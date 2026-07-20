Game Pass : les prochains jeux du service

Xbox nous dévoile les prochains élus du service Game Pass avec une liste qui a déjà plus de gueule que celle du début du mois, avec notamment Halo : Campaign Evolved et Beast of Reincarnation, à laquelle on ajoutera pour les retardataires Hell is Us qui peut éventuellement plaire, et enfin en Day One Mistfall Hunter, un petit Extraction Game dont l'originalité sera le cadre heroic-fantasy.
(Sauf mention contraire, tous les titres concernent également le PC)
Dès le Game Pass Premium :
- Hell is Us (23 juillet)
- Heretic + Hexen (4 août)
Je serais curieux de savoir le montant du chèque Beast of réincarnation
Il apporte quoi de plus par rapport au jeux original ?
Y a de nouvelle quête ou c'est juste le même jeux avec un lifting?