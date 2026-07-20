La réponse de DC Comics à Marvel Tokon, et elle n'est pas fameuse

Dans les salles obscures, Marvel reprend peu à peu la forme avec plusieurs succès et deux gros films cette année, pendant que DC est en train de se prendre une claque magistrale dans la mâchoire avecdont les chiffres aux box office sont actuellement 40 % moindres que(plus gros échec du MCU pourtant).Un parallèle que l'on retrouve dans le domaine de la baston car alors qu'on se prépare à accueillir(PC/PS5), DC offre sa réponse avec(déjà, le titre…), un simple F2P pour le monde du mobile. Voilà.Si ça vous intéresse, vous pourrez vous pré-enregistreret ça sortira apparemment bientôt, avec 19 persos au lancement et 1 nouveau chaque mois. Notons tout de même une pointe d'originalité avec la présence de Constantine.