Miyamoto confirme les liens de son calendrier JV avec celui des films Super Mario Miyamoto confirme les liens de son calendrier JV avec celui des films Super Mario

Ce n'est pas vraiment un secret mais Shigeru Miyamoto lui-même confirme les accointances entre le déploiement des adaptations cinématographiques et son propre catalogue de jeu, affirmant par exemple auprès de Famitsu que ça peut aller dans un sens (la Peach version femme forte du film a été décidé grâce au développement de Princess Peach Showtime) mais surtout dans l'autre : le retour de Star Fox comme de Yoshi and the Mysterious Book étaient là pour être en totale adéquation avec le film Super Mario Galaxy.



Donc plus que jamais, si vous voulez du F-Zero ou du Kid Icarus, vous savez quoi réclamer en guest pour le prochain film.



Parmi ses autres propos :



- Toujours pas de projet concret pour un retour à la réalisation (il a juste participé au développement de Pikmin Bloom).

- Il promet que le développement de « remakes » favorise les chantiers futurs. Croisez donc les doigts pour un Star Fox inédit.

- Miyamoto veut laisser la jeune génération mettre la main à la patte pour la création de nouveaux personnages. Il serait d'ailleurs temps de remuer les « jeunes » car les derniers personnages iconiques en date remontent à Splatoon.