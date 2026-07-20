Mike Brown (ex Playground) regrette l'échec du Game Pass, pour les développeurs comme les joueurs Mike Brown (ex Playground) regrette l'échec du Game Pass, pour les développeurs comme les joueurs

Pendant que PlayStation continue d'accuser les coups et que Nintendo compte ses sous dans son coin, c'est de nouveau Xbox qui est au centre de quelques interrogations, déjà pour son avenir vu le manque de stabilité toujours apparente (*), mais également celui du Game Pass dont l'intérêt en a pris un léger coup après la fin du Day One de Call of Duty et la perte de plusieurs studios. Qui sait en effet si Senua et State of Decay 3 seront au final proposés dans le service ?



Face à tout cela, Mike Brown (ancienne star de Playground avant d'être parti Maverick pour son futur Clutch) dresse un bilan avant l'heure en établissant que le service est bien un échec commercial, mais considère que ce résultat est « dommage » tant les intentions préalables de Xbox étaient bonnes, aussi bien pour la créativité par la liberté allouée envers les développeurs (un peu trop d'ailleurs) que pour les joueurs qui pouvaient bénéficier d'un accès à ce type de culture à moindre coût. La réalité est malheureusement venu frapper à la porte, et brutalement : le coût du jeu vidéo implique bien plus d'abonnés que des services comme les séries TV ou la musique, chacun accessible de manière plus naturelle (TV et smartphone) que ce qui implique un PC ou une console, déjà pas très populaire.



Reste à voir ce qu'il adviendra et il est encore aujourd'hui très difficile de parier sur la finalité de la mutation, certains comme Jason Schreier misant d'ailleurs sur une évolution du Game Pass par la fin du Day One pour des déploiements plusieurs mois ou un an après. Comme Call of Duty justement.



(*) Oui, sachez que le nouveau vice-président de l'ingénierie Xbox (Jared Palmer) tout juste nommé par Asha Sharma depuis le 5 mai vient de faire ses valises.