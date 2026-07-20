USA : la Nintendo Switch 2 démarre son Année 2 avec un recul de 80% des ventes
Avec une configuration de sortie particulière (juin au lieu de novembre), difficile pour la Nintendo Switch 2 de faire mieux que le mois de son lancement il y a un an, encore plus quand il brisait tous les records. La console accuse donc aux USA un lourd -79 % en revenus pour le premier mois de son « Année 2 », et difficile encore d'imaginer un rebond rapide (malgré Ocarina of Time Remake) avec une hausse de prix à venir.
- La PS5 perd 29 % de revenus par rapport à 2025
- Pour d'obscures raisons, la Xbox Series double ses revenus
Sur le software, UFC 6 est la meilleure vente US de juin, suivi par le phénomène Meccha Chameleon, tandis que Star Fox prend la 4e place, ce qui est correcte pour la licence, encore plus sans inclure la part du dématérialisé.
LE TOP 10 US DE 2026 :
(Sans chiffres numériques pour Nintendo)
1. Resident Evil Requiem
2. Crimson Desert
3. 007 First Light (+ 1)
4. MLB The Show 26 (- 1)
5. Forza Horizon 6
6. LEGO Batman : Legacy of the Dark Night (+ 1)
7. Tomodachi Life (+ 1)
8. Pokopia (-2)
9. WWE 2K26 (=)
10. NBA 2K26 (+1)
publié le 22/07/2026 à 13:40 par Gamekyo
Pour comparo, en mars 2018 (un an après la sortie de la console), la Switch 1 faisait plus d'1 million.
Avant il passer souvent par exemple le classement au Japon avec les résultats, Famitsu, mais plus la peine en ce moment quel intérêt, au Japon, la Switch 2 est toujours premiere, "" nous allons attendre que la PS5 passe enfin premier, nous vous ferons un communiqué"" lol
Le monde du jeu vidéo a bien changé au niveau du favoritisme
C'est valable pour tous les constructeurs
laissant imaginer une manipulation comptable tout simplement
Ils en ont vendu 4 à la place de 2
En vrai je pense que certains américains se procure une xbox en prévision de GTA 6, surtout avec la précommande qui a démarrée.
Va essayer de vendre 1 console 500€ avec yoshi ou splatoon rider...
Bon courage
Ben Forza 6. Une exclue qui fait vendre des consoles… monde de dingues
La Switch 2 est en baisse de 79 %... d'accord, mais par rapport à quoi ? Au mois précédent ? À son lancement ? Aux fêtes de fin d'année ? La PS5 recule de 29 % par rapport à quoi exactement ? À l'ensemble de l'année 2025, au même trimestre l'an dernier ou au trimestre précédent ? Et la Xbox a doublé ses chiffres... par rapport à quelle période ?
La Switch 2 n'existait même pas au début de 2025. Si la comparaison est faite entre le début de 2026 et les ventes de Noël 2025, ou avec la période de lancement, ça n'a aucun sens.
Et surtout, où sont les chiffres bruts pour mettre tout ça en perspective ?
Dire que PlayStation fait -29 % d'un trimestre à l'autre n'a rien d'exceptionnel si on compare un trimestre des fêtes à un trimestre plus calme. Et si PlayStation perd 29 % sur 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça reste largement supérieur à une Xbox qui ferait +100 % en partant de seulement 2 milliards.
Sans préciser les périodes de comparaison ni donner les chiffres absolus pour contextualiser, ces pourcentages ne valent pas grand-chose.
Comme FH6 c'est la seule exclue potable de Microsoft, tout le monde y joue sur PC. L'explication la plus plausible est celle de gamerdome. Mais parmi ces 4 ventes, une personne s'est trompée de console ("mamie je t'avais dit une playstation 5 !")et a demandé un remboursement donc les projections de 2027 sont pour le moment négatives.
Ils veulent réussir, faut mettre les moyens, c'est tout, fini la faineantise, c'est pas Splatoon Raiders non plus qui va aider. Le reveil sera rude pour Nintendo mais necessaire à un moment, c'est pas que Pokemon et Animal Crossing à un moment faut un peu plus de moyens ailleurs aussi
51love
L'IA est en train de faire du mal à pleins d'industries oui. La pénurie de composants touche tout, de Apple à Nintendo.
Il y a un texte de loi qui décrète que la sortie mondiale d'une console doit se faire obligatoirement au mois de Novembre ?
Un produit sort quand bon lui semble donc il n'y a aucune particularité! Et pour rappel, la Switch 1 est sortie en mars... La 3DS, Février/Mars. La DS en Europe, mars.
De plus, on parle de revenus donc je présume que s'il y a une campagne de promotion/soldes, la logique voudrait qu'il y a moins de revenus qui rentrent dans les caisses.
Et point à souligner, n'oublions pas que Nintendo s'est fait rembourser de la taxe douanière.
Mais bon, la période risque d'être globalement morose pour tout le monde.
Nintendo en 1 ans c'est 80 millions de leur propre jeu vendu encore donc 50 millions sur Switch 2, donc faut vraiment pas t'inquiéter pour eux, c'est encore le conducteur qui a vendu le plus de jeux sur 1 an,
Pour Splatoon Raiders, c'est un jeu qui a l'habitude de ce vendre très bien ( Splatoon 2, 15 millions de ventes) Splatoon 3, 14 millions de ventes) donc ça va, Nintendo sort des jeu différents et diversifié qui plai au public, pas besoin de plus, 22 millions de Switch 2 vendu sur 1 ans, il a pire quand même, sur 12 mois ça reste encore la console la plus vendu de tout les temps, il n'a pas de raison de s'inquiéter
Sachant qu'il a encore plein d'exclusivité qui arrive qui fera vendre des consoles,
Fire Embem Fotune, Xénoblade genesis, The Dusblock, Et bien sûr un Zelda ocarina of time qui ça faire vendre beaucoup de Switch 2 a la fin de l'année, il n'a pas de raison de s'inquiéter