Mike Brown (ex Playground) regrette l'échec du Game Pass, pour les développeurs comme les joueurs
Pendant que PlayStation continue d'accuser les coups et que Nintendo compte ses sous dans son coin, c'est de nouveau Xbox qui est au centre de quelques interrogations, déjà pour son avenir vu le manque de stabilité toujours apparente (*), mais également celui du Game Pass dont l'intérêt en a pris un léger coup après la fin du Day One de Call of Duty et la perte de plusieurs studios. Qui sait en effet si Senua et State of Decay 3 seront au final proposés dans le service ?
Face à tout cela, Mike Brown (ancienne star de Playground avant d'être parti Maverick pour son futur Clutch) dresse un bilan avant l'heure en établissant que le service est bien un échec commercial, mais considère que ce résultat est « dommage » tant les intentions préalables de Xbox étaient bonnes, aussi bien pour la créativité par la liberté allouée envers les développeurs (un peu trop d'ailleurs) que pour les joueurs qui pouvaient bénéficier d'un accès à ce type de culture à moindre coût. La réalité est malheureusement venu frapper à la porte, et brutalement : le coût du jeu vidéo implique bien plus d'abonnés que des services comme les séries TV ou la musique, chacun accessible de manière plus naturelle (TV et smartphone) que ce qui implique un PC ou une console, déjà pas très populaire.
Reste à voir ce qu'il adviendra et il est encore aujourd'hui très difficile de parier sur la finalité de la mutation, certains comme Jason Schreier misant d'ailleurs sur une évolution du Game Pass par la fin du Day One pour des déploiements plusieurs mois ou un an après. Comme Call of Duty justement.
(*) Oui, sachez que le nouveau vice-président de l'ingénierie Xbox (Jared Palmer) tout juste nommé par Asha Sharma depuis le 5 mai vient de faire ses valises.
publié le 22/07/2026 à 07:35 par Gamekyo
Il peut évoluer et changer mais clairement pas fermé à mon avis
Si le Game Pass ferme, Xbox est mort.
shanks oui Ils ne lâcheront pas l'affaire .. sauf décision d'un nouveau patron XBOX (mais on en est loin pour l'instant)
25 millions, c'est largement insuffisant pour que cela soit rentable. Il en faudrait autant que Netflix voire plus, soit au mojns 250M d'abonnés, chose qui n'arrivera jamais. Même Sony peine à atteindre 50M avec son PS+
skuldleif c'est un flop, point.
Si j'avais été ado aujourd'hui, c'est un service que j'aurai adoré.
Plein de jeux dispo en un clic, service pas trop cher...bref le paradis pour ado que j'aurai pu être.
Or, je ne suis plus un ado et je n'ai plus le temps aussi extensible qu'avant (vie de famille, boulot...).
Du coup, j'ai arrêté le GP il y a un moment et je me rabats sur les jeux à l'unité que j'achète (toujours en boite).
Sur Xbox comme sur playstation les services à abonnement ne me conviennent plus.
Je passe plus de temps sur lmes menus à voir ce qu'il ya de dispo qu'à jouer réellement.....et c'est la même chose avec Netflix pour les films et séries (et oui j'achète encore plein de Bluray....)
Steam a fonctionné et now le jv sur PC est tout demat.
C’est quoi le monde alternatif ou le gamepass cartonne et redéfini le jv?
encore un qui essaye de faire croire que les intentions des acteurs de l'industrie sont bonnes
Laissez les triple A dans la cour des grands
Si dans un resto...allez on va dire un snack de Kebab, on te propose le Kebab à 2 euros....je ne te laisse même pas imaginer la qualité de la viande et des ingrédients utilisés.
Apparemment ce Mike Brown n'a jamais utilisé de jeux copiés ou piratés....il saurait qu'avoir tout accessible pour trois fois rien, c'est la meilleur façon de se saboter l'expérience de jeu.
Tous les utilisateurs de copieurs pirates le savent quand les choses n'ont plus aucune valeur derrière il en va de même en terme d'investissement et de plaisir. Les jeux perdent de leur goût.
et d'une certaine manière quand un jeu est cher cela implique obligatoirement que le jeu soit très bon pour que les joueurs l'achètent... et que donc les développeurs doivent se bouger... alors quand le jeu ne coûte pas cher il récupèrent un investissement moindre de ses créateurs.
Et de toutes façons on le voit avec toutes ses boîtes qui n'en ont plus rien à foutre en balançant aujourd'hui leur jeu dans le commerce alors qu'ils sont tout buggué en sa disant c'est pas grave on va le patcher ....
Pourquoi ensuite se plaindre si c'est pas cher!
Ce Mike Brown fait fausse route.