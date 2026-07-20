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USA : la Nintendo Switch 2 démarre son Année 2 avec un recul de 80% des ventes
Avec une configuration de sortie particulière (juin au lieu de novembre), difficile pour la Nintendo Switch 2 de faire mieux que le mois de son lancement il y a un an, encore plus quand il brisait tous les records. La console accuse donc aux USA un lourd -79 % en revenus pour le premier mois de son « Année 2 », et difficile encore d'imaginer un rebond rapide (malgré Ocarina of Time Remake) avec une hausse de prix à venir.

- La PS5 perd 29 % de revenus par rapport à 2025
- Pour d'obscures raisons, la Xbox Series double ses revenus

Sur le software, UFC 6 est la meilleure vente US de juin, suivi par le phénomène Meccha Chameleon, tandis que Star Fox prend la 4e place, ce qui est correcte pour la licence, encore plus sans inclure la part du dématérialisé.


LE TOP 10 US DE 2026 :
(Sans chiffres numériques pour Nintendo)

1. Resident Evil Requiem
2. Crimson Desert
3. 007 First Light (+ 1)
4. MLB The Show 26 (- 1)
5. Forza Horizon 6
6. LEGO Batman : Legacy of the Dark Night (+ 1)
7. Tomodachi Life (+ 1)
8. Pokopia (-2)
9. WWE 2K26 (=)
10. NBA 2K26 (+1)
3
Qui a aimé ?
aeris201, kisukesan, link49
publié le 22/07/2026 à 13:40 par Gamekyo
commentaires (23)
shanks publié le 22/07/2026 à 13:50
En estimation large, ça donnerait entre 300 et 400.000 ventes de Switch 2.

Pour comparo, en mars 2018 (un an après la sortie de la console), la Switch 1 faisait plus d'1 million.
heracles publié le 22/07/2026 à 13:57
Prix constamment en hausse dans les services et les produits de consommation... même aux USA c'est la merde. Mais c'est un problème mondial
hypermario publié le 22/07/2026 à 14:05
heracles
grospich publié le 22/07/2026 à 14:06
Bizarre, j'aurais pensé à un rebond avant l'augmentation du prix en septembre.
bignstarfox publié le 22/07/2026 à 14:10
Gamekyo qui trouve le bon moment en disant "" C'est bon la Switch 2 ce vend mal"" par rapport a son lancement c'est tout a fait normal, c'est rare ces derniers mois a faire montré le classement des chartz dans le monde par ce que la Switch 2 est première dans la plupart des pays, une fois que la PS5 prendra de temps en temps la première place surtout avec GTA 6, la ça va y aller a refaire montré a remettre les classements dans les articles

Avant il passer souvent par exemple le classement au Japon avec les résultats, Famitsu, mais plus la peine en ce moment quel intérêt, au Japon, la Switch 2 est toujours premiere, "" nous allons attendre que la PS5 passe enfin premier, nous vous ferons un communiqué"" lol

Le monde du jeu vidéo a bien changé au niveau du favoritisme
jenicris publié le 22/07/2026 à 14:10
Normal, avec le contexte économique actuel et ces prix.
C'est valable pour tous les constructeurs
newtechnix publié le 22/07/2026 à 14:16
"- Pour d'obscures raisons, la Xbox Series double ses revenus"

laissant imaginer une manipulation comptable tout simplement
jeanouillz publié le 22/07/2026 à 14:18
C'est étonnant, surtout quand je vois tout le monde se précipiter sur la Switch 2 (et PC) plutôt que la Ps5 a cause de la décision de Sony d'arrêter le physique mais aussi avec les nouveaux packs qu'ils ont sortis... Mais bon, comme l'a dit jenicris l'economie en ce moment (surtout dans le pays de Trump) n'est clairement pas au beau fixe
gamerdome publié le 22/07/2026 à 14:18
"- Pour d'obscures raisons, la Xbox Series double ses revenus"

Ils en ont vendu 4 à la place de 2
jeanouillz publié le 22/07/2026 à 14:20
gamerdome
En vrai je pense que certains américains se procure une xbox en prévision de GTA 6, surtout avec la précommande qui a démarrée.
fiveagainstone publié le 22/07/2026 à 14:27
Par rapport au lancement donc ? C'est assez logique.
mattewlogan publié le 22/07/2026 à 14:47
Après faudrait regarder les revenus Xbox s’ils étaient très bas Ça peut expliquer
cyr publié le 22/07/2026 à 14:49
shanks entre 300 et 400 milles pour 1 mois? C'est pas degueu vu le planning de sortie...

Va essayer de vendre 1 console 500€ avec yoshi ou splatoon rider...

Bon courage
riddler publié le 22/07/2026 à 14:58
newtechnix
Ben Forza 6. Une exclue qui fait vendre des consoles… monde de dingues
janosaudron publié le 22/07/2026 à 15:52
C'est quoi ces analyses sans queue ni tête ?

La Switch 2 est en baisse de 79 %... d'accord, mais par rapport à quoi ? Au mois précédent ? À son lancement ? Aux fêtes de fin d'année ? La PS5 recule de 29 % par rapport à quoi exactement ? À l'ensemble de l'année 2025, au même trimestre l'an dernier ou au trimestre précédent ? Et la Xbox a doublé ses chiffres... par rapport à quelle période ?

La Switch 2 n'existait même pas au début de 2025. Si la comparaison est faite entre le début de 2026 et les ventes de Noël 2025, ou avec la période de lancement, ça n'a aucun sens.

Et surtout, où sont les chiffres bruts pour mettre tout ça en perspective ?

Dire que PlayStation fait -29 % d'un trimestre à l'autre n'a rien d'exceptionnel si on compare un trimestre des fêtes à un trimestre plus calme. Et si PlayStation perd 29 % sur 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça reste largement supérieur à une Xbox qui ferait +100 % en partant de seulement 2 milliards.

Sans préciser les périodes de comparaison ni donner les chiffres absolus pour contextualiser, ces pourcentages ne valent pas grand-chose.
cail2 publié le 22/07/2026 à 16:21
riddler
Comme FH6 c'est la seule exclue potable de Microsoft, tout le monde y joue sur PC. L'explication la plus plausible est celle de gamerdome. Mais parmi ces 4 ventes, une personne s'est trompée de console ("mamie je t'avais dit une playstation 5 !")et a demandé un remboursement donc les projections de 2027 sont pour le moment négatives.
51love publié le 22/07/2026 à 16:34
Les consoles vont mourrir
wickette publié le 22/07/2026 à 17:05
En même temps, les jeux ne sont pas vraiment passionnants, ça manque d'ambitions, le MK World est un petard mouillé et c'est pas starfox ou kirby qui va changer la donne.

Ils veulent réussir, faut mettre les moyens, c'est tout, fini la faineantise, c'est pas Splatoon Raiders non plus qui va aider. Le reveil sera rude pour Nintendo mais necessaire à un moment, c'est pas que Pokemon et Animal Crossing à un moment faut un peu plus de moyens ailleurs aussi

51love
L'IA est en train de faire du mal à pleins d'industries oui. La pénurie de composants touche tout, de Apple à Nintendo.
jobiwan publié le 22/07/2026 à 17:11
Avec une configuration de sortie particulière (juin au lieu de novembre),

Il y a un texte de loi qui décrète que la sortie mondiale d'une console doit se faire obligatoirement au mois de Novembre ?
Un produit sort quand bon lui semble donc il n'y a aucune particularité! Et pour rappel, la Switch 1 est sortie en mars... La 3DS, Février/Mars. La DS en Europe, mars.
jobiwan publié le 22/07/2026 à 17:19
janosaudron Les gens n'ont toujours pas compris que les pourcentages ne représentent que dalle tant qu'en face tu ne mets pas un chiffre quantifiable.

De plus, on parle de revenus donc je présume que s'il y a une campagne de promotion/soldes, la logique voudrait qu'il y a moins de revenus qui rentrent dans les caisses.
Et point à souligner, n'oublions pas que Nintendo s'est fait rembourser de la taxe douanière.
ziggourat publié le 22/07/2026 à 18:03
Ça va être compliqué, même pour Nintendo. Le marché des consoles continuent sa descente. Après sa manque encore de grosses sorties de jeux bankable sur Switch 2, on verra si les chiffres vont redécoller avec la sortie de OOT Remake et des mastodontes à venir comme Mario 3D, Animal Crossing ou Smash Bros (s'il existe)

Mais bon, la période risque d'être globalement morose pour tout le monde.
bignstarfox publié le 22/07/2026 à 18:45
wickette
Nintendo en 1 ans c'est 80 millions de leur propre jeu vendu encore donc 50 millions sur Switch 2, donc faut vraiment pas t'inquiéter pour eux, c'est encore le conducteur qui a vendu le plus de jeux sur 1 an,
Pour Splatoon Raiders, c'est un jeu qui a l'habitude de ce vendre très bien ( Splatoon 2, 15 millions de ventes) Splatoon 3, 14 millions de ventes) donc ça va, Nintendo sort des jeu différents et diversifié qui plai au public, pas besoin de plus, 22 millions de Switch 2 vendu sur 1 ans, il a pire quand même, sur 12 mois ça reste encore la console la plus vendu de tout les temps, il n'a pas de raison de s'inquiéter
Sachant qu'il a encore plein d'exclusivité qui arrive qui fera vendre des consoles,
Fire Embem Fotune, Xénoblade genesis, The Dusblock, Et bien sûr un Zelda ocarina of time qui ça faire vendre beaucoup de Switch 2 a la fin de l'année, il n'a pas de raison de s'inquiéter
jackfrost publié le 22/07/2026 à 19:39
Ça va augmenter pour la Switch 2 avec la pub que fait Sony en ce moment, une bénédiction.
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