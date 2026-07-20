Les infos flash du 20/07/2026

Comme chaque jour où presque, retrouvez dans ce type d'articles un condensé des brèves qui ne méritent pas plus de quelques lignes. Pas forcément moins importantes que le reste, et peut-être même que l'on reviendra sur certaines lorsque l'occasion se présentera.Les brèves du 20/07/2026 :- Insomniac étant occupé pour les 1000 ans à venir sur du Marvel, l'avenir depassera en attendant sur mobile (su-per) et sachez queest suffisamment avancé pour que les pré-inscriptions soient ouvertes () avec comme de coutume divers bonus en fonction de l'audience. On parle d'un shooter F2P essentiellement en arène PVP mais avec des modes annexes dont du BR et de la Horde coop. De toute façon c'est ça ou rien.- Suite au succès surprise desur Netflix (une expérience interactive d'environ 1h où votre télécommande est la manette), le responsable narratif Sean Krankel déclare auprès de GamesIndustry vouloir une démocratisation de ce genre d'expérience pour que d'ici un an ou deux « Jouer une histoire ne paraisse plus bizarre » aux yeux du grand public.- Tout commeavant lui (désormais 4 septembre),abandonne la date du 24 septembre pour s'avancer au 10, et même dès le 7 si vous précommandez ce nouveau jeu.- Square Enix fête avec une vidéo les 25 ans de, l'occasion de rappeler que la vieille compilearrivera ce jeudi sur Nintendo Switch 2.