Assassin's Creed : Black Flag Resynced confirme sa percée avec 3 millions de VENTES
C'est toute la différence avec Assassin's Creed Shadows en simple exemple : quand on a un succès bien concret, on ne base pas ses communiqués sur des chiffres bidons comme « le nombre de joueurs » ou « les milliards de PNJ tués ». On parle ventes. Tout simplement.
Et contrairement au précité, Ubisoft ne se fait pas prier cette fois pour vanter le carton d'Assassin's Creed : Black Flag Resynced en indiquant que son remake a dépassé les 3 millions de ventes en 9 jours, une performance que n'avait pas connu la franchise depuis longtemps.
Pour fêter cela, un mode NG+ débarquera prochainement en MAJ gratuite, pour ceux qui trouvent de l'intérêt à ce genre de mode dans ce genre de jeu.
Après c'est la faute des joueurs, ils sont prêts à tout acheter, c'est leur AC favori, dans 5 ans y'aura une version remake et tout le monde va l'acheter aussi...
Je ne citerai pas le dictons outre atlantique bien connu, mais ça fait plaisir
Concernant le jeu, déjà fait la superior version il y a 10 ans.