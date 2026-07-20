Chet Faliszek (ex Valve) : la route vers le tout numérique a surtout été tracée par les joueurs
Pendant que Sony PlayStation continue de faire le dos rond depuis l'annonce de la mort future de jeux physiques (sur leurs consoles du moins), les débats continuent d'être vifs et Chet Faliszek, ancienne pointure de Valve (ayant notamment participé au scénario/lore des principales IP de l'entreprise) a souhaité reprendre les fourches des mains des plaignants pour les retourner contre eux : si nous en sommes arrivés là, c'est avant tout et surtout de la faute des joueurs.
Faliszek se moque en effet ouvertement des solutions proposées par la communauté quand déjà aujourd'hui, les jeux physiques existent bel et bien, n'empêchant pas une désertification des boutiques de part et d'autres du monde (occasion inclus). Circana vient en effet de dévoiler qu'en 2026, seulement 7 jeux avaient tapé plus de 100.000 ventes physiques sur PS5 dans un énorme pays comme les USA, signifiant d'ailleurs que Pragmata, Saros ou encore NiOh 3 (pas trois jeux de merde hein) ne font pas partie des concernés.
En bref et avec une certaine pointe de fatalisme, pour Faliszek, il est désormais trop tard pour se plaindre et encore plus pour les appels au boycott, des actions qui selon lui auraient du avoir lieu « avant » pour les consoleux, par exemple dès l'émergence des modèles à abonnement, le Game Pass notamment mais on peut revenir à l'époque où se simples jeux étaient offert avec le online pour commencer à habituer le public. « Mais vous ne l'avez pas fait, car c'est plus facile [d'acheter en un clic] ».
Car aujourd'hui, même s'il reste une part de pro-physique, elle est devenue bien trop minoritaire pour encore peser quelque chose dans le débat, donnant l'impression que PlayStation n'avait même plus besoin d'enfoncer une porte déjà grande ouverte. Il suffisait juste de la franchir.
publié le 21/07/2026 à 11:48 par Gamekyo
Sur X et sous les posts ils me vont rire
Fallait se réveiller avant les gars
De la pure perte de temps leur dramas.
On ferme notre gueule et on se laisse enculer ?!
Ah OK, il est temps que j’investisse dans le lubrifiant maintenant
Et citer Pragmata, c’est tellement hypocrite vu comment Capcom propose désormais peu de stocks physiques ces enfoirés (cf Resident Evil 9 Requiem)
Tellement de connivence entre tous ces éditeurs... pitoyable
Netflix et consorts ont raflé une énorme part du marché de la diffusion de films et pourtant on trouve encore des Blu-ray ou DVD.
Et surtout, il est encore possible d'acheter des lecteurs CD ou des lecteurs Blu-ray.
Le problème qui est incompris (ou parfois c'est de la mauvaise foi volontaire), c'est que Sony IMPOSE et ne laisse plus aucune alternative exister, cela parce qu'il est dominant sur un marché fermé et verrouillé qui ne permet pas d'alternative.
Le problème n'est pas en soi que Sony puisse décider que lui ne fera plus de physique. C'est qu'il n'existe aucun moyen afin de permettre au physique de continuer : des initiatives comme LRG ou autre ne peuvent rien faire car Sony verrouille son système complètement.
Ce n'est pas parce que 99 % des joueurs préfèrent le dématérialisé que pour autant le physique ne pourrait pas continuer à exister comme alternative.
Et citer Pragmata, c’est tellement hypocrite vu comment Capcom propose désormais peu de stocks physiques ces enfoirés (cf Resident Evil 9 Requiem)
Et ton exemple est justement la réponse : le manque de stock physique (voire parfois l'absence comme pour Baldur's Gate III) n'empêche plus le succès d'un jeu même sur consoles.
Sérieusement les gars, je sais même pas comment certains peuvent acheter des nouveautés plein pôt sur le PSN sachant qu'en cas d'inactivité ils peuvent supprimer tes jeux et on a vu que des films légalement achetés ont été supprimés.
Sony c'est les plus gros FDP de l'industrie au niveau du SAV et des services démats, je sais pas si certains s'en rendent compte.
Mais bon, je n’ai peut-être pas voulu voir ce qui se tramait depuis pas mal de temps en coulisses
A titre d’exemple, il y avait aussi Silent Hill 2 Remake en rupture Day One mais bon, peut-être que Konami ne pensait pas faire autant de ventes
Et Baldur’s Gate 3, ils ont au moins proposé le jeu en physique après, ce qui m’a permis d’y jouer justement
Je vise personne évidemment
nyseko Bien dit mais apparemment, le relevé est interdit. "l'avenir c'est ça, faut accepter, ect"
nyseko Pour une fois + 1000
Puis bon, il existait d'autres solutions que l'arrêt définitif du physique comme réduire la chaîne de prod, la sous traiter ou proposer des versions physiques après le lancement. Je suis convaincu qu'il y aura toujours un public pour un coffret ou une édition collector complète avec desbonus.
On vous l'a dit, le numérique va arriver, vous allez rien changer, faut savoir ce que vous voulez le plus, donc oubliez la boîte en plastique...
Se faire fister....mon gars si tu savais comment on vous domine sur PC dans tous les sens du terme....
c’est un discours assez malhonnête, ça fait surtout longtemps que le marché prépare le terrain
Mais c'est justement ça que le mec pointe.
Combien qui gueulent aujourd'hui ont déjà craqué sur quelques jeux démat, même parfois gros, parce que "pas le choix" ou "en promo" ?
L'appel au boycott c'est pas seulement pour faire chier celui que l'on vise, mais c'est aussi pour se faire violence soi-même. Résister, dans tous les sens du terme.
Tous ceux qui se plaignent aujourd'hui (ou en tout cas une bonne majorité) ont aidé à tracer cette route. Si tous ceux qui gueulent s'étaient refusé au moindre achat démat, exclu ou promo, les éditeurs auraient peut-être moins poussés à craquer en numérique, auraient peut-être sorti plus de versions physiques vu que le "pas le choix" auraient été contre eux, et au final leurs voix même sans être majoritaire serait peut-être plus imposante aujourd'hui.
Les exemples plus haut avec Pragmata et Resident Evi Requiem sont éloquents. Pourquoi Capcom lui-même se plaindrait de la décision de Sony vu que eux-mêmes savent que l'écrasante majorité craquera pour ses jeux même en Day One si on leur enlève le "choix" ?
Merci Merci et Merci, enfin 1 qui le dit.
Le physique de la musique existe toujours, car beaucoup d'artiste continuer à sortir des merchs,et SURTOUT ça les soutiens, tout le contraire du jeu vidéo. Le numérique ici, apporte plus de bien à l'éditeur que le contraire.
A vous de pas vous faire couiller.
rider288 Ca doit être mon frère jumeaux, je l'ai dit la semaine dernière
Encore une fois les chiffres officiels ne sont pas la stricte vérité, l'occasion a énormément compté pour ses jeux et il n'est comptabilisé nul part et pourtant beaucoup l'ont fait en physique.
Et si a l'époque les gens avaient su que le physique allait disparaître sur console alors que tous les médias proposent encore le choix, qu’on leur avaient expliqué clairement les conséquence sur la propriété, c'est sur que les joueurs auraient réfléchi à deux fois avant d'acheter déma...
nyseko +1000 aussi
Et même si le marché est plus grand, il y a aussi bien d'avantage d'albums.
La seule différence, c'est que rien ni personne n'empêche ni ne peut empêcher un artiste de sortir son album CD et que même si c'est pour en vendre une poignée et gagner moins de marge, ça reste intéressant.
Alors que sur PlayStation, si Sony dit "c'est finit", personne, strictement personne ne peut choisir de quand même sortir son jeu en physique.
Espérons que cette décision ne donnera pas de mauvaises idées à l'industrie du disque et que l'on ne se retrouve pas avec des boîte avec un code de téléchargement dedans en magasins...
Sa déclaration est extrêmement caricaturale et dénuée de recul sur la question.
Faut quand même bien se rappeler que le point de bascule à l'époque ne c'est pas fait sans eux. Promo sur Steam, de plus en plus de boite qui contenaient plus de CD/DVD mais un code Steam, les derniers rescapés n'étaient rien d'autres que des launcher parce qu'il y avait plus rien de stocker sur les galettes, fallait tout télécharger, etc..
Les éditeurs ont salement profité du fait que plus personne n'achetaient de jeux en boite (par commodité vis à vis des plateformes) pour eux même ne plus fournir leurs jeux sur support physique, donc quelque part ont se retrouve avec un cas similaire, à l'époque y'avais certainement des gens qui misaient tout sur le physique et qui ont été déçu de voir que ça disparaissait.
Là encore c'est un choix qui a été fait par nous, en grande majorité. Ont a choisis de privilégier l'achat en numérique, les éditeurs en ont profité.
Et je rappel aussi qu'il y a pas eu de vrai concurrent à Steam avant Origin en 2011, soit 8 ans à faire ce qu'ils voulaient en terme de tarifs.
Je pense que beaucoup n'ont pas connu ou ne se rappel pas comment ça c'est passé sur PC, mais même si la décision d'arrêter le physique n'a pas été prise par un acteur majeur du marché, ont se retrouve devant un cas de figure similaire : la numérique a su devenir suffisamment intéressant pour que les gens finissent par ne plus avoir envie de se déplacer en boutique pour acheter leurs jeux.
Comme les politiques libéraux qui rejettent sans cesse la faute sur les individus et essayent ainsi de masquer les effets structurels de leurs politiques.
On le voit d'ailleurs bien dans les vidéos promotionnelles où des développeurs parlent de leurs jeux comme s’ils le faisaient de façon transparente, alors que tout passe par les services marketing/communication avec un script précis et même des retouches de déclarations des dév comme on l’avait vu avec Niel Druckmann qui avait dénoncé une manipulation de ses propos par le service comm de Sony.
Et pour en revenir à l'auteur de cette déclaration concernant la soi-disant faute des joueurs, il avait aussi dit qu’il était contre le mouvement Stop Killing Games, donc rien d'étonnant de le voir dire ça concernant le physique.
La cause, ce sont les joueurs, tous profils confondus. Le marché PlayStation est massivement démat depuis des années. La preuve : une PS5 plus chère, avec moins d’exclus, plus de cross?gen, se vend mieux que la PS4 sur la même période.Sony profite de cette situation parce qu’ils sont leaders et qu’ils n’ont pas de concurrence directe : c’est normal dans un marché fermé. Mais ce n’est pas pour autant que “le physique aurait pu continuer” si les joueurs l’avaient massivement soutenu.
Le public PlayStation est aujourd’hui démat, point.L’un n’empêche pas l’autre : opportunisme du constructeur + adoption massive du démat par les joueurs.Penser que c’est “soit l’un soit l’autre” est une lecture binaire du sujet.
Rien qu’en Espagne, le physique représente 40% des ventes, le démat’ comprend les jeux + DLC.
Les joueurs soutiennent le physique, SONY soutient sa rentabilité et le contrôle totale de sa distribution.
L’Espagne est un marché local. Tu prends un pays isolé pour en faire une vérité mondiale parce que ça t’arrange. Le physique y résiste pour des raisons culturelles, comme l’usine au Brésil qui existe uniquement pour répondre à leur marché local. Ça n’a aucune valeur globale.Et comme d’habitude, tu débarques avec ta pseudo supériorité en rabaissant les autres. C’est ta signature : beaucoup de posture, zéro concret. Passe ton chemin, guignol. J’ai autre chose à faire que de discuter avec toi.
Mais bon quand ça finira par se casser la gueule, car les passionnés auront déserté en partie ou ralenti, bonne chance pour faire avaler des jeux qui ne sont pas des institutions, puis quand le grand public n'y trouvera plus son compte non plus, comme c'est le cas avec le cinéma par exemple, ça viendra chialer du manque d'intérêt du public. Vivement que la domination des réseaux chez les jeux les termine.
L’Espagne, la France, le Pakistan … peu importe…le physique n’est pas mort et il est loin de l’être. On est très loin de ce que SONY essaie de nous faire croire à coup de chiffres biaisés et infographies tape à l’oeil.
Voir des gens perdus faire du bénévolat comme tu le fais et être soumis à ce point…c’est terrifiant.