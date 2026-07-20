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Les infos flash du 20/07/2026
Comme chaque jour où presque, retrouvez dans ce type d'articles un condensé des brèves qui ne méritent pas plus de quelques lignes. Pas forcément moins importantes que le reste, et peut-être même que l'on reviendra sur certaines lorsque l'occasion se présentera.


Les brèves du 20/07/2026 :

- Insomniac étant occupé pour les 1000 ans à venir sur du Marvel, l'avenir de Ratchet & Clank passera en attendant sur mobile (su-per) et sachez que Ranger Rumble est suffisamment avancé pour que les pré-inscriptions soient ouvertes (à cette adresse) avec comme de coutume divers bonus en fonction de l'audience. On parle d'un shooter F2P essentiellement en arène PVP mais avec des modes annexes dont du BR et de la Horde coop. De toute façon c'est ça ou rien.

- Suite au succès surprise de Unhinged sur Netflix (une expérience interactive d'environ 1h où votre télécommande est la manette), le responsable narratif Sean Krankel déclare auprès de GamesIndustry vouloir une démocratisation de ce genre d'expérience pour que d'ici un an ou deux « Jouer une histoire ne paraisse plus bizarre » aux yeux du grand public.

- Tout comme Onimusha : Way of the Sword avant lui (désormais 4 septembre), Hot Wheels : Infinite Rush abandonne la date du 24 septembre pour s'avancer au 10, et même dès le 7 si vous précommandez ce nouveau jeu.

- Square Enix fête avec une vidéo les 25 ans de Final Fantasy X, l'occasion de rappeler que la vieille compile X & X-2 HD arrivera ce jeudi sur Nintendo Switch 2.







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mwaka971
publié le 20/07/2026 à 05:45 par Gamekyo
commentaires (8)
taiko publié le 20/07/2026 à 05:59
Tu devrais mettre un titre à chaque brève pour pouvoir lire juste ce qui nous intéresse.
keiku publié le 20/07/2026 à 06:03
taiko il y a 3 a 5 ligne par brève, faut pas forcer non plus
taiko publié le 20/07/2026 à 06:38
keiku je parlais à Shanks. Je n'avais pas besoin de ton jugement.
shanks publié le 20/07/2026 à 06:40
taiko
Ouais enfin il n'a pas totalement tort. Ce format est justement fait pour éviter de tartiner, t'as même pas encore avalé un dixième de ton café que t'as fini, courage
maxx publié le 20/07/2026 à 06:45
Insomniac a un Ratchet en préparation d'après les leaks et si les plans n'ont pas changé. Le jeu semblait d'ailleurs très ambitieux. Ce jeu mobile est peut-être une manière de refaire parler de la licence avant la suite (même si ces jeux mobiles sont toujours des échecs).
taiko publié le 20/07/2026 à 06:57
shanks Ce n'est évidemment pas pour la longueur du texte mais pour la lisibilité. Enfin soit...
shining publié le 20/07/2026 à 07:00
flemme de faire un article si certain veulent , leak de missing link de kingdom hearts une video : https://www.youtube.com/watch?v=eh39IsjmvNo
djfab publié le 20/07/2026 à 08:40
maxx : à mon avis dans les leaks il y avait beaucoup trop de jeux pour que tout sorte vraiment. Par exemple je sens que Venom ne sortira pas, même le jeu X-Men possible qu'ils soient revenu dessus parce que ça ferait trop. A voir s'ils arrivent à nous faire un nouveau Ratchet pour le PS6, je pense que ça c'est au mieux !
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