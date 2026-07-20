Chet Faliszek (ex Valve) : la route vers le tout numérique a surtout été tracée par les joueurs Chet Faliszek (ex Valve) : la route vers le tout numérique a surtout été tracée par les joueurs

Pendant que Sony PlayStation continue de faire le dos rond depuis l'annonce de la mort future de jeux physiques (sur leurs consoles du moins), les débats continuent d'être vifs et Chet Faliszek, ancienne pointure de Valve (ayant notamment participé au scénario/lore des principales IP de l'entreprise) a souhaité reprendre les fourches des mains des plaignants pour les retourner contre eux : si nous en sommes arrivés là, c'est avant tout et surtout de la faute des joueurs.



Faliszek se moque en effet ouvertement des solutions proposées par la communauté quand déjà aujourd'hui, les jeux physiques existent bel et bien, n'empêchant pas une désertification des boutiques de part et d'autres du monde (occasion inclus). Circana vient en effet de dévoiler qu'en 2026, seulement 7 jeux avaient tapé plus de 100.000 ventes physiques sur PS5 dans un énorme pays comme les USA, signifiant d'ailleurs que Pragmata, Saros ou encore NiOh 3 (pas trois jeux de merde hein) ne font pas partie des concernés.



En bref et avec une certaine pointe de fatalisme, pour Faliszek, il est désormais trop tard pour se plaindre et encore plus pour les appels au boycott, des actions qui selon lui auraient du avoir lieu « avant » pour les consoleux, par exemple dès l'émergence des modèles à abonnement, le Game Pass notamment mais on peut revenir à l'époque où se simples jeux étaient offert avec le online pour commencer à habituer le public. « Mais vous ne l'avez pas fait, car c'est plus facile [d'acheter en un clic] ».



Car aujourd'hui, même s'il reste une part de pro-physique, elle est devenue bien trop minoritaire pour encore peser quelque chose dans le débat, donnant l'impression que PlayStation n'avait même plus besoin d'enfoncer une porte déjà grande ouverte. Il suffisait juste de la franchir.