Ghost Recon : Wildlands de retour sur PS5/XBS, avec un peu de contenu inédit Ghost Recon : Wildlands de retour sur PS5/XBS, avec un peu de contenu inédit

Ubisoft continue de faire ses fonds de tiroirs et comme il n'y a pas si longtemps avec The Division, ce serait bientôt au tour de Ghost Recon : Wildlands de bénéficier d'une réédition sur PlayStation 5 et Xbox Series.



Le titre est en effet il y a quelques jours réapparu sur les stores PS4 & One dans une « Definitive Edition » incluant tout le contenu du suivi, mais un visuel (retiré depuis) mentionne également l'arrivée d'une upgrade sur les consoles actuelles (4K/60FPS) ainsi qu'une mission inédite. Vu que les deux packs bonus de la Definitive Edition sortiront en août, on imagine qu'il en sera de même pour le reste.



Rappelons que selon les indiscrétions d'Insider Gaming, Ubisoft compterait faire de même avec Watch Dogs Legion, là encore avec un peu de contenu neuf.