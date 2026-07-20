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Game Pass : les prochains jeux du service
Xbox nous dévoile les prochains élus du service Game Pass avec une liste qui a déjà plus de gueule que celle du début du mois, avec notamment Halo : Campaign Evolved et Beast of Reincarnation, à laquelle on ajoutera pour les retardataires Hell is Us qui peut éventuellement plaire, et enfin en Day One Mistfall Hunter, un petit Extraction Game dont l'originalité sera le cadre heroic-fantasy.

(Sauf mention contraire, tous les titres concernent également le PC)

Dès le Game Pass Premium :

- Hell is Us (23 juillet)
- Heretic + Hexen (4 août)

Dès le Game Pass Ultimate :

- Shift at Midnight (22 juillet)
- Halo Campaign Evolved (23 juillet)
- Mistfall Hunter (30 juillet)
- Corsair Cove (31 juillet, uniquement PC)
- Beast of Reincarnation (4 août)







4
Qui a aimé ?
junaldinho, link49, idd, goldmen33
publié le 21/07/2026 à 13:54 par Gamekyo
commentaires (9)
skuldleif publié le 21/07/2026 à 14:06
Super fournée
rasalgul publié le 21/07/2026 à 14:22
Parfait
mattewlogan publié le 21/07/2026 à 14:28
C’est un bon mois
Je serais curieux de savoir le montant du chèque Beast of réincarnation
junaldinho publié le 21/07/2026 à 14:37
Je me refait Halo et j'enchaîne avec Beast of Réincarnation. Heretic et Hexen ce sera vite fait pour se remémorer des souvenirs. Très bon mois
supasaiyajin publié le 21/07/2026 à 15:32
Il y a encore moyen d'avoir le game pass PC à pas cher ?
darkwii publié le 21/07/2026 à 16:28
Je vais rallumer ma Xbox moi mais d'abord je fini assassin screed blag flag
skuldleif publié le 21/07/2026 à 17:08
supasaiyajin oui 4€
cyr publié le 21/07/2026 à 17:12
darkwii le remaster?

Il apporte quoi de plus par rapport au jeux original ?

Y a de nouvelle quête ou c'est juste le même jeux avec un lifting?
kisukesan publié le 21/07/2026 à 19:13
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Fiche descriptif
Halo : Campaign Evolved
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Nom : Halo : Campaign Evolved
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Halo Studios
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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