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Marathon : une audience toujours en baisse, et un réalisateur qui fait ses valises
Dans un communiqué fait de bons mots et de langues de bois, le réalisateur Joseph Ziegler annonce abandonner Marathon pour carrément quitter Bungie sans préciser où il compte poser ses valises pour l'avenir. Il est remplacé par son adjoint Del Chafe III.

Quelques mots qui permettent de rappeler le passage en zone rouge du jeu, au moins sur Steam, avec des pics inférieurs à 5000 joueurs à travers le monde, mais néanmoins l'espoir d'un rebond à venir : du 21 juillet au 4 août sera lancé l'essai à grande échelle du tout nouveau mode « Vault Breaker » qui se débarrassera du compétitif pour offrir une expérience full coop PVE avec de nouvelles mécaniques rogue.

Un essai destiné à recueillir un maximum de retour avant le déploiement d'une version définitive en septembre dans le cadre de la Saison 3.

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publié le 17/07/2026 à 17:52 par Gamekyo
commentaires (14)
shanks publié le 17/07/2026 à 17:54
En résumé, les mecs tentent 30 trucs différents pour se dire à l'arrivée "Bon finalement, on va faire du Deep Rock Galactic".
korou publié le 17/07/2026 à 18:02
Faut arrêter le massacre je pense.
oreillesal publié le 17/07/2026 à 18:09
250 millions ...
De budget
adamjensen publié le 17/07/2026 à 18:12
En même temps, qui sont les fous qui ont réellement cru que ce jeu allait marcher ?
Je l’avais dit dès les premiers chiffres.
newtechnix publié le 17/07/2026 à 18:14
Il faut admettre que le bon temps où un triple AAA pouvait bien marcher est terminé, s'imposer dans une industrie qui est en réalité en crise profonde est une folie.

Certains titres ( qui se compte sur le doigts des deux mains) qui se vendent par palette cache vraiment un gros problème. même pour un gros budget on ne plus s'imaginer vendre le million dans la semaine d'un lancement pire si après quelques mois on tape le million on sort le gif de la bouteille de champagne...alors qu'il faut plusieurs millions pour rentabiliser un jeu.

Ce n'est pas pour rien que même des gros titres ne se vendent même plus assez... quand certains titres ont accaparé le temps de disponibilité des joueurs. Avant tu terminais un jeu et quelques fois tu pouvais le relancer, aujourd'hui certains jeux t'enchainent et te garde plusieurs mois voir des années...

L'idée des récompenses et trophées pour avoir terminé un jeu genre à 100% est débile... tout comme le NG+ n'apporte que trop rarement un intérêt... libérez les joueurs!
ravyxxs publié le 17/07/2026 à 18:33
korou Y a aucun massacre, BUNGIE aujourd'hui survi grâce à Destiny 2 qui défonce ARC RAIDERS en terme d'audience

Y a rien qui va !! Et Sony qui veut pas d'un Destiny 3 mais qui parle de pas lâcher l'affaire avec les GAAS décidément cette industrie, une sacré mascarade..
tripy73 publié le 17/07/2026 à 18:39
shanks adamjensen : les mecs sont au bout du bout, même les gars de la communauté en sont réduit à créer un événement pour demander aux joueurs de se réunir une semaine pour montrer que le jeu n'est pas mort...

Sans parler des groupes discord dédiés à Destiny où il y a des publications automatique pour dire aux gens de rejoindre le Discord Marathon
matarise publié le 17/07/2026 à 18:44
adamjensen la DA du jeux a grandement contribué a détruire le jeux malheureusement
sasquatsch publié le 17/07/2026 à 18:49
matarise a fond, pas du tout accrocheur même si graphiquement très osé et hors du commun... Mais pas accrocheur pour attirer les millions de joueurs
adamjensen publié le 17/07/2026 à 18:53
tripy73
Ils sont désespérés.

matarise
C'est clair.
supasaiyajin publié le 17/07/2026 à 19:12
De vrais branquignols chez Sony.
mrvince publié le 17/07/2026 à 19:46
On nous a pourtant promis un peu partout que ca allait être un succes monstre
zoske publié le 17/07/2026 à 19:56
shanks un peu comme Fortnite qui est passé du mode orde à battleroyal... On connait l'histoire après.
Donc vaut mieux essayer que de ne rien faire je pense
keiku publié le 17/07/2026 à 20:30
Qui sérieusement s'attendait a une autre conclusion ?
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Marathon
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Nom : Marathon
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Bungie
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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