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Une date pour Aliens : Fireteam Elite 2
Suite au succès du premier épisode (3,5 millions d'unités écoulées, ce n'est pas rien), Daybreak Game Company ne tardera plus à rempiler avec son Aliens Fireteam Elite 2 et c'est peu de le dire vu que la date choisie sera le 25 août (PC, PS5, XBS), toujours au prix moindre de 49,99€ sauf si vous êtes suffisamment dépensiers pour vous tourner vers l'édition « 40th Anniversary Premium » à 69,99€ incluant deux packs incluant quelques armes et skins dont la tenue de Ripley du premier film.

En dehors du fait de devoir payer 20 balles pour une poignée de tenues et deux armes, rappelons quand même que cette suite se voudra évidemment plus ambitieuse avec un coop à 4 (au lieu de 3), un bestiaire beaucoup plus fourni, un nouveau système de classe dont une totalement libre, et un mode Horde en bonus pour se la jouer Alien 2 jusqu'au bout.

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gamerdome, spartan1985
publié le 23/07/2026 à 16:34 par Gamekyo
commentaires (3)
gamerdome publié le 23/07/2026 à 16:51
J'ai plié le 1 en cauchemar des dizaines de fois, je suis prêt
mibugishiden publié le 23/07/2026 à 17:49
Le 1er je l'ai trouvé tres moyen, c'est en gros Left4Dead avec des aliens en moins bien.
wanda publié le 23/07/2026 à 17:55
le 1er était cool avec 3 potes, durant allez, une 10ene de jours.

Mais 50€ le second, il peuvent se toucher. Ca vaut 39€90 se genre de prod, pas 49€90.
Gras
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Fiche descriptif
Aliens : Fireteam Elite 2
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Nom : Aliens : Fireteam Elite 2
Support : PC
Editeur : DayBreak Game Company
Développeur : Cold Iron Studios
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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