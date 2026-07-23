Une date pour Aliens : Fireteam Elite 2

Suite au succès du premier épisode (3,5 millions d'unités écoulées, ce n'est pas rien), Daybreak Game Company ne tardera plus à rempiler avec sonet c'est peu de le dire vu que la date choisie sera le 25 août (PC, PS5, XBS), toujours au prix moindre de 49,99€ sauf si vous êtes suffisamment dépensiers pour vous tourner vers l'édition « 40th Anniversary Premium » à 69,99€ incluant deux packs incluant quelques armes et skins dont la tenue de Ripley du premier film.En dehors du fait de devoir payer 20 balles pour une poignée de tenues et deux armes, rappelons quand même que cette suite se voudra évidemment plus ambitieuse avec un coop à 4 (au lieu de 3), un bestiaire beaucoup plus fourni, un nouveau système de classe dont une totalement libre, et un mode Horde en bonus pour se la jouer Alien 2 jusqu'au bout.