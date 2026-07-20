Game Pass : les prochains jeux du service

Xbox nous dévoile les prochains élus du service Game Pass avec une liste qui a déjà plus de gueule que celle du début du mois, avec notammentet, à laquelle on ajoutera pour les retardatairesqui peut éventuellement plaire, et enfin en Day One, un petit Extraction Game dont l'originalité sera le cadre heroic-fantasy.Dès le Game Pass Premium :(23 juillet)(4 août)Dès le Game Pass Ultimate :(22 juillet)(23 juillet)(30 juillet)(31 juillet, uniquement PC)(4 août)