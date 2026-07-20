Miyamoto confirme les liens de son calendrier JV avec celui des films Super Mario
Ce n'est pas vraiment un secret mais Shigeru Miyamoto lui-même confirme les accointances entre le déploiement des adaptations cinématographiques et son propre catalogue de jeu, affirmant par exemple auprès de Famitsu que ça peut aller dans un sens (la Peach version femme forte du film a été décidé grâce au développement de Princess Peach Showtime) mais surtout dans l'autre : le retour de Star Fox comme de Yoshi and the Mysterious Book étaient là pour être en totale adéquation avec le film Super Mario Galaxy.
Donc plus que jamais, si vous voulez du F-Zero ou du Kid Icarus, vous savez quoi réclamer en guest pour le prochain film.
Parmi ses autres propos :
- Toujours pas de projet concret pour un retour à la réalisation (il a juste participé au développement de Pikmin Bloom).
- Il promet que le développement de « remakes » favorise les chantiers futurs. Croisez donc les doigts pour un Star Fox inédit.
- Miyamoto veut laisser la jeune génération mettre la main à la patte pour la création de nouveaux personnages. Il serait d'ailleurs temps de remuer les « jeunes » car les derniers personnages iconiques en date remontent à Splatoon.
publié le 22/07/2026 à 16:38 par Gamekyo
Oui, dommage qu'avec ARMS ca n'a pas pris
PS : Laissez moi rêver.
On y croit. Le film sort en avril 2023 soit plus d'un an avant la sortie du jeu. Un jeu dont l'ambition débordante n'a certainement pas engendré des années de développement. Le film devait etre dans les tuyaux depuis un bon moment, probablement bien avant le début du développement du jeu. Donc que maitre Moyamoto range son pipeau, le choix de la Peach plus conquérante c'était simplement pour surfer sur les tendances du cinéma actuel.
D'ailleurs je pense que le film va s'inspirer de la trame d'OOT. (début dans le village Kokiri, l'arbre Mojo etc..)