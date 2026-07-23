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Resident Evil : deuxième bande-annonce de la curieuse nouvelle adaptation cinématographique
Après un paquet d'adaptations très passables pour rester poli, Resident Evil reviendra le 18 septembre dans les salles, cette fois de manière beaucoup plus sérieuse avec Zach Cregger (Évanouis, Barbarians) aux commandes bien qu'il faut reconnaître que sorti de Raccoon City et de diverses références pour les fans, on s'éloigne clairement du sujet de base. Après il faut reconnaître que déjà dans le jeu vidéo, les épisodes 1, 4 et 7 semblent déjà tirés de trois licences différentes si on veut être objectif.

Bref, en voici le nouveau trailer qui ne montre pas grand-chose, et c'est également très bien comme ça.

1
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nicolasgourry
publié le 23/07/2026 à 15:45 par Gamekyo
commentaires (4)
noukous publié le 23/07/2026 à 16:17
Premier degrés ça à l'air pas trop mal
bladagun publié le 23/07/2026 à 16:42
Faut pas penser à resident evil en regardant mais ça a l'air cool
ouken publié le 23/07/2026 à 16:46
HS complet
sdkios publié le 23/07/2026 à 17:24
J'aime bien ce que je vois pour le moment ! Ca a l'air d'etre un film bien sympathique, qui ne partage avec RE predsue que le nom.
Gras
Italique
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Fiche descriptif
Resident Evil Requiem
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Nom : Resident Evil Requiem
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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