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Saber : objectif 2028 pour Star Wars KOTOR Remake et Warhammer 40.000 Space Marine III
Dans un message plutôt transparent sur son compte LinkedIn, même si l'on est plutôt dans un objectif qu'un fait gravé dans le marbre, le chief business officer Steve Allison de Saber Interactive a indiqué l'intention pour l'entreprise de marquer le coup en 2028 avec les lancements conjoints de Warhammer 40.000 : Space Marine III et un certain remake de Star Wars : Knights of the Old Republic.

Pour le premier, on se dit que c'est jouable tant la franchise est devenue l'une des principales priorités de Saber après l'énorme succès du deuxième épisode, tandis que pour l'arlésienne KOTOR, on se dit surtout qu'il serait temps vu qu'en 2028, nous saurons à 7 ans d'écart avec l'annonce initiale (et le bordel qui a suivi). Et dire que Disney souhaite déjà faire un remake du II...

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bourbon
publié le 19/07/2026 à 10:38 par Gamekyo
commentaires (5)
jenicris publié le 19/07/2026 à 10:53
Il serait temps pour Kotor!
bourbon publié le 19/07/2026 à 12:14
jenicris Effectivement, mais bon vu le développement chaotique, je préfère qu'ils prennent leur temps et fassent une communication propre autour du titre
mooplol publié le 19/07/2026 à 17:17
Fin 2027 ça aurait été top pour une sortie physique dommage
xynot publié le 19/07/2026 à 19:08
Pas de disques alors...
jenicris publié le 19/07/2026 à 19:31
bourbon en espérant un vrai remake et pas un simple remaster
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Warhammer 40.000 : Space Marine II
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Nom : Warhammer 40.000 : Space Marine II
Support : PC
Editeur : Focus Entertainment
Développeur : Saber Interactive
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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