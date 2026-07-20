Battlefield : petit tour d'horizon de la Saison 4 + collaboration avec Top Gun

Demain, à 13h00 heure FR, sera déployée la Saison 4 deavec sa large mise en avant des batailles navales autant dans le jeu principal que le mode BR, et en prime une collaboration surprise avecentre autres choses que l'on va vous résumer ci-dessous en plus de cette vidéo de présentation.21 juillet :- Nouvelle map et retour du mode Guerre Navale.- Nouveau véhicule : le bateau de patrouille RCB-90.- Diverses améliorations et équilibrage.- Ajout du bateau 7.7m NSW pour le mode REDSEC.- 3 nouvelles armes et 2 accessoires.18 août :- Lancement de la collaboration avec(avec 2 modes dédiés).- Retour de la map Wake Island.- Extension de la carte Récif de Tsuru.- Nouveau mode « Offensive Porte-Avions ».- 1 nouvelle arme et 2 accessoires.- Lobby personnalisés.- Mode 100 % survie aérienne en REDSEC.D'autres ajouts sont enfin à prévoir le 15 septembre avec un nouvel event, du neuf pour le Battlefield Portal ou encore le Proximity Chat en Labs.