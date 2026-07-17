Marathon : une audience toujours en baisse, et un réalisateur qui fait ses valises

Dans un communiqué fait de bons mots et de langues de bois, le réalisateur Joseph Ziegler annonce abandonnerpour carrément quitter Bungie sans préciser où il compte poser ses valises pour l'avenir. Il est remplacé par son adjoint Del Chafe III.Quelques mots qui permettent de rappeler le passage en zone rouge du jeu, au moins sur Steam, avec des pics inférieurs à 5000 joueurs à travers le monde, mais néanmoins l'espoir d'un rebond à venir : du 21 juillet au 4 août sera lancé l'essai à grande échelle du tout nouveau mode « Vault Breaker » qui se débarrassera du compétitif pour offrir une expérience full coop PVE avec de nouvelles mécaniques rogue.Un essai destiné à recueillir un maximum de retour avant le déploiement d'une version définitive en septembre dans le cadre de la Saison 3.