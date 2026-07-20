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Chet Faliszek (ex Valve) : la route vers le tout numérique a surtout été tracée par les joueurs
Pendant que Sony PlayStation continue de faire le dos rond depuis l'annonce de la mort future de jeux physiques (sur leurs consoles du moins), les débats continuent d'être vifs et Chet Faliszek, ancienne pointure de Valve (ayant notamment participé au scénario/lore des principales IP de l'entreprise) a souhaité reprendre les fourches des mains des plaignants pour les retourner contre eux : si nous en sommes arrivés là, c'est avant tout et surtout de la faute des joueurs.

Faliszek se moque en effet ouvertement des solutions proposées par la communauté quand déjà aujourd'hui, les jeux physiques existent bel et bien, n'empêchant pas une désertification des boutiques de part et d'autres du monde (occasion inclus). Circana vient en effet de dévoiler qu'en 2026, seulement 7 jeux avaient tapé plus de 100.000 ventes physiques sur PS5 dans un énorme pays comme les USA, signifiant d'ailleurs que Pragmata, Saros ou encore NiOh 3 (pas trois jeux de merde hein) ne font pas partie des concernés.

En bref et avec une certaine pointe de fatalisme, pour Faliszek, il est désormais trop tard pour se plaindre et encore plus pour les appels au boycott, des actions qui selon lui auraient du avoir lieu « avant » pour les consoleux, par exemple dès l'émergence des modèles à abonnement, le Game Pass notamment mais on peut revenir à l'époque où se simples jeux étaient offert avec le online pour commencer à habituer le public. « Mais vous ne l'avez pas fait, car c'est plus facile [d'acheter en un clic] ».

Car aujourd'hui, même s'il reste une part de pro-physique, elle est devenue bien trop minoritaire pour encore peser quelque chose dans le débat, donnant l'impression que PlayStation n'avait même plus besoin d'enfoncer une porte déjà grande ouverte. Il suffisait juste de la franchir.
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Qui a aimé ?
kisukesan
publié le 21/07/2026 à 11:48 par Gamekyo
commentaires (41)
yanssou publié le 21/07/2026 à 11:52
Et il a raison.
mattewlogan publié le 21/07/2026 à 11:55
Il a raison
Sur X et sous les posts ils me vont rire
Fallait se réveiller avant les gars
negan publié le 21/07/2026 à 11:55
C'est pour ça que les acteurs d'ici et des RS me font rire, ils gueulent mais prendront la PS6.

De la pure perte de temps leur dramas.
lefab88 publié le 21/07/2026 à 11:56
negan
icebergbrulant publié le 21/07/2026 à 11:58
OK et donc la conclusion, c’est quoi ?

On ferme notre gueule et on se laisse enculer ?!

Ah OK, il est temps que j’investisse dans le lubrifiant maintenant

Et citer Pragmata, c’est tellement hypocrite vu comment Capcom propose désormais peu de stocks physiques ces enfoirés (cf Resident Evil 9 Requiem)

Tellement de connivence entre tous ces éditeurs... pitoyable
guiguif publié le 21/07/2026 à 11:59
C'est pas parce que 80% des joueurs aiment se faire fister a payer pour quelque chose qui ne leur appartient pas par flemme de lever leur cul, que les 20 autres ne doivent rien dire.
nyseko publié le 21/07/2026 à 12:01
Cela n'a aucun sens : le CD représente seulement 9 à 10 % des ventes de musique et pourtant il existe toujours.

Netflix et consorts ont raflé une énorme part du marché de la diffusion de films et pourtant on trouve encore des Blu-ray ou DVD.

Et surtout, il est encore possible d'acheter des lecteurs CD ou des lecteurs Blu-ray.

Le problème qui est incompris (ou parfois c'est de la mauvaise foi volontaire), c'est que Sony IMPOSE et ne laisse plus aucune alternative exister, cela parce qu'il est dominant sur un marché fermé et verrouillé qui ne permet pas d'alternative.

Le problème n'est pas en soi que Sony puisse décider que lui ne fera plus de physique. C'est qu'il n'existe aucun moyen afin de permettre au physique de continuer : des initiatives comme LRG ou autre ne peuvent rien faire car Sony verrouille son système complètement.

Ce n'est pas parce que 99 % des joueurs préfèrent le dématérialisé que pour autant le physique ne pourrait pas continuer à exister comme alternative.
altendorf publié le 21/07/2026 à 12:01
C'est pas comme si on le répète depuis des semaines. C'est le bal des hypocrites. Personne a bronché quand Valve a débarqué avec Steam et que les jeux PC en boîte ont totalement disparu. C'est pas la fin des CD sur PlayStation et les autres consoles que cela va changer surtout que vous pouvez être sûr que quelques années après la fin du boitier et du CD sur les consoles, on aura une offre premium de ces mêmes éditeurs pour avoir... du physique, un peu à la manière de ce que propose SNK pour son grand retour.
shanks publié le 21/07/2026 à 12:02
icebergbrulant
Et citer Pragmata, c’est tellement hypocrite vu comment Capcom propose désormais peu de stocks physiques ces enfoirés (cf Resident Evil 9 Requiem)

Et ton exemple est justement la réponse : le manque de stock physique (voire parfois l'absence comme pour Baldur's Gate III) n'empêche plus le succès d'un jeu même sur consoles.
nyseko publié le 21/07/2026 à 12:02
Il y a une énorme différence entre un marché qui s'arrête faute d'acheteurs (comme ce fût le cas du physique sur PC) et le fait que l'arrêt de ce marché soit imposé par un acteur dominant.
icebergbrulant publié le 21/07/2026 à 12:02
nyseko +1000
zekk publié le 21/07/2026 à 12:02
negan faudra quand même voir la gueule des jeux parce que payer milles balles pour re bouffer les même recettes avec trois gros jeux par ans max, franchement je ne suis pas partant
zekk publié le 21/07/2026 à 12:10
nyseko exactement, de plus ces discours m'énervent un peu, dès qu’un jeu n’est pas un AAA, il sort soit en trop petite quantité et on est obligé de se rabattre sur les stores, soit il n’est disponible en demat seulement, c’est un discours assez malhonnête, ça fait surtout longtemps que le marché prépare le terrain
captaintoad974 publié le 21/07/2026 à 12:13
Les joueurs qui chialent pour la fin du physique et de l'augmentation des prix des console c'est juste hilarant
sussudio publié le 21/07/2026 à 12:14
nyseko Dans le mille, merci Le soucis effectivement est que Sony verrouille son système au format physique, chose que n'a jamais fait (et pu faire aussi) Valve, laissant le choix aux joueurs d'acheter sur Steam, sur le marché gros ou en physique.

Sérieusement les gars, je sais même pas comment certains peuvent acheter des nouveautés plein pôt sur le PSN sachant qu'en cas d'inactivité ils peuvent supprimer tes jeux et on a vu que des films légalement achetés ont été supprimés.

Sony c'est les plus gros FDP de l'industrie au niveau du SAV et des services démats, je sais pas si certains s'en rendent compte.
icebergbrulant publié le 21/07/2026 à 12:14
shanks Et oui, j’avais déjà grillé que certaines nouveautés étaient étrangement en rupture Day One alors que ces jeux sont considérés comme des blockbusters ou au pire "attendus"

Mais bon, je n’ai peut-être pas voulu voir ce qui se tramait depuis pas mal de temps en coulisses

A titre d’exemple, il y avait aussi Silent Hill 2 Remake en rupture Day One mais bon, peut-être que Konami ne pensait pas faire autant de ventes

Et Baldur’s Gate 3, ils ont au moins proposé le jeu en physique après, ce qui m’a permis d’y jouer justement
deathegg publié le 21/07/2026 à 12:20
negan Ouais ouais... c'est un peu comme les mecs qui se révoltent contre xbox suite à ces décisions mais finissent par trouver des excuses aux licenciements, disent que les versions PS5 sont bénéfiques pour xbox mais applaudissent quand un jeu redevient exclu xbox ou disent que l'augmentation du gamepass est nécessaire.

Je vise personne évidemment


nyseko Bien dit mais apparemment, le relevé est interdit. "l'avenir c'est ça, faut accepter, ect"
jenicris publié le 21/07/2026 à 12:51
Il a totalement raison
walterwhite publié le 21/07/2026 à 12:53
On se passera de son avis.

nyseko Pour une fois + 1000
supasaiyajin publié le 21/07/2026 à 13:05
Mouais, je ne suis pas convaincu. Quand le physique représentait 80% des ventes ils n'ont pas abandonné le démat pour s'adapter aux consommateurs. Par contre, maintenant que le déma représente 80% ils arrêtent complètement le physique. Comme il le dit lui même, ils ont progressivement habitué le public au démat, parce que c'est ce qu'ils voulaient depuis le départ. Et puis, il ne faut pas oublier que le Covid a aussi accéléré les choses.

Puis bon, il existait d'autres solutions que l'arrêt définitif du physique comme réduire la chaîne de prod, la sous traiter ou proposer des versions physiques après le lancement. Je suis convaincu qu'il y aura toujours un public pour un coffret ou une édition collector complète avec desbonus.
ravyxxs publié le 21/07/2026 à 13:06
guiguif Faut que tu réfléchisses et comprennent, qu'on se fait jamais fister sur PC, VOUS VOUS faites enculer sur console et ça va continuer, si vous savez TOUJOURS pas comment communiquer avec votre écurie.

On vous l'a dit, le numérique va arriver, vous allez rien changer, faut savoir ce que vous voulez le plus, donc oubliez la boîte en plastique...

Se faire fister....mon gars si tu savais comment on vous domine sur PC dans tous les sens du terme....
shanks publié le 21/07/2026 à 13:07
zekk
c’est un discours assez malhonnête, ça fait surtout longtemps que le marché prépare le terrain

Mais c'est justement ça que le mec pointe.
Combien qui gueulent aujourd'hui ont déjà craqué sur quelques jeux démat, même parfois gros, parce que "pas le choix" ou "en promo" ?

L'appel au boycott c'est pas seulement pour faire chier celui que l'on vise, mais c'est aussi pour se faire violence soi-même. Résister, dans tous les sens du terme.

Tous ceux qui se plaignent aujourd'hui (ou en tout cas une bonne majorité) ont aidé à tracer cette route. Si tous ceux qui gueulent s'étaient refusé au moindre achat démat, exclu ou promo, les éditeurs auraient peut-être moins poussés à craquer en numérique, auraient peut-être sorti plus de versions physiques vu que le "pas le choix" auraient été contre eux, et au final leurs voix même sans être majoritaire serait peut-être plus imposante aujourd'hui.

Les exemples plus haut avec Pragmata et Resident Evi Requiem sont éloquents. Pourquoi Capcom lui-même se plaindrait de la décision de Sony vu que eux-mêmes savent que l'écrasante majorité craquera pour ses jeux même en Day One si on leur enlève le "choix" ?
rider288 publié le 21/07/2026 à 13:08
des actions qui selon lui auraient du avoir lieu « avant » pour les consoleux, par exemple dès l'émergence des modèles à abonnement, le Game Pass

Merci Merci et Merci, enfin 1 qui le dit.
ravyxxs publié le 21/07/2026 à 13:11
nyseko Tu compares une relique fasse à une chose qui est arrivé en 1992....un passe temps, un hobbie qui ne remplacera jamais la musique ni les livres. la comparaison est mauvaise. Désolé.

Le physique de la musique existe toujours, car beaucoup d'artiste continuer à sortir des merchs,et SURTOUT ça les soutiens, tout le contraire du jeu vidéo. Le numérique ici, apporte plus de bien à l'éditeur que le contraire.

A vous de pas vous faire couiller.

rider288 Ca doit être mon frère jumeaux, je l'ai dit la semaine dernière
walterwhite publié le 21/07/2026 à 13:26
shanks PRAGMATA et RE9 beaucoup ont attendu l'occasion (dont moi), logique que le physique soit largement minoritaire si on attendait de finir le jeu pour le revendre car pas de stock en magasin/internet.

Encore une fois les chiffres officiels ne sont pas la stricte vérité, l'occasion a énormément compté pour ses jeux et il n'est comptabilisé nul part et pourtant beaucoup l'ont fait en physique.
tripy73 publié le 21/07/2026 à 13:33
Lol c'est quoi cette déclaration éclatée qui ne prends aucunement en compte la réalité du nombre réel de jeux dispo dans les deux formats VS uniquement en déma ou encore toutes les méthodes commerciales pour que les gens privilégient ce format.

Et si a l'époque les gens avaient su que le physique allait disparaître sur console alors que tous les médias proposent encore le choix, qu’on leur avaient expliqué clairement les conséquence sur la propriété, c'est sur que les joueurs auraient réfléchi à deux fois avant d'acheter déma...
adelfhitlor publié le 21/07/2026 à 14:18
Assez cocasse venant d'un gars de chez Valve, qui est à l'origine de la mort forcée du physique sur PC. Les éditeurs s'emploient depuis plus de vingt ans à tuer le physique, à coup d'activation obligatoire, d'online pass, de connexion obligatoire même pour du pur solo, de jeux pas complets sur leur support... et le piège dans tout ça c'est que boycotter ces méthodes revient à boycott le physique, leur donnant la parfaite excuse pour y aller de plus belle en faisant genre c'est de notre faute. Et là avec sony on n'est pas juste sur un éditeur qui annonce ne plus faire de physique à l'avenir, mais sur un constructeur qui souhaite interdire le physique sur ses supports actuels pourtant compatibles, quand bien même certains voudraient continuer d'en faire. C'est pas tout à fait la même chose (et ils seront quand même capables de s'étonner que le physique ne vende plus en 2028 ).

nyseko +1000 aussi
nyseko publié le 21/07/2026 à 14:28
ravyxxs C'est exactement le même principe, le jeu vidéo vend aussi du merchandising et tous les artistes ne vendent pas/ne vivent pas de merchandising, le dématérialisé rapporte BIEN d'avantage en musique qu'en physique. Et sur des montants bien inférieur.

Et même si le marché est plus grand, il y a aussi bien d'avantage d'albums.

La seule différence, c'est que rien ni personne n'empêche ni ne peut empêcher un artiste de sortir son album CD et que même si c'est pour en vendre une poignée et gagner moins de marge, ça reste intéressant.

Alors que sur PlayStation, si Sony dit "c'est finit", personne, strictement personne ne peut choisir de quand même sortir son jeu en physique.

Espérons que cette décision ne donnera pas de mauvaises idées à l'industrie du disque et que l'on ne se retrouve pas avec des boîte avec un code de téléchargement dedans en magasins...
zekk publié le 21/07/2026 à 15:23
shanks et ? Ça reste malhonnête, trop facile de prendre les chiffres en gros et mettre ça sur la gueule des joueurs sans nuance. Il faut arrêter le syndrome de Stokholm, pour le coup
zekk publié le 21/07/2026 à 15:25
tripy73 c’est insupportable, ces discours du secteur sans nuance, ça prouve que l'on peut vraiment dire ce que l'on veut avec des chiffres, en tout cas? Les acteurs du secteur feraient de bons politicien
ellegarden publié le 21/07/2026 à 15:38
Oui en tant que joueur nous avons notre part de responsabilité (et pas la moindre) mais la réalité est loin d'être aussi simple qu'il le prétend.
Sa déclaration est extrêmement caricaturale et dénuée de recul sur la question.
naoshige11 publié le 21/07/2026 à 16:32
nyseko alors faut un peut nuancer aussi, parce que le "marché qui s'arrête faut d'acheteur" sur PC a très bien été poussé par les éditeurs, Valve en tête, pour rendre le numérique sexy et les contraintes acceptables.

Faut quand même bien se rappeler que le point de bascule à l'époque ne c'est pas fait sans eux. Promo sur Steam, de plus en plus de boite qui contenaient plus de CD/DVD mais un code Steam, les derniers rescapés n'étaient rien d'autres que des launcher parce qu'il y avait plus rien de stocker sur les galettes, fallait tout télécharger, etc..

Les éditeurs ont salement profité du fait que plus personne n'achetaient de jeux en boite (par commodité vis à vis des plateformes) pour eux même ne plus fournir leurs jeux sur support physique, donc quelque part ont se retrouve avec un cas similaire, à l'époque y'avais certainement des gens qui misaient tout sur le physique et qui ont été déçu de voir que ça disparaissait.

Là encore c'est un choix qui a été fait par nous, en grande majorité. Ont a choisis de privilégier l'achat en numérique, les éditeurs en ont profité.

Et je rappel aussi qu'il y a pas eu de vrai concurrent à Steam avant Origin en 2011, soit 8 ans à faire ce qu'ils voulaient en terme de tarifs.

Je pense que beaucoup n'ont pas connu ou ne se rappel pas comment ça c'est passé sur PC, mais même si la décision d'arrêter le physique n'a pas été prise par un acteur majeur du marché, ont se retrouve devant un cas de figure similaire : la numérique a su devenir suffisamment intéressant pour que les gens finissent par ne plus avoir envie de se déplacer en boutique pour acheter leurs jeux.
kisukesan publié le 21/07/2026 à 16:50
zekk C'est de la politique (bourgeoise) il est dans son rôle, même si ses déclarations sont fallacieuses, de faire porter la responsabilité sur le consommateur et d'essayer de masquer la réalité des rapports de production et des modes de consommation induits par l'industrie du JV et ses décideurs/actionnaires.
Comme les politiques libéraux qui rejettent sans cesse la faute sur les individus et essayent ainsi de masquer les effets structurels de leurs politiques.
tripy73 publié le 21/07/2026 à 17:25
zekk : ils utilisent en effet les mêmes méthodes, ils sont d'ailleurs formés pour ça et/ou ont recours à des experts en communication interne ou externe via des cabinets de conseils.

On le voit d'ailleurs bien dans les vidéos promotionnelles où des développeurs parlent de leurs jeux comme s’ils le faisaient de façon transparente, alors que tout passe par les services marketing/communication avec un script précis et même des retouches de déclarations des dév comme on l’avait vu avec Niel Druckmann qui avait dénoncé une manipulation de ses propos par le service comm de Sony.

Et pour en revenir à l'auteur de cette déclaration concernant la soi-disant faute des joueurs, il avait aussi dit qu’il était contre le mouvement Stop Killing Games, donc rien d'étonnant de le voir dire ça concernant le physique.
mooplol publié le 21/07/2026 à 18:00
Mdr cette argumentation, tous les députés gagnent au moins le smic c’est pas pour autant qu’ils sont au smic
liekiino publié le 21/07/2026 à 18:47
Évidemment. Sony profite de sa position dominante dans son propre écosystème fermé pour maximiser ses marges et réduire l’occasion. C’est de l’opportunisme, oui, mais ce n’est pas la cause principale de la disparition du physique.
La cause, ce sont les joueurs, tous profils confondus. Le marché PlayStation est massivement démat depuis des années. La preuve : une PS5 plus chère, avec moins d’exclus, plus de cross?gen, se vend mieux que la PS4 sur la même période.Sony profite de cette situation parce qu’ils sont leaders et qu’ils n’ont pas de concurrence directe : c’est normal dans un marché fermé. Mais ce n’est pas pour autant que “le physique aurait pu continuer” si les joueurs l’avaient massivement soutenu.
Le public PlayStation est aujourd’hui démat, point.L’un n’empêche pas l’autre : opportunisme du constructeur + adoption massive du démat par les joueurs.Penser que c’est “soit l’un soit l’autre” est une lecture binaire du sujet.
liekiino publié le 21/07/2026 à 18:50
C'est logique dans un marché fermé pas normal, faute de frappe. Tout le monde sait qu'un constructeur quand il a le monopole se permet de faire tout ce qu'il veut c'est pas la première fois
walterwhite publié le 21/07/2026 à 19:08
liekiino Tu brasses plus d’air qu’une éolienne.

Rien qu’en Espagne, le physique représente 40% des ventes, le démat’ comprend les jeux + DLC.

Les joueurs soutiennent le physique, SONY soutient sa rentabilité et le contrôle totale de sa distribution.
liekiino publié le 21/07/2026 à 19:14
walterwhite

L’Espagne est un marché local. Tu prends un pays isolé pour en faire une vérité mondiale parce que ça t’arrange. Le physique y résiste pour des raisons culturelles, comme l’usine au Brésil qui existe uniquement pour répondre à leur marché local. Ça n’a aucune valeur globale.Et comme d’habitude, tu débarques avec ta pseudo supériorité en rabaissant les autres. C’est ta signature : beaucoup de posture, zéro concret. Passe ton chemin, guignol. J’ai autre chose à faire que de discuter avec toi.
e3ologue publié le 21/07/2026 à 19:22
Ouais bof, l'industrie en mode guet-apens, car quand les jeux capcom sont en rupture même pour certains qui l'ont préco, c'est la malhonnêteté à son paroxysme.
Mais bon quand ça finira par se casser la gueule, car les passionnés auront déserté en partie ou ralenti, bonne chance pour faire avaler des jeux qui ne sont pas des institutions, puis quand le grand public n'y trouvera plus son compte non plus, comme c'est le cas avec le cinéma par exemple, ça viendra chialer du manque d'intérêt du public. Vivement que la domination des réseaux chez les jeux les termine.
walterwhite publié le 21/07/2026 à 19:28
liekiino On me dit que t’es un bot SONY j’y verrai que du feu.

L’Espagne, la France, le Pakistan … peu importe…le physique n’est pas mort et il est loin de l’être. On est très loin de ce que SONY essaie de nous faire croire à coup de chiffres biaisés et infographies tape à l’oeil.

Voir des gens perdus faire du bénévolat comme tu le fais et être soumis à ce point…c’est terrifiant.
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