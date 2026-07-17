Marathon : une audience toujours en baisse, et un réalisateur qui fait ses valises
Dans un communiqué fait de bons mots et de langues de bois, le réalisateur Joseph Ziegler annonce abandonner Marathon
pour carrément quitter Bungie sans préciser où il compte poser ses valises pour l'avenir. Il est remplacé par son adjoint Del Chafe III.
Quelques mots qui permettent de rappeler le passage en zone rouge du jeu, au moins sur Steam, avec des pics inférieurs à 5000 joueurs à travers le monde, mais néanmoins l'espoir d'un rebond à venir : du 21 juillet au 4 août sera lancé l'essai à grande échelle du tout nouveau mode « Vault Breaker » qui se débarrassera du compétitif pour offrir une expérience full coop PVE avec de nouvelles mécaniques rogue.
Un essai destiné à recueillir un maximum de retour avant le déploiement d'une version définitive en septembre dans le cadre de la Saison 3.
publié le 17/07/2026 à 17:52 par Gamekyo
De budget
Je l’avais dit dès les premiers chiffres.
Certains titres ( qui se compte sur le doigts des deux mains) qui se vendent par palette cache vraiment un gros problème. même pour un gros budget on ne plus s'imaginer vendre le million dans la semaine d'un lancement pire si après quelques mois on tape le million on sort le gif de la bouteille de champagne...alors qu'il faut plusieurs millions pour rentabiliser un jeu.
Ce n'est pas pour rien que même des gros titres ne se vendent même plus assez... quand certains titres ont accaparé le temps de disponibilité des joueurs. Avant tu terminais un jeu et quelques fois tu pouvais le relancer, aujourd'hui certains jeux t'enchainent et te garde plusieurs mois voir des années...
L'idée des récompenses et trophées pour avoir terminé un jeu genre à 100% est débile... tout comme le NG+ n'apporte que trop rarement un intérêt... libérez les joueurs!
Y a rien qui va !! Et Sony qui veut pas d'un Destiny 3 mais qui parle de pas lâcher l'affaire avec les GAAS décidément cette industrie, une sacré mascarade..
Sans parler des groupes discord dédiés à Destiny où il y a des publications automatique pour dire aux gens de rejoindre le Discord Marathon
Ils sont désespérés.
matarise
C'est clair.
Donc vaut mieux essayer que de ne rien faire je pense