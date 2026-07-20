USA : la Nintendo Switch 2 démarre son Année 2 avec un recul de 80% des ventes USA : la Nintendo Switch 2 démarre son Année 2 avec un recul de 80% des ventes

Avec une configuration de sortie particulière (juin au lieu de novembre), difficile pour la Nintendo Switch 2 de faire mieux que le mois de son lancement il y a un an, encore plus quand il brisait tous les records. La console accuse donc aux USA un lourd -79 % en revenus pour le premier mois de son « Année 2 », et difficile encore d'imaginer un rebond rapide (malgré Ocarina of Time Remake) avec une hausse de prix à venir.



- La PS5 perd 29 % de revenus par rapport à 2025

- Pour d'obscures raisons, la Xbox Series double ses revenus



Sur le software, UFC 6 est la meilleure vente US de juin, suivi par le phénomène Meccha Chameleon, tandis que Star Fox prend la 4e place, ce qui est correcte pour la licence, encore plus sans inclure la part du dématérialisé.





LE TOP 10 US DE 2026 :

(Sans chiffres numériques pour Nintendo)



1. Resident Evil Requiem

2. Crimson Desert

3. 007 First Light (+ 1)

4. MLB The Show 26 (- 1)

5. Forza Horizon 6

6. LEGO Batman : Legacy of the Dark Night (+ 1)

7. Tomodachi Life (+ 1)

8. Pokopia (-2)

9. WWE 2K26 (=)

10. NBA 2K26 (+1)