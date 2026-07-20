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Miyamoto confirme les liens de son calendrier JV avec celui des films Super Mario
Ce n'est pas vraiment un secret mais Shigeru Miyamoto lui-même confirme les accointances entre le déploiement des adaptations cinématographiques et son propre catalogue de jeu, affirmant par exemple auprès de Famitsu que ça peut aller dans un sens (la Peach version femme forte du film a été décidé grâce au développement de Princess Peach Showtime) mais surtout dans l'autre : le retour de Star Fox comme de Yoshi and the Mysterious Book étaient là pour être en totale adéquation avec le film Super Mario Galaxy.

Donc plus que jamais, si vous voulez du F-Zero ou du Kid Icarus, vous savez quoi réclamer en guest pour le prochain film.

Parmi ses autres propos :

- Toujours pas de projet concret pour un retour à la réalisation (il a juste participé au développement de Pikmin Bloom).
- Il promet que le développement de « remakes » favorise les chantiers futurs. Croisez donc les doigts pour un Star Fox inédit.
- Miyamoto veut laisser la jeune génération mettre la main à la patte pour la création de nouveaux personnages. Il serait d'ailleurs temps de remuer les « jeunes » car les derniers personnages iconiques en date remontent à Splatoon.
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aeris201, link49
publié le 22/07/2026 à 16:38 par Gamekyo
commentaires (11)
shanks publié le 22/07/2026 à 16:40
D'ailleurs, comment je la vois arriver large le portage de Twilight Princess Switch 2 pour le film Live.
darkxehanort94 publié le 22/07/2026 à 16:42
Miyamoto est hypocrite, il doit bien savoir que les actionnaires de Nintendo préfère mettre en avant les anciens persos parce qu'ils sont sur commercialement
ratchet publié le 22/07/2026 à 16:47
On a hâte de voir les futurs hits
aozora78 publié le 22/07/2026 à 16:57
shanks ben ils ont déjà le remake de Ocarina of Time en toute fin d'année si il n'est pas reporté début 2027.
aeris201 publié le 22/07/2026 à 16:58
car les derniers personnages iconiques en date remontent à Splatoon.

Oui, dommage qu'avec ARMS ca n'a pas pris
nicolasgourry publié le 22/07/2026 à 17:00
Un Star Fox développé par Treasure

PS : Laissez moi rêver.
sonilka publié le 22/07/2026 à 17:07
la Peach version femme forte du film a été décidé grâce au développement de Princess Peach Showtime

On y croit. Le film sort en avril 2023 soit plus d'un an avant la sortie du jeu. Un jeu dont l'ambition débordante n'a certainement pas engendré des années de développement. Le film devait etre dans les tuyaux depuis un bon moment, probablement bien avant le début du développement du jeu. Donc que maitre Moyamoto range son pipeau, le choix de la Peach plus conquérante c'était simplement pour surfer sur les tendances du cinéma actuel.
aeris201 publié le 22/07/2026 à 17:13
Et le remake d'OOT est en lien avec le film Zelda qui sort en mai 2027.

D'ailleurs je pense que le film va s'inspirer de la trame d'OOT. (début dans le village Kokiri, l'arbre Mojo etc..)
vyse publié le 22/07/2026 à 17:32
aeris201 sûr ; d'ailleurs c'est celui qui a le scénario le plus développé
amario publié le 22/07/2026 à 17:39
C'est pour ça que pour la sortie des deux films Mario on a toujours pas le nouveau Mario 3D
ducknsexe publié le 22/07/2026 à 19:29
La nouvelle génération veulent créer de nouveaux personnages, ouais et bien il serait peut-être temps de créer de nouveaux héros qui ressemble enfin à de vrai personnages, parce que bon les calamars de splatoon et les bras ressort de Arms c'est bien gentil tout ça. Mais il faudrait créer quelques chose de lourd.
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Star Fox
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Nom : Star Fox
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action
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