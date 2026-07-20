La réponse de DC Comics à Marvel Tokon, et elle n'est pas fameuse
Dans les salles obscures, Marvel reprend peu à peu la forme avec plusieurs succès et deux gros films cette année, pendant que DC est en train de se prendre une claque magistrale dans la mâchoire avec Supergirl dont les chiffres aux box office sont actuellement 40 % moindres que The Marvels (plus gros échec du MCU pourtant).
Un parallèle que l'on retrouve dans le domaine de la baston car alors qu'on se prépare à accueillir Marvel Tokon : Fighting Souls (PC/PS5), DC offre sa réponse avec DCKO (déjà, le titre…), un simple F2P pour le monde du mobile. Voilà.
Si ça vous intéresse, vous pourrez vous pré-enregistrer à cette adresse et ça sortira apparemment bientôt, avec 19 persos au lancement et 1 nouveau chaque mois. Notons tout de même une pointe d'originalité avec la présence de Constantine.
Mais bordel ils ont Injustice pour faire ça...
The Marvels avaient engrangé 206 millions pour un budget officiel de 274 millions de $ ( mais serait de 378 millions et budget marketing inclus 478 millions) ...en gros une grosse claque à l'empire de Mickey.
Supergirl sa carrière au cinéma est déjà terminée avec seulement 121 millions récoltés pour un budget officiel de 170 millions (donc sans doute bien plus)...et avec 120 millions de campagne marketing ...au total officiellement 290 millions (donc sans doute bien plus).
Une grosse claque quand même pour Warner même si moindre la mauvaise situation financière de Warner va moins bien encaisser que Disney.
Mais cela reste un gros revers car en fait cela fait partie intégrante du nouveau projet DCU qui prend donc le chemin du fiasco...après un premier Superman qui a très moyennement marché, ce dernier Supergirl sonne bientôt la fin de la récré.
CONCLUSION les super héros ne sont plus bankable. Seul Spiderman et Batman ont encore une vraie côte auprès du public d'où le pied de nez à James Gunn qui n'a pas eu le pouvoir nécessaire pour faire annuler le second Batman de Pattison (qui ne sera pas lié à son DCU). pas futefute le Gunn (et Warner)...le poids de Warner c'est Batman et de loin, partir sur la base Superman comme centre de gravité est une terrible erreur.