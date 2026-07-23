Resident Evil : deuxième bande-annonce de la curieuse nouvelle adaptation cinématographique

Après un paquet d'adaptations très passables pour rester poli,reviendra le 18 septembre dans les salles, cette fois de manière beaucoup plus sérieuse avec Zach Cregger () aux commandes bien qu'il faut reconnaître que sorti de Raccoon City et de diverses références pour les fans, on s'éloigne clairement du sujet de base. Après il faut reconnaître que déjà dans le jeu vidéo, les épisodes 1, 4 et 7 semblent déjà tirés de trois licences différentes si on veut être objectif.Bref, en voici le nouveau trailer qui ne montre pas grand-chose, et c'est également très bien comme ça.