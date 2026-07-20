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Battlefield : petit tour d'horizon de la Saison 4 + collaboration avec Top Gun
Demain, à 13h00 heure FR, sera déployée la Saison 4 de Battlefield 6 avec sa large mise en avant des batailles navales autant dans le jeu principal que le mode BR, et en prime une collaboration surprise avec Top Gun entre autres choses que l'on va vous résumer ci-dessous en plus de cette vidéo de présentation.

21 juillet :

- Nouvelle map et retour du mode Guerre Navale.
- Nouveau véhicule : le bateau de patrouille RCB-90.
- Diverses améliorations et équilibrage.
- Ajout du bateau 7.7m NSW pour le mode REDSEC.
- 3 nouvelles armes et 2 accessoires.

18 août :

- Lancement de la collaboration avec Top Gun (avec 2 modes dédiés).
- Retour de la map Wake Island.
- Extension de la carte Récif de Tsuru.
- Nouveau mode « Offensive Porte-Avions ».
- 1 nouvelle arme et 2 accessoires.
- Lobby personnalisés.
- Mode 100 % survie aérienne en REDSEC.

D'autres ajouts sont enfin à prévoir le 15 septembre avec un nouvel event, du neuf pour le Battlefield Portal ou encore le Proximity Chat en Labs.

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mrponey
publié le 20/07/2026 à 06:52 par Gamekyo
commentaires (4)
maxx publié le 20/07/2026 à 07:26
Ouuhhhh le retour de Wake Island je suis très chaud! Et le mode offensive porte avion, ça sent le mode qui pourrait rappeler le mode Titan de 2142 ou encore l'un des modes de Battlefront 2 en plusieurs étapes où on passait d'un combat au sol a un combat dans le vaisseau ennemi.

Curieux de voir cette nouvelle map navale aussi!

J'aime beaucoup ces modes là
wickette publié le 20/07/2026 à 08:18
J’aime bien BF6, je trouve que depuis la saison 2 et 3 ils ont apporté pleins d’améliorations et de QoL et le jeu est dans un état plaisant

La saison 4 et la saison 5 légèrement teasée niveau ambition on est un cran au dessus ça fait plaisir, puis wake island quoi

Un mode centré sur les avions avec le contenu top gun ça peut etre marrant
rogeraf publié le 20/07/2026 à 08:31
BF se porte bien (sauf les serveurs pétés de temps en temps mais c'est EA cassé). Ils vont dans le bon sens , avec les rumeurs actuelles de serveur liste a arriver et le retour du bon vieux commander mon Général
Je dépasse les 200 heures de jeu maintenant, hate de la saison 4 mardi
jenicris publié le 20/07/2026 à 10:13
Bien envie de m'y remettre. Ils écoutent les fans c'est chouette!
Gras
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Fiche descriptif
Battlefield 6
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Nom : Battlefield 6
Support : PC
Editeur : Electronic Arts
Développeur : DICE
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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