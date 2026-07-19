Saber : objectif 2028 pour Star Wars KOTOR Remake et Warhammer 40.000 Space Marine III

Dans un message plutôt transparent sur son compte LinkedIn, même si l'on est plutôt dans un objectif qu'un fait gravé dans le marbre, le chief business officer Steve Allison de Saber Interactive a indiqué l'intention pour l'entreprise de marquer le coup en 2028 avec les lancements conjoints deet un certain remake dePour le premier, on se dit que c'est jouable tant la franchise est devenue l'une des principales priorités de Saber après l'énorme succès du deuxième épisode, tandis que pour l'arlésienne KOTOR, on se dit surtout qu'il serait temps vu qu'en 2028, nous saurons à 7 ans d'écart avec l'annonce initiale (et le bordel qui a suivi). Et dire que Disney souhaite déjà faire un remake du II...