Bethesda prend enfin la parole sur l'avenir des franchises The Elder Scrolls et Fallout Bethesda prend enfin la parole sur l'avenir des franchises The Elder Scrolls et Fallout

Bethesda a enfin pris la parole concernant l'avenir de ses principaux RPG, déjà parce qu'il était temps, également pour donner un peu de baume au cœur aux fans après la boucherie Xbox niveau licences et restructurations.



Même si ce n'est pas grand-chose, on vous fait le résumé de tout cela.



Concernant The Elder Scrolls :



- The Elder Scrolls VI est aujourd'hui la priorité « absolue » de Bethesda.

- Zenimax Online débarque en renfort pour aider au développement.

- TES VI (comme Fallout 5) seront sous Creation Engine 3.

- Skyrim a dépassé les 65 millions de ventes.



Concernant Fallout :



- Confirmation officielle de Fallout 3 Remastered.

- De même pour Fallout : New Vegas.

- La boîte rappelle que Obsidian travaille sur un nouvel épisode.

- Fallout 4 a dépassé les 35 millions de ventes.



Concernant Starfield :



- Le jeu continuera d'accueillir de nombreuses choses gratuites dont des missions scénarisées, des améliorations de gameplay et diverses mises à jour.

- 17 millions de joueurs (Game Pass inclus).

- 40 % des joueurs ont profité du mode Créations.