Assassin's Creed : Black Flag Resynced confirme sa percée avec 3 millions de VENTES

C'est toute la différence avecen simple exemple : quand on a un succès bien concret, on ne base pas ses communiqués sur des chiffres bidons comme « le nombre de joueurs » ou « les milliards de PNJ tués ». On parle ventes. Tout simplement.Et contrairement au précité, Ubisoft ne se fait pas prier cette fois pour vanter le carton d'en indiquant que son remake a dépassé les 3 millions de ventes en 9 jours, une performance que n'avait pas connu la franchise depuis longtemps.Pour fêter cela, un mode NG+ débarquera prochainement en MAJ gratuite, pour ceux qui trouvent de l'intérêt à ce genre de mode dans ce genre de jeu.