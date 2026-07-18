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Assassin's Creed : Black Flag Resynced confirme sa percée avec 3 millions de VENTES
C'est toute la différence avec Assassin's Creed Shadows en simple exemple : quand on a un succès bien concret, on ne base pas ses communiqués sur des chiffres bidons comme « le nombre de joueurs » ou « les milliards de PNJ tués ». On parle ventes. Tout simplement.

Et contrairement au précité, Ubisoft ne se fait pas prier cette fois pour vanter le carton d'Assassin's Creed : Black Flag Resynced en indiquant que son remake a dépassé les 3 millions de ventes en 9 jours, une performance que n'avait pas connu la franchise depuis longtemps.

Pour fêter cela, un mode NG+ débarquera prochainement en MAJ gratuite, pour ceux qui trouvent de l'intérêt à ce genre de mode dans ce genre de jeu.

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publié le 18/07/2026 à 09:29 par Gamekyo
commentaires (11)
sasquatsch publié le 18/07/2026 à 09:40
Ça évite de virer 10000 employés au lieu de 5000
taiko publié le 18/07/2026 à 10:03
J'avais l'impression que la franchise faisait beaucoup mais genre beaucoup plus de vente avant.
masharu publié le 18/07/2026 à 10:04
Pas mal la version censurée et "modernisée" pour les benjamins du gaming.
grospich publié le 18/07/2026 à 10:09
taiko C'est que sur 9 jours, ça va encore bien se vendre dans le temps.
kevinmccallisterrr publié le 18/07/2026 à 10:12
negan publié le 18/07/2026 à 10:16
De bonne augure pour AC Ezio Trilogie Resynced
link571 publié le 18/07/2026 à 10:19
Tellement mérité ! Ils ont fait un excellent taff sur ce remake
sandman publié le 18/07/2026 à 10:50
comme quoi, pourquoi se casser le cul à faire un nouveau jeu alors qu'en rajoutant 3 polygones à un vieux jeu tu fais bien plus de ventes...
Après c'est la faute des joueurs, ils sont prêts à tout acheter, c'est leur AC favori, dans 5 ans y'aura une version remake et tout le monde va l'acheter aussi...
22 publié le 18/07/2026 à 11:03
masharu censuré ??
syfer publié le 18/07/2026 à 11:17
C'est marrant ils étaient pas aussi parlant quand il s'agissait de communiquer les ventes de Shadows, un soit disant succès retentissant
oreillesal publié le 18/07/2026 à 11:39
Ouch! La claque pour Shadow, el famoso "succès retentissant"

Je ne citerai pas le dictons outre atlantique bien connu, mais ça fait plaisir

Concernant le jeu, déjà fait la superior version il y a 10 ans.
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Fiche descriptif
Assassin's Creed : Black Flag Resynced
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Nom : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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