Prise en charge des claviers azerty sur pc ? non ? toujours pas ?
zybear publié le 17/07/2026 à 16:34
Obsidian sur un nouveau Fallout

Par contre faite nous un Avowed 2 please, ou un POE 3, lâchez pas le lore d'Eora
sino publié le 17/07/2026 à 16:45
Je me tâte de plus en plus à faire Starfield, si il continue à investir dessus comme ça je vais m'y mettre.

"The Elder Scrolls VI est aujourd'hui la priorité « absolue » de Bethesda" espérons que le jeu ne sente pas la naphtaline, si vraiment il est raté des têtes devront tomber, et pas qu'un peu.
ootaniisensei publié le 17/07/2026 à 17:10
negan Nah je pensais que tu y jouais depuis le 3

stardustx T'auras le DLSS 5 avant la prise en charge des claviers Azerty

alucardhellsing Enfin de la bonne news
ravyxxs publié le 17/07/2026 à 17:14
negan Le 1 et 2 sont les plus hardcore....dans tous les sens du terme, sans censure.
mattewlogan publié le 17/07/2026 à 17:34
On va retourner s’asseoir car il y en a pour un moment … Ils ont dû se dire aussi un jeu comme crimson désert a fait pas mal de ventes et c’est loin d’être un chef-d’œuvre. Donc bon y a peut-être quelque chose encore si on se dépêche
mithrandir publié le 17/07/2026 à 17:37
TESVI a été annoncé il y a tellement longtemps, c'est abusé... malgré tout, ça reste une de mes plus grosses attentes en espérant que je pourrais lui accorder assez de temps de jeu
zekk publié le 17/07/2026 à 17:41
mattewlogan top pour Fallout Obisdian, j’ai hâte

negan franchement New Vegas est top

mattewlogan Ce besoin de toujours taper sur Crimson même quand ce n’est pas le sujet
alucardhellsing publié le 17/07/2026 à 17:47
ootaniisensei
tokito publié le 17/07/2026 à 17:53
J'espère qu'ils auront retenu les leçons du décevant Starfield pour TES
ravyxxs publié le 17/07/2026 à 18:27
Moi je vois ici un rachat lointain de la marque, car qu'importe le titre qui sort, Satya sera jamais satisfait, il le sait, et Asha aussi.


Au final, il faut emrober la marque, impossible, dans l'état, de la vendre, même à des chinois ou saoudiens, il se peut que personne ne soit vraiment interessé à mettre autant dans une boîte qui a subit autant de shitstorm et restructuration, ça relève de la complication après rachat, personne veut de ça.

Du coup, tu continues à promouvoir, tout comme SENUA, un catalogue de titre, et une fois sortie, ou proche de leur sortie, les bruits de couloir vont laisser les langues se délier et les fuites vont suivre, par des *untel à démissionner* *on nous dit que la marque va aller au plus offrant* etc.

Lorsqu'on voit Obsidian aujourd'hui, je vois pas comment ils peuvent sortir un Fallout du poids de New Vegas, aucune censure, pure liberté et pas toucher au DEI. Bethesda, je reste sur mes gardes, Starfield aurait dû être un accomplissement de maîtrise du genre depuis Morrowind, ils se sont ramassés !

Les remasters, vont avoir leur effet comme TES4 REMASTERED.

XBOX offrira une branche au catalogue lourd, en plus de ABK....le rachat qui aura fait chuter la marque d'une certaine manière...
ravyxxs publié le 17/07/2026 à 18:31
Et par DEI je parle surtout de cette tendance à sortir ces jeux comme FH6 avec un doux : OPTION A (Homme) OPTION B (Femme) et nous offrir (obligatoirement) des robes et des ballerines alors qu'on contrôle un homme...ce type de forçage.

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The Elder Scrolls VI
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Nom : The Elder Scrolls VI
Support : PC
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : Bethesda Softworks
Genre : RPG
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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